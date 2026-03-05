Αλλαγές στα πλέι-οφ ανόδου ανακοίνωσε η Τσάμπιονσιπ

Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο οι ομάδες της Τσάμπιονσιπ θα διεκδικούν την άνοδό της στα μεγάλα σαλόνια της Premier League.

Όπως ανακοίνωσε επίσημα η διοργανώτρια αρχή την Πέμπτη, από τη σεζόν 2026-27, πέρα από τους δύο που θα ανεβαίνουν απευθείας, οι ομάδες που θα μπαίνουν στα πλέι-οφ ανούδου και θα μπορούν να διεκδικήσουν τον προβιβασμό στην κορυφαία κατηγορία και το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, θα είναι δύο περισσότερες.

Κοινώς, τα πλέι-οφ αυξάνονται σε ένα μίνι τουρνουά έξι ομάδων. Ο 5ος της τελικής βαθμολογίας θα αντιμετωπίζει τον 8ο και ο 6ος τον 7ο, σε μονούς νοκ-άουτ αγώνες. Έπειτα, οι νικητές των δύο αγώνων, θα κοντράρονται με τον 4ο και τον 3ο αντίστοιχα, σε διπλούς ημιτελικούς. Από αυτούς, θα προκύπτει έπειτα και το ζευγάρι του μεγάλου τελικού (Championship Play-Off Final), από όπου θα προκύπτει η τρίτη ομάδα που θα ανεβαίνει κατηγορία.

