03.03.2026 | 08:37
Συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο
03.03.2026 | 08:17
Έκλεισαν τα Στενά του Ορμούζ – Ποιες χώρες θα επηρεαστούν περισσότερο
Διαλογισμός: Πόσα λεπτά τη μέρα μπορούν να σου αλλάξουν τη ζωή;
Ηρεμία 03 Μαρτίου 2026, 07:30

Διαλογισμός: Πόσα λεπτά τη μέρα μπορούν να σου αλλάξουν τη ζωή;

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, ο διαλογισμός δεν χρειάζεται ατελείωτες ώρες απόλυτης ηρεμίας για να είναι αποτελεσματικός.

Εργασία: Ποιοι παθαίνουν πιο γρήγορα burnout;

Εργασία: Ποιοι παθαίνουν πιο γρήγορα burnout;

Μερικά μόνο λεπτά την ημέρα είναι αρκετά για να βελτιώσεις τη διάθεσή σου, να μειώσεις το άγχος και να αυξήσεις την ενσυνειδητότητά σου, σύμφωνα με έρευνα που εξέτασε τις συνήθειες διαλογισμού 10.000 εθελοντών από 103 χώρες. Οι επιστήμονες μελέτησαν τη διάρκεια, τις ώρες διαλογισμού καθώς και τους τύπους (εσωτερικός διαλογισμός βασισμένος στην αναπνοή και το σώμα ή εξωτερικός διαλογισμός, βασισμένος σε έννοιες όπως η αγάπη και η καλοσύνη).

Ένα από τα κύρια σημεία της μελέτης ήταν ότι ήταν μακροχρόνια. Άλλο ένα στοιχείο που την καθιστά αξιόπιστη ήταν ότι οι ερευνητές ανέλυσαν πολλά στοιχεία όσον αφορά τον διαλογισμό όπως το πώς και το πότε.

Συνοπτικά, τα ευρήματα έδειξαν ότι:

  • Στις πρώτες 50-100 συνεδρίες διαλογισμού, οι βελτιώσεις στη διάθεση, την ηρεμία και την ανθεκτικότητα ήταν γρήγορες ενώ τα οφέλη συνέχισαν να αυξάνονται μέχρι το τέλος της μελέτης.
  • Η συνέπεια ήταν πιο σημαντική από τη διάρκεια του διαλογισμού (από τέσσερις έως επτά ημέρες την εβδομάδα).
  • Οι μεγαλύτερες συνεδρίες (21-30 λεπτά) προσέφεραν τα μεγαλύτερα οφέλη στη διάθεση, αλλά οι συνεδρίες των 11-20 λεπτών συσχετίστηκαν με τα μεγαλύτερα οφέλη στην ανθεκτικότητα, και τα αποτελέσματα σταθεροποίησης της διάθεσης (αίσθημα ηρεμίας) ήταν παρόμοια ανεξαρτήτως διάρκειας της συνεδρίας.
  • Η μεγαλύτερη ποικιλία στους τύπους διαλογισμού—εσωτερικός και εξωτερικός—συσχετίστηκε με καλύτερη διάθεση, ηρεμία και ανθεκτικότητα.
  • Ο διαλογισμός το πρωί διπλασίασε την πιθανότητα συνέχισης του διαλογισμού (σε σχέση με το βράδυ).
  • Οι αρχάριοι που ξεκίνησαν με συνεδρίες 5-10 ή 11-20 λεπτών παρουσίασαν καλύτερη διάθεση, και αυτό συνεχίστηκε μέχρι τη 20η συνεδρία. Από εκεί και πέρα, οι μεγαλύτερες συνεδρίες (πάνω από 20 λεπτά) άρχισαν να έχουν μεγαλύτερη επίδραση στη διάθεσή τους.

Διαλογισμός: Tips για αρχάριους

Ο διαλογισμός λίγες φορές την εβδομάδα ακόμα και για 5 λεπτά, μπορεί να σας βοηθήσει να παραμείνετε συνεπείς και να έχετε καλύτερα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την ενσυνειδητότητα και τη διάθεσή σας. Αν κάποια μέρα δεν καταφέρετε να διαλογιστείτε, μην τα παρατήσετε· απλά ξεκινήστε ξανά την επόμενη.

