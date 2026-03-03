Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Αθήνα SOS

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης:

Λευκωσία καλεί Αθήνα

• Ιρανοί και Χεζμπολάχ χτύπησαν ήδη την Κύπρο με drones και απειλούν με κλιμάκωση

• Η Αθήνα στέλνει τις φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά», το σύστημα Κένταυρος και τέσσερα F-16

• Από τις αρχές της περασμένης εβδομάδας ενισχύθηκε η ασπίδα στη Σούδα

• Δικλίδα ασφαλείας τα 20′ – 25′ που χρειάζεται ένας πύραυλος από το Ιράν έως την Αν. Μεσόγειο

• Διευρύνεται στον Λίβανο το μέτωπο των επιχειρήσεων

• Δεν αποκλείει ο Τραμπ την αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν

• Η Ελλάδα και άλλες 7 χώρες στην «πυρηνική ομπρέλα» του Μακρόν

• Συνελήφθη Γεωργιανός, ύποπτος για κατασκοπεία στη Σούδα

Φάκελος

Διπλάσιες οι συντάξεις του Δημοσίου

• Σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα, όταν οι 8 στις 10 προέρχονται από τον τελευταίο

Φρένο στις κόκκινες κληρονομιές

• Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονόμησαν περιουσίες με χρέη

• Με παραδείγματα

Ανακοινώσεις

Ιδιωτικό πανεπιστήμιο από ΔΕΗ και Georgetown τον Σεπτέμβριο του ’26

Τατόι

Οι πρώτες εικόνες από το αναγεννημένο ανάκτορο

Ακίνητα

Δύο «διαβατήρια» για την αξιοποίηση

• Η βεβαίωση των όρων δόμησης και η βεβαίωση των χρήσεων γης.

• Πού χρειάζονται και γιατί

Αποκαλύψεις

Παράνομα χειρουργεία στα σπίτια του Επστιν

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Προκριματικά Μουντομπάσκετ

Η Εθνική ακόμη πιο κοντά στην επόμενη φάση

100 ημέρες πριν από το Μουντιάλ

Οι προκλήσεις και η αβεβαιότητα