Μια νύχτα μόνο: Επιστρέφει απόψε σε νέα ώρα
Media 23 Φεβρουαρίου 2026, 17:47

Μια νύχτα μόνο: Επιστρέφει απόψε σε νέα ώρα

Συνταρακτικές οι εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς Μια νύχτα μόνο. Απόψε, στις 21.40, στο MEGA.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ταχίνι: Ένα superfood στην κουζίνα μας

Ταχίνι: Ένα superfood στην κουζίνα μας

Spotlight

Το 43ο επεισόδιο της επιτυχημένης δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», απόψε, σε νέα ώρα, στις 21:40.

Ο γάμος του Οδυσσέα και της Αρετής τινάζεται στον αέρα, καθώς ο Οδυσσέας πέφτει στην παγίδα της Ευθυμίου.

Η Άσπα πείθει τον Άλκη να κάνουν κάτι, για να χάσει η Μίνα το παιδί.

Όλα όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς Μια νύχτα μόνο

Η Κατερίνη υποδέχεται στο σπίτι της την Αρετή με τον Πετράκη για το οικογενειακό δείπνο. Ο Σταύρος, σα να το κράταγε καιρό μέσα του, δείχνει να μην αντέχει πλέον στη θέα του ερωτευμένου ζευγαριού, ενώ ο Πωλ προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια του μετά από τα τελευταία γεγονότα. Η Άσπα πείθει τον Άλκη ότι πρέπει να κάνουν τη Μίνα να χάσει το παιδί,  ενώ ο Σάββας ενοχλείται στην ιδέα ότι η Άσπα μπορεί να βλέπει κάποιον. Η ημέρα του γάμου φτάνει και οι προετοιμασίες γεμίζουν χαρά τον Οδυσσέα και την Αρετή, όμως μία παγίδα στην οποία πέφτει ο Οδυσσέας ανατρέπει τα πάντα.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης
Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη
Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης
Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου
Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη
Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA

«ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ»
ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21:40, ΣΤΟ MEGA

#MiaNyxtaMono

Δείτε το τρέιλερ του αποψινού επεισοδίου

YouTube thumbnail

googlenews

Media
ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 19.02.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί στις 22 Φεβρουαρίου μαζί με το Σημειωματάριο της Άνοιξης από τον Αρκά, το τελικό σενάριο της ταινίας Καποδίστριας, το περιοδικό Vita, τη μαθητική εφημερίδα της Κατερίνης, την εφημερίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και όπως πάντα, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Κλέλια Ανδριολάτου και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στο πάρτυ των BAFTA – Αγκαλιά με Τεγιάνα Τέιλορ και Όλι Χίγκινσον
Το Λονδίνο δεν κοιμάται 23.02.26

Η Κλέλια Ανδριολάτου και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στο πάρτυ των BAFTA – Αγκαλιά με Τεγιάνα Τέιλορ και Όλι Χίγκινσον

Οι δύο συνεργάτες και φίλοι, Κλέλια Ανδριολάτου και Χριστόφορος Παπακαλιάτης χόρεψαν με χολιγουντιανούς σταρ όπως η Τεγιάνα Τέιλορ και ο Ίθαν Χοκ, ενώ η βότκα έρρεε άφθονη.

Σύνταξη
Η ερώτηση που εκνεύρισε τον Αρτέτα – «Δεν υπάρχει τέτοιος όρος στο λεξιλόγιο μου» απάντησε ο προπονητής της Άρσεναλ
On Field 23.02.26

Η ερώτηση που εκνεύρισε τον Αρτέτα – «Δεν υπάρχει τέτοιος όρος στο λεξιλόγιο μου» απάντησε ο προπονητής της Άρσεναλ

Ο Ισπανός τεχνικός των «κανονιέρηδων» δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του μετά από ερώτηση που δέχθηκε στην συνέντευξη Τύπου του αγώνα με την Τότεναμ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ποιους θεσμούς εμπιστεύονται οι Έλληνες και τι βλέπουν ως «απειλή» για τη Δημοκρατία
Progressive Lab 23.02.26

Ποιους θεσμούς εμπιστεύονται οι Έλληνες και τι βλέπουν ως «απειλή» για τη Δημοκρατία

Την κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς και την κρίση αντιπροσώπευσης στην Ελλάδα επιβεβαιώνει νέα έρευνα. Το αποτύπωμα των κυβερνητικών σκανδάλων είναι εμφανές στις απαντήσεις περί «καθαρής πολιτικής από διαφθορά». Ανησυχητικά τα ευρήματα ως προς τις προσδοκία για καλύτερη ζωή.

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ντουτέρτε: «Οι ισχυροί δεν βρίσκονται υπεράνω του νόμου» – Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στην έναρξη της δίκης
Γιατί κατηγορείται 23.02.26

«Οι ισχυροί δεν βρίσκονται υπεράνω του νόμου» - Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στην έναρξη της δίκης Ντουτέρτε

Ο Ροντρίγκο Ντουτέρτε, πρώην πρόεδρος των Φιλιππίνων, συνελήφθη στις 11 Μαρτίου 2025 στη Μανίλα και μεταφέρθηκε στην Ολλανδία την ίδια νύκτα

Σύνταξη
Καθαρά Δευτέρα: Πλήθος κόσμου γιορτάζει τα Κούλουμα στη Θεσσαλονίκη – Το αδιαχώρητο στο Σέιχ Σου
Καθαρά Δευτέρα 23.02.26

Πλήθος κόσμου γιορτάζει τα Κούλουμα στη Θεσσαλονίκη - Το αδιαχώρητο στο Σέιχ Σου

Απολαμβάνοντας την ηλιόλουστη μέρα μικροί και μεγάλοι επιδόθηκαν, γιορτάζοντας τα Κούλουμα,. στο καθιερωμένο πέταγμα του χαρταετού, παρότι η απουσία αέρα έκανε δύσκολο το εγχείρημα.

Σύνταξη
Άρωμα Χόλιγουντ παντού: Ποιος είναι ο επόμενος ελληνικός σταθμός του Μπραντ Πιτ μετά την Ύδρα;
Next stop 23.02.26

Άρωμα Χόλιγουