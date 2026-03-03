Πότε αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Αντρέα Τρινκιέρι

Ο ΠΑΟΚ μπαίνει επίσημα στην εποχή του Αντρέα Τρινκιέρι, καθώς ο Ιταλός προπονητής αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να παρουσιαστεί από τον Δικέφαλο του Βορρά.

Ο Ιταλός προπονητής συμφώνησε με την ομάδα της Θεσσαλονίκης και θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία την επόμενη αγωνιστική σεζόν.

Μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν, ο Αντρέα Τρινκιέρι θα έχει ρόλο συμβούλου στην ομάδα της Θεσσαλονίκη, με την τεχνική ηγεσία του «Δικεφάλου» να αναλαμβάνει ο πρώην assistant Παντελής Μπούτσκος.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο έμπειρος προπονητής αναμένεται στο αεροδρόμιο Μακεδονία το μεσημέρι της Τετάρτης (4/3) και το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα γίνει η παρουσίασή του από τους ασπρόμαυρους.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

«O Andrea Trinchieri στον ΠΑΟΚ ως το 2029!

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Andrea Trinchieri, ο οποίος θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας από την αγωνιστική περίοδο 2026–2027 και για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο έμπειρος Ιταλός προπονητής, με πολυετή παρουσία και σημαντικές διακρίσεις σε υψηλό επίπεδο και διοργανώσεις όπως η Ευρωλίγκα, θα έχει από τώρα ενεργό ρόλο στον στρατηγικό σχεδιασμό της επόμενης ημέρας.

Στο μεταβατικό διάστημα θα λειτουργήσει ως σύμβουλος, με ενεργή συμμετοχή στην οργάνωση και τη δομή του αγωνιστικού τμήματος, θέτοντας τις βάσεις για ένα φιλόδοξο και σύγχρονο πρότζεκτ που θα είναι έτοιμο να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ σχεδιάζεται με σοβαρότητα, πλάνο και ξεκάθαρο όραμα. Με ενότητα, δουλειά και στρατηγική συνέπεια, χτίζουμε το μεγάλο εγχείρημα των επόμενων ετών. Ο Ιταλός προπονητής αναμένεται την Τετάρτη (4/3) στη Θεσσαλονίκη».