Σημαντική εξέλιξη:
02.03.2026 | 22:28
Το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ – «Θα βομβαρδίζουμε όλα τα πλοία» λένε οι Φρουροί της Επανάστασης
Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Αθήνα SOS
03 Μαρτίου 2026, 00:45

Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Αθήνα SOS

Λευκωσία καλεί • Ιρανοί και Χεζμπολάχ χτύπησαν ήδη την Κύπρο με drones και απειλούν με κλιμάκωση

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης:

Λευκωσία καλεί Αθήνα
SOS


• Ιρανοί και Χεζμπολάχ χτύπησαν ήδη την Κύπρο με drones και απειλούν με κλιμάκωση
• Η Αθήνα στέλνει τις φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά», το σύστημα Κένταυρος και τέσσερα F-16
• Από τις αρχές της περασμένης εβδομάδας ενισχύθηκε η ασπίδα στη Σούδα
• Δικλίδα ασφαλείας τα 20′ – 25′ που χρειάζεται ένας πύραυλος από το Ιράν έως την Αν. Μεσόγειο
• Διευρύνεται στον Λίβανο το μέτωπο των επιχειρήσεων
• Δεν αποκλείει ο Τραμπ την αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν
• Η Ελλάδα και άλλες 7 χώρες στην «πυρηνική ομπρέλα» του Μακρόν
• Συνελήφθη Γεωργιανός, ύποπτος για κατασκοπεία στη Σούδα

===========

Φάκελος
Διπλάσιες οι συντάξεις του Δημοσίου
• Σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα, όταν οι 8 στις 10 προέρχονται από τον τελευταίο

===========

Φρένο στις κόκκινες κληρονομιές
• Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονόμησαν περιουσίες με χρέη
• Με παραδείγματα

===========

Ανακοινώσεις
Ιδιωτικό πανεπιστήμιο από ΔΕΗ και Georgetown τον Σεπτέμβριο του ’26

===========

Τατόι
Οι πρώτες εικόνες από το αναγεννημένο ανάκτορο

===========

Ακίνητα
Δύο «διαβατήρια» για την αξιοποίηση

• Η βεβαίωση των όρων δόμησης και η βεβαίωση των χρήσεων γης.
• Πού χρειάζονται και γιατί

===========

Αποκαλύψεις
Παράνομα χειρουργεία στα σπίτια του Επστιν

===========

Προκριματικά Μουντομπάσκετ
Η Εθνική ακόμη πιο κοντά στην επόμενη φάση

100 ημέρες πριν από το Μουντιάλ
Οι προκλήσεις και η αβεβαιότητα

Markets
Μέση Ανατολή: Πώς η σύγκρουση επηρεάζει τις αγορές – Ανησυχία και ενεργειακό σοκ

Μέση Ανατολή: Πώς η σύγκρουση επηρεάζει τις αγορές – Ανησυχία και ενεργειακό σοκ

Πετρέλαιο
Καύσιμα: Κανένα πρόβλημα εφοδιασμού της αγοράς, λένε τα ελληνικά διυλιστήρια

Καύσιμα: Κανένα πρόβλημα εφοδιασμού της αγοράς, λένε τα ελληνικά διυλιστήρια

Media
Σύγκρουση: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του νέου ερωτικού δικαστικού θρίλερ του MEGA
Media 27.02.26

Σύγκρουση: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του νέου ερωτικού δικαστικού θρίλερ του MEGA

Μια κατηγορία βαριά σαν σκιά. Πόσο μακριά θα φτάσεις για να σώσεις κάποιον; Και αν τελικά τον σώσεις, είναι βέβαιο ότι το άξιζε; Όλα όσα αξίζει να ξέρεις για τη νέα σειρά του MEGA, Σύγκρουση.

Σύνταξη
Βουλή: Η ψήφος των αποδήμων στην Ολομέλεια – Την Πέμπτη η ονομαστική ψηφοφορία
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Η ψήφος των αποδήμων στην Ολομέλεια - Την Πέμπτη η ονομαστική ψηφοφορία

Εγκρίθηκε από τις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής μόνο με την θετική ψήφο της ΝΔ. Ακολουθεί διήμερη συζήτηση στην Ολομέλεια όπου θα τοποθετηθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι πολιτικοί αρχηγοί.