Δοκιμάστε διαφορετικούς τύπους διαλογισμού. Συνδυάστε εσωτερικές συνεδρίες, όπου το μυαλό σας μπορεί να περιπλανιέται (π.χ. “Δεν αναπνέω σωστά”, “Το μυαλό μου τρέχει”, “Αχ, δεν θα μπορέσω ποτέ να διαλογιστώ!”), με εξωτερικές, όπως διαλογισμούς αγάπης και καλοσύνης (μεττά), μάντρα ή άλλες πρακτικές που επικεντρώνονται στην ενσυναίσθηση.

Καθώς απολαμβάνετε τα οφέλη του διαλογισμού με την πάροδο του χρόνου, είναι φυσικό να αισθανθείτε την επιθυμία να εντείνετε την πρακτική σας, αυξάνοντας τη διάρκεια ή τη συχνότητα των συνεδριών σας. Με κάθε νέα συνεδρία, η αίσθηση ηρεμίας και διαύγειας που θα νιώθετε θα σας κινητοποιεί να συνεχίσετε και να εξελίξετε τη διαλογιστική σας πρακτική, κάνοντάς την αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σας. Όσο περισσότερο χρόνο αφιερώνετε στον διαλογισμό, τόσο πιο έντονα θα βιώνετε τα μακροπρόθεσμα οφέλη του, που ξεκινούν από τη βελτίωση της διάθεσης και φτάνουν στην μεγαλύτερη ψυχική ισορροπία και ευεξία.

* Πηγή: Vita

Φυσικό αέριο
Ενεργειακή ασφάλεια: Συναγερμός για καύσιμα και αέριο – Επί ποδός η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων

Ενεργειακή ασφάλεια: Συναγερμός για καύσιμα και αέριο – Επί ποδός η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων

Vita.gr
Εργασία: Ποιοι παθαίνουν πιο γρήγορα burnout;

Εργασία: Ποιοι παθαίνουν πιο γρήγορα burnout;

Κόσμος
Νέο ισραηλινό σφυροκόπημα στη Βηρυτό – Το Ιράν έπληξε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν

Νέο ισραηλινό σφυροκόπημα στη Βηρυτό – Το Ιράν έπληξε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν

Το Ιράν βάζει την Κύπρο στο κάδρο των επιθέσεων – Ασπίδα προστασίας από την Ελλάδα
Διπλωματία 03.03.26

Το Ιράν βάζει την Κύπρο στο κάδρο των επιθέσεων – Ασπίδα προστασίας από την Ελλάδα

«ΚΙΜΩΝ» και «ΨΑΡΑ» ταξιδεύουν στην Κύπρο, ενώ προσγειώθηκαν ήδη τέσσερα F-16 στο νησί, ενώ κινήσεις με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή γίνονται και στην Ελλάδα. Δυνάμεις στην Κύπρο θα στείλει και η Γαλλία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τζακ Σλόσμπεργκ – Τα τελευταία λόγια που του είπε η αδελφή του Τατιάνα πριν από τον τραγικό θάνατό της
«Είναι σκληρό» 03.03.26

Τζακ Σλόσμπεργκ - Τα τελευταία λόγια που του είπε η αδελφή του Τατιάνα πριν από τον τραγικό θάνατό της

Ο Τζακ Σλόσμπεργκ αποκάλυψε ότι οι τελευταίες λέξεις που του είπε η αδελφή του Τατιάνα Σλόσμπεργκ αφορούσαν την προεκλογική του εκστρατεία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η δολοφονία του Χαμενεΐ αφήνει τον «άξονα» του Ιράν στο χάος
Ακέφαλη δύναμη 03.03.26

Η δολοφονία του Χαμενεΐ αφήνει τον «άξονα» του Ιράν στο χάος

Ενώ το Ιράν απειλεί να «κάψει τα πάντα», οι εκπρόσωποί του στο Λίβανο, την Υεμένη και το Ιράκ βρίσκονται αντιμέτωποι με την επιλογή μεταξύ αυτοκτονικής εκδίκησης και τοπικής επιβίωσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κατασκοπεία στη Σούδα: Βρέθηκε κρυπτογραφημένο λογισμικό στο κινητό του Γεωργιανού
Ελλάδα 03.03.26

Κατασκοπεία στη Σούδα: Βρέθηκε κρυπτογραφημένο λογισμικό στο κινητό του Γεωργιανού

Στο κινητό του ο Γεωργιανός είχε φωτογραφίες του αεροπλανοφόρου «USS Geralnd Ford» καθώς και άλλων πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών που βρίσκονταν τις τελευταίες ημέρες στη ναυτική βάση στη Σούδα

Σύνταξη
Tα διλήμματα στο τραπέζι Μητσοτάκη για πρόωρες εκλογές: Ο πόλεμος στο Ιράν, η συνταγματική αναθεώρηση, η ελληνική προεδρία Ε.Ε.
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Tα διλήμματα στο τραπέζι Μητσοτάκη για πρόωρες εκλογές: Ο πόλεμος στο Ιράν, η συνταγματική αναθεώρηση, η ελληνική προεδρία Ε.Ε.

