Το Ισραήλ χρησιμοποιεί φορτηγά πλοία στη διαδρομή Λεμεσός-Χάιφα για τον επαναπατρισμό γιατρών
Με την αγωνία να χτυπά «κόκκινο» για τις ιρανικές απειλές κατά της Κύπρου, το Ισραήλ στέλνει φορτηγά πλοία για την ασφαλή μεταφορά γιατρών, για την περίθαλψη των τραυματιών από τις επιθέσεις του Ιράν
Οι ισραηλινές αρχές χρησιμοποιούν φορτηγά πλοία για τον επαναπατρισμό ιατρικού προσωπικού που βρίσκεται σε αδυναμία να επιστρέψει στο Ισραήλ από το εξωτερικό μετά την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν, που έχει διακόψει τις μεταφορές και κυρίως τις αερομεταφορές.
Εκπρόσωπος της ναυτιλιακής εταιρείας ZIM Shipping δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι τα φορτηγά πλοία της κάνουν την διαδρομή ανάμεσα στα λιμάνια της Λεμεσού και της Χάιφας σε μία επιχείρηση που συντονίζεται από το ισραηλινό υπουργείο Μεταφορών, τα μεγάλα ισραηλινά νοσοκομεία και την εταιρεία.
Μέχρι στιγμής, 40 γιατροί έχουν επιστρέψει με δύο διαδρομές – η μία πραγματοποιήθηκε σήμερα – ενώ περισσότερες διαδρομές ανάμεσα στο κυπριακό και το ισραηλινό λιμάνι προγραμματίζονται για τον επαναπατρισμό εκατοντάδων γιατρών που χρειάζονται για την περίθαλψη των τραυματιών από τις επιθέσεις των ιρανικών πυραύλων.
«Είναι ο ευκολότερος τρόπος για να τους φέρουμε πίσω, αφού δεν υπάρχουν πτήσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ZIM Shipping που δεν κατονομάζεται.
Η ισραηλινή ZIM αλλάζει τις διαδρομές των πλοίων
Η ZIM αλλάζει τις διαδρομές πλοίων που συνήθως συνδέουν το Ισραήλ με λιμάνια της Μεσογείου, όπως ελληνικά και ιταλικά λιμάνια, και προχωρεί σε διευθετήσεις που διασφαλίζουν ότι το 15ωρο ταξίδι ανάμεσα στην Κύπρο και το Ισραήλ θα είναι ασφαλές για τους Ισραηλινούς γιατρούς.
Οι ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες έχουν ξεκινήσει πτήσεις επαναπατρισμού μέσω της Τάμπα στην Αίγυπτο, που συνορεύει με το θέρετρο Εϊλάτ στο νότιο Ισραήλ. Όμως, από εκεί οι ταξιδιώτες πρέπει να κινηθούν προς βορράν για να φθάσουν στις μεγάλες πόλεις του Ισραήλ, σε ένα πολύωρο ταξίδι με αυτοκίνητο ή λεωφορείο.