Σύνταξη
Παλαιστίνη: Σκοτώθηκαν δύο αδέλφια σε επίθεση Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη
Στο Καριούτ 03.03.26

Παλαιστίνη: Σκοτώθηκαν δύο αδέλφια σε επίθεση Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη

Φωτογραφίες που τράβηξε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου δείχνουν τα πτώματα δύο ανδρών όπως και τραυματίες που είχαν διακομιστεί στο νοσοκομείο Ραφιντία στη Ναμπλούς

Σύνταξη
Ρούμπιο για Ιράν: Αυτή η επιχείρηση χρειαζόταν να γίνει – Θα μας άρεσε να δούμε το καθεστώς να αντικαθίσταται
Πόλεμος στο Ιράν 02.03.26

Ρούμπιο για Ιράν: Αυτή η επιχείρηση χρειαζόταν να γίνει – Θα μας άρεσε να δούμε το καθεστώς να αντικαθίσταται

«Η πρώτη μας αποστολή είναι η καταστροφή των βαλλιστικών πυραύλων τους και της ικανότητάς τους να τους κατασκευάζουν», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. «Αυτός είναι ο στόχος».

Σύνταξη
Φάμελλος: Καμία στρατιωτική εμπλοκή του κράτους και της κυβέρνησης στην επέμβαση ΗΠΑ – Ισραήλ
Ομιλία στην ΚΟ 02.03.26

Φάμελλος: Καμία στρατιωτική εμπλοκή του κράτους και της κυβέρνησης στην επέμβαση ΗΠΑ – Ισραήλ

Ο Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ επισήμανε ότι δεν πρέπει να υπάρξει «καμία εμπλοκή των στρατιωτικών βάσεων που υπάρχουν στη χώρα μας. Όπως ακριβώς αποφάσισε η ισπανική κυβέρνηση»

Σύνταξη
Η βασιλική συντάκτρια της Daily Mail διαψεύδει παράνομη συλλογή στοιχείων για τον πρίγκιπα Χάρι
Fizz 02.03.26

Η βασιλική συντάκτρια της Daily Mail διαψεύδει παράνομη συλλογή στοιχείων για τον πρίγκιπα Χάρι

Σφοδρή σύγκρουση στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, με τη βασιλική συντάκτρια της Daily Mail να αρνείται ότι ζήτησε «ευαίσθητα» στοιχεία για τις πτήσεις του πρίγκιπα Χάρι

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στην ΕΟΕ οι αδελφές Αλεξανδρή, συναντήθηκαν με τον Ισίδωρο Κούβελο: «Η επιστροφή σας μας έδωσε μεγάλη χαρά»
Καλλιτεχνική κολύμβηση 02.03.26

Στην ΕΟΕ οι αδελφές Αλεξανδρή, συναντήθηκαν με τον Ισίδωρο Κούβελο: «Η επιστροφή σας μας έδωσε μεγάλη χαρά»

Η επιστροφή της Άννας-Μαρίας, της Ειρήνης και της Βασιλικής Αλεξανδρή στην Ελλάδα είναι γεγονός καθώς οι τρίδυμες πρωταθλήτριες της καλλιτεχνικής κολύμβησης θα αγωνίζονται πλέον με τα εθνικά χρώματα.

Σύνταξη
Εξάνθημα στον λαιμό του Τραμπ «φουντώνει» ξανά τα σενάρια για προβλήματα υγείας
ΗΠΑ 02.03.26

Εξάνθημα στον λαιμό του Τραμπ «φουντώνει» ξανά τα σενάρια για προβλήματα υγείας

Ένα εξάνθημα στη δεξιά πλευρά του λαιμού του Ντόναλντ Τραμπ εντόπισαν δημοσιογράφοι κατά τη διάρκεια του διαγγέλματός του για τον πόλεμο στο Ιράν. Οι εξηγήσεις του γιατρού του αύξησαν τα ερωτήματα.

Σύνταξη
Ο Τζόκοβιτς στους Λέικερς! ΛεΜπρόν και Ντόντσιτς υποδέχθηκαν τον κορυφαίο τενίστα (vids)
Μπάσκετ 02.03.26

Ο Τζόκοβιτς στους Λέικερς! ΛεΜπρόν και Ντόντσιτς υποδέχθηκαν τον κορυφαίο τενίστα (vids)

Ο εκ των κορυφαίων τενιστών όλων των εποχών Νόβακ Τζόκοβιτς βρέθηκε στο παιχνίδι των Λέικερς με τους Κινγκς, όπου αποθεώθηκε, ενώ πέρασε χρόνο με τους Λούκα Ντόντσιτς και ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ – «Θα βομβαρδίζουμε όλα τα πλοία» λένε οι Φρουροί της Επανάστασης
Μέση Ανατολή 02.03.26

Το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ – «Θα βομβαρδίζουμε όλα τα πλοία» λένε οι Φρουροί της Επανάστασης

Τα Στενά του Ορμούζ είναι η πιο ζωτική οδός μεταφοράς πετρελαίου στον κόσμο και ελέγχεται από το Ιράν. Οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν πολλά μέσα για να εμποδίσουν τη διέλευση πλοίων.

