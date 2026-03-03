Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ απέκτησε το 9,71% της ΕΥΔΑΠ

Μέσω χρηματιστηριακής συναλλαγής από ιδιώτη μέτοχο, η Urban Services Moνοπρόσωπη ΑΕ, 100% θυγατρική της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, απέκτησε το 9,71% της ΕΥΔΑΠ έναντι ποσού 103,4 εκατ. ευρώ.

Η στρατηγική της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η συναλλαγή εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του ομίλου για επενδύσεις σε κλάδους κρίσιμών υποδομών που προσφέρουν μακροπρόθεσμα και επαναλαμβανόμενα έσοδα.

Επιπλέον, ο τομέας της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και των σχετικών υποδομών αναμένεται να παρουσιάσει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον τις επόμενες περιόδους, δεδομένων των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής και της ανάγκης προσαρμογής σε αυτό το περιβάλλον.

Σημειώνεται ότι η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη Εταιρεία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στη διανομή και διαχείριση ύδατος, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων. Η εταιρεία, μέσω ενός ρυθμιζόμενου πλαισίου,εξυπηρετεί πάνω από το 40% του πληθυσμού της χώρας.

Η συναλλαγή

Τα δύο πακέτα συνολικού όγκου 10,34 εκατ. μετοχών της ΕΥΔΑΠ άλλαξαν χέρια λίγο πριν το κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης στο χρηματιστήριο Αθηνών. Έγιναν, δε, στην τιμή των 10 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι πολύ πάνω από την τιμή κλεισίματος της μετοχής, η οποία διαμορφώθηκε στα 7,31 ευρώ (premium 36%).

Τα πακέτα αντιστοιχούν στο 9,71% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ, ποσοστό που παραπέμπει στη συμμετοχή του επενδυτή John Paulson, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί η συναλλαγή.

Υπενθυμίζεται ότι ο Paulson είχε αποκτήσει περίπου το 10% της ΕΥΔΑΠ το 2014, εν μέσω της ελληνικής οικονομικής κρίσης, όταν η μετοχή διαπραγματευόταν κοντά στα 9 ευρώ (Απρίλιος 2014).

Κατά την προηγούμενη διετία, ο ίδιος επενδυτής προχώρησε στην αποεπένδυση από άλλες ελληνικές τράπεζες, ρευστοποιώντας τις συμμετοχές του στην Alpha Bank και στην Τράπεζα Πειραιώς.