ΗELLO!: Αυτή την Τετάρτη στα περίπτερα

Στο νέο ΗELLO! που κυκλοφορεί:

Η Φαίη Σκορδά κάνει το επόμενο βήμα στην προσωπική της ζωή.

Λάκης Γαβαλάς: «Ζω για να ταλαιπωρώ αυτούς που με αμφισβητούν».

Τζέιντ Τζάγκερ: H κόρη του θρύλου των Rolling Stones μας υποδέχεται στην έπαυλή της στην αγγλική εξοχή.

Πρόσωπα: Βίκυ Βολιώτη, Πέγκυ Τρικαλιώτη, Μπραντ Πιτ.

Μόδα, ομορφιά & deco για πλήρη ανανέωση.

HELLO!, το πιο διάσημο και glamorous περιοδικό στον κόσμο κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.