Σύνταξη
Παν. Δουδωνής για Μέση Ανατολή: Η χώρα θέλει σοβαρότητα – Μαζέψτε τον υπουργό σας, Άδωνι Γεωργιάδη
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26

Παν. Δουδωνής για Μέση Ανατολή: Η χώρα θέλει σοβαρότητα – Μαζέψτε τον υπουργό σας, Άδωνι Γεωργιάδη

Ο Βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Παναγιώτης Δουδωνής, προέβη σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή τοποθέτηση σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη στάση μελών της κυβέρνησης.

Σύνταξη
Μαυροβούνιο – Ελλάδα 65-79: Σπουδαία νίκη με σούπερ Τολιόπουλο η Εθνική! (vids)
Μπάσκετ 02.03.26

Μαυροβούνιο – Ελλάδα 65-79: Σπουδαία νίκη με σούπερ Τολιόπουλο η Εθνική! (vids)

Χάρη σε έναν εξαιρετικό Βασίλη Τολιόπουλο στο Μαυροβούνιο που είχε 27 πόντους, 5 ριμπάουντ, 10 ασίστ, η Ελλάδα πήρε εκτός έδρας νίκη με 79-65 κόντρα στο Μαυροβούνιο και πέρασε ξανά στην κορυφή!

Σύνταξη
Μπάρτσα και Ρεάλ τα δίνουν όλα για Ρόδρι
On Field 02.03.26

Μπάρτσα και Ρεάλ τα δίνουν όλα για Ρόδρι

Ο ισπανικός Τύπος αναφέρει πως «μπλαουγκράνα» και «μερένχες» κάνουν μεγάλη προσπάθεια για την απόκτηση του διεθνούς μέσου της Σίτι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Έλον Μασκ, Άντριου Τέιτ και ο κύριος Telegram επιμένουν Ντουμπάι – «Προτιμώ drones από φόρους»
Πρόκληση 02.03.26

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Έλον Μασκ, Άντριου Τέιτ και ο κύριος Telegram επιμένουν Ντουμπάι – «Προτιμώ drones από φόρους»

Η Μέση Ανατολή φλέγεται αλλά το brand Ντουμπάι δεν μοιάζει να απειλείται -τουλάχιστον όχι ακόμη. Πάβελ Ντούροφ, Έλον Μασκ και Άντριου Τέιτ το επιβεβαιώνουν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μέση Ανατολή: Στις φλόγες του πολέμου – Ιρανικές απειλές για την Κύπρο – Ελληνικές φρεγάτες και F-16 στο νησί
Σε τεντωμένο σχοινί 02.03.26

Στις φλόγες του πολέμου η Μέση Ανατολή - Ιρανικές απειλές για την Κύπρο και ελληνική χείρα βοηθείας στο νησί

Σε αχαρτογράφητα νερά η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με τον κίνδυνο η κατάσταση να ξεφύγει εκτός ελέγχου, οδηγώντας σε περιφερειακή σύρραξη. Στη «δίνη του κυκλώνα» και η Κύπρος που απειλείται ανοιχτά από τους Φρουρούς της Επανάστασης. Σπεύδει σε βοήθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας η Ελλάδα με πολεμικά αεροσκάφη και πλοία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τηλεφωνική συνομιλία Μητσοτάκη με Κόστα – Τι συζητήθηκε μεταξύ των δύο ανδρών
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26

Τηλεφωνική συνομιλία Μητσοτάκη με Κόστα – Τι συζητήθηκε μεταξύ των δύο ανδρών

Ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τι είπαν για την Κύπρο.

Σύνταξη
«Πανικός» και «απελπισία» το χτύπημα του Ιράν στην Κύπρο, λέει ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ
Κατηγορίες 02.03.26

«Πανικός» και «απελπισία» το χτύπημα του Ιράν στην Κύπρο, λέει ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ

Ο Ντάνι Ντανόν τόνισε ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήττουν «αποφασιστικά, χειρουργικά, χωρίς απολογία», τονίζοντας ότι η Τεχεράνη «αντιδρά σπασμωδικά από απελπισία».

Σύνταξη