Εισηγήσεις για κάλπες το Φθινόπωρο δέχεται ο Κυρ. Μητσοτάκης ήδη από πριν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τα σενάρια και το σκεπτικό εκείνων που τάσσονται υπέρ των πρόωρων εκλογών, αλλά και όσων θέλουν εξάντληση της τετραετίας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Θεσμική η συνάντηση Ανδρουλάκη – Μητσοτάκη – Δεν υπάρχουν περιθώρια συναίνεσης σε άλλα θέματα διαμηνύει το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Θεσμική η συνάντηση Ανδρουλάκη – Μητσοτάκη – Δεν υπάρχουν περιθώρια συναίνεσης σε άλλα θέματα διαμηνύει το ΠΑΣΟΚ

Υπό τη σκιά της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε αυστηρά θεσμικό πλαίσιο. «Δεν υπάρχει χώρος για συναινέσεις γύρω από άλλα θέματα, θα συζητήσουν αποκλειστικά για την πολεμική σύρραξη» ξεκαθαρίζουν από το ΠΑΣΟΚ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Συναγερμός για καύσιμα και φυσικό αέριο – Επί ποδός η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων
Ενεργειακή ασφάλεια 03.03.26

Συναγερμός για καύσιμα και φυσικό αέριο – Επί ποδός η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων

Τα σενάρια για ενεργειακή ασφάλεια και τιμές σε καύσιμα και φυσικό αέριο – Κλειδί τα Στενά του Ορμούζ – Στο τραπέζι η σύγκληση της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Β. Σπανάκης: Πρώτη γραμμή οι Δήμοι για την πρόληψη πυρκαγιών–Ζητούμενο της ΚΕΔΕ η ουσιαστική ενίσχυση τους
Στο πεδίο 03.03.26

Β. Σπανάκης: Πρώτη γραμμή οι Δήμοι για την πρόληψη πυρκαγιών–Ζητούμενο της ΚΕΔΕ η ουσιαστική ενίσχυση τους

Ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης τόνισε ότι οι 332 Δήμοι θα βρίσκονται και φέτος στην πρώτη γραμμή για μέτρα πρόληψης κατά των πυρκαγιών. Η ΚΕΔΕ επισημαίνει ότι χρειάζονται Μέσα, πόροι και προσωπικό.

Σύνταξη
Χερσαία εισβολή του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο – Η ανακοίνωση των IDF
Εξαπλώνεται ο πόλεμος 03.03.26 Upd: 09:27

Χερσαία εισβολή του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο – Η ανακοίνωση των IDF

Ορατός ο κίνδυνος γενικευμένου πολέμου στη Μέση Ανατολή - Οι φονικές επιδρομές ΗΠΑ και Ισραήλ σε Ιράν και Λίβανο συνεχίζονται - Ο Τραμπ ανοίγει παράθυρο για χερσαία επέμβαση - Η Τεχεράνη συνεχίζει να πλήττει αμερικανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
«Αυτός δεν είναι πόλεμος χωρίς τέλος» λέει ο Νετανιάχου για την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν
Κόσμος 03.03.26

«Αυτός δεν είναι πόλεμος χωρίς τέλος» λέει ο Νετανιάχου για την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν

«Μπορεί να απαιτήσει κάποιο χρόνο, αλλά όχι χρόνια» διαμήνυσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον πόλεμο ΗΠΑ Ισραήλ κατά του Ιράν

Σύνταξη
Αλλάζει γούστα η Ευρώπη στα ταξίδια της: Έτσι απαντά στην κλιματική αλλαγή
Ποιοι οι προορισμοί 03.03.26

Αλλάζει γούστα η Ευρώπη στα ταξίδια της: Έτσι απαντά στην κλιματική αλλαγή

Ο υπερτουρισμός και οι καύσωνες αλλάζουν τις ταξιδιωτικές συνήθειες: οι επισκέπτες επιλέγουν πιο δροσερούς, λιγότερο πολυσύχναστους προορισμούς στην Ευρώπη και προτιμούν πλέον άνοιξη και φθινόπωρο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

