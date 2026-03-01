Ντεμπούτο με νέα πρόσωπα για Γρηγορίου – Πώς θα παίξει ο Άρης με τον Παναθηναϊκό

Ντεμπούτο στα δύσκολα για τον Μιχάλη Γρηγορίου, που θα καθίσει για πρώτη φορά στον πάγκο στο σημερινό (1/3, 20.00) εκτός έδρας ντέρμπι που παίζει ο Άρης με τον Παναθηναϊκό, ενώ θα προχωρήσει σε αλλαγές στην ενδεκάδα.

Τέσσερα φαίνεται ότι θα είναι τα νέα πρόσωπα στο αρχικό σχήμα του Άρη, με τον Μεντίλ να ξεκινάει μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα βασικός στο αριστερό άκρο της άμυνας. Οι Χόνγκλα, Πέρεθ και Αθανασιάδης αναμένεται να είναι οι άλλες αλλαγές.

Έτσι θα παίξει ο Άρης στο ντεμπούτο Γρηγορίου

Ο Έλληνας τεχνικός θα παρατάξει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Αθανασιάδη. Ο Φαντινγκά θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Μεντίλ το αριστερό, ενώ οι Φαμπιάνο και Σούντμπεργκ θα είναι το κεντρικό δίδυμο. Οι Ράτσιτς και Χόνγκλα θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Πέρεθ θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Δώνης στην αριστερή και ο Γκαρέ πίσω από τον Καντεβέρε, που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.

Ο προπονητής του Άρη δεν υπολογίζει τους τραυματίες Γένσεν και Μισεουί. Τέλος, αν και δεν ανακοίνωσε αποστολή, δεν ταξίδεψαν στην Αθήνα οι ανέτοιμοι Μορόν και Γαλανόπουλος.