Η «μεταγραφή αεροδρομίου» που έκανε ο Ισίδωρος Κούβελος με τις αδερφές Αλεξανδρή

Η επιστροφή της Άννας-Μαρίας, της Ειρήνης και της Βασιλικής Αλεξανδρή στην Ελλάδα μετά από 14 ολόκληρα χρόνια επισημοποιήθηκε με την παρουσία τους στα γραφεία της Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, όπου συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο Ισίδωρο Κούβελο.

Μπορεί στο ευρύ κοινό τα τρία κορίτσια να μην είναι γνωστά αλλά αποτελούν τις κορυφαίες αθλήτριες των τελευταίων ετών παγκοσμίως στην καλλιτεχνική κολύμβηση με πλήθος μεταλλίων σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, ενώ έχουν αναδειχθεί και καλύτερες αθλήτριες της χρονιάς στον κόσμο και στην Ευρώπη.

Η επιστροφή τους ήταν αποτέλεσμα της επιθυμίας αλλά και των συστηματικών διεργασιών που έκανε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος, που έβαλε ως στόχο ζωής να διορθώσει μια αδικία που είχε συμβεί πριν από τα 14 χρόνια, όταν οι τρίδυμες αδερφές απογοητευμένες από την αντιμετώπιση, πήραν με βαριά καρδιά την απόφαση να φύγουν από την Ελλάδα, σε ηλικία μόλις 15 ετών και να αναζητήσουν στην Αυστρία ένα καλύτερο αθλητικό μέλλον.

Πλέον αγωνιζόμενες με το εθνόσημο, είναι προφανές ότι θα φέρουν επιτυχίες στη χώρα, αλλά θα λειτουργήσουν και ως κίνητρο για πολλά μικρά κορίτσια, να ασχοληθούν με το πανέμορφο αλλά και δύσκολο άθλημα της καλλιτεχνικής κολύμβησης.

Βέβαια, οι τρεις κοπέλες όπως φάνηκε ξεκάθαρα από τις πρώτες τους κουβέντες, μόνο ως μεταγραφή δεν είδαν την επιστροφή τους, αλλά ως πεπρωμένο. «Πραγματικά τέτοια αγάπη, τέτοια στήριξη, τέτοια λόγια, είναι όλα μοναδικά για μας και έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία. Τα εκτιμάμε ιδιαίτερα και μπορώ να πω ότι μας δίνουν και ένα επιπλέον κίνητρο για την προπόνηση. Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένες και κλαίμε συνέχεια τις τελευταίες μέρες. Νιώθουμε όμως και μια μεγάλη ευθύνη γιατί εκπροσωπούμε πλέον την Ελλάδα. Και ανυπομονούμε όλα αυτά που έχουμε βιώσει σε συναισθήματα από σας, τα λόγια σας, να τα χρησιμοποιήσουμε δημιουργικά και να βγει στην προπόνηση», ήταν τα λόγια που βγήκαν από το στόμα τους, με εμφανέστατη συγκίνηση.

Συγκινημένος ήταν και ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος που τους είπε: «Μας δώσατε πολύ μεγάλη χαρά που γυρίσατε. Η επιστροφή σας είναι πολύ σημαντική, πρώτα απ’ όλα για σας, αλλά και για την πατρίδα, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, για όλο το ελληνικό αθλητισμό. Αυτό είναι το σπίτι σας, αυτή είναι η οικογένειά σας. Eίμαι ένα χρόνο πρόεδρος της Eλληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, αλλά η μεγαλύτερη συγκίνηση είναι αυτή που νιώθω σήμερα εδώ μαζί σας», ήταν τα λόγια του, βλέποντας τις προσπάθειες του για επιστροφή των τριών κοριτσιών να στέφονται από επιτυχία.

Αυτό που λείπει από τις τρίδυμες αδερφές είναι ένα Ολυμπιακό μετάλλιο καθώς η Άννα Μαρία μαζί με την Ειρήνη που αγωνίζονται στο ντουέτο ήταν τέταρτες στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Αυτός είναι και ο μεγάλος στόχος για τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Αντζελες, πλέον με τη γαλανόλευκη εμφάνιση της Team Hellas, δικαιώνοντας το όραμα του Ισίδωρου Κούβελου.