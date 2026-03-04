ΣΕΠΕΕ: Στάσιμες οι πωλήσεις ενδυμάτων το 2025

Χωρίς ουσιαστική μεταβολή κύλησε το 2025 για τις λιανικές πωλήσεις ενδυμάτων καθώς αυτές κατέγραψαν οριακή αύξηση κατά 0,6%, σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος (ΣΕΠΕΕ), ο οποίος επεξεργάστηκε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Στα 3,78 δισ. οι πωλήσεις αναφέρει ο ΣΕΠΕΕ

Σε αξία οι λιανικές πωλήσεις ενδυμάτων το 2025 ξεπέρασαν τα 3,78 δισ. ευρώ έναντι 3,75 δισ. ευρώ το 2024 για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

Αντίστοιχα οι λιανικές πωλήσεις υποδημάτων και δερμάτινων ειδών ανήλθαν σε 607 εκατ. ευρώ και των κλωστοϋφαντουργικών ειδών σε 447 εκατ. ευρώ.

Συνολικά οι λιανικές πωλήσεις ενδυμάτων – υποδημάτων και κλωστοϋφαντουργικών στην ελληνική αγορά το 2025 άγγιξαν τα 4,83 δισ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 6,4% του συνόλου των λιανικών πωλήσεων της χώρας.

Η πέμπτη σημαντικότερη κατηγορία

Η πραγματική αξία εάν συνυπολογιστούν και οι επιχειρήσεις που δεν τηρούν διπλογραφικά βιβλία είναι πολύ μεγαλύτερη, αναφέρει ο ΣΕΠΕΕ.

Οι λιανικές πωλήσεις ενδυμάτων αποτελούν την πέμπτη σημαντικότερη κατηγορία μετά τα τρόφιμα, τα καύσιμα, τα αυτοκίνητα και τα φαρμακευτικά είδη.

Ποσοστιαία η αύξηση στην ένδυση το 2025 έναντι του 2024 ανήλθε σε 0,6%, σε επίπεδα σαφώς χαμηλότερα από τον ετήσιο πληθωρισμό.

Αναλυτικά η πορεία αύξησης των λιανικών πωλήσεων ενδυμάτων ανά τρίμηνο το 2025 σε σχέση με το 2024 ήταν: Α’ τρίμηνο +0,4%, Β’ τρίμηνο + 0,7%, Γ’ τρίμηνο +0,7% και Δ’ τρίμηνο + 0,7%.

Οι εξαγωγές

Εν τω μεταξύ σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής – Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ), το 2025 οι εξαγωγές της αλυσίδας ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας ξεπέρασαν σε αξία το 1,5 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, η συνολική αξία ελληνικών εξαγωγών ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας ανήλθε σε 1,54 δισ. ευρώ το 2025 έναντι 1,66 δισ. ευρώ το 2024 σημειώνοντας μείωση 7,2%.

Οι εξαγωγές ενδυμάτων ανήλθαν σε 780 εκατ. ευρώ καταγράφοντας μικρή αύξηση 1%, με το 75% της αξίας εξαγωγών ενδυμάτων να κατευθύνεται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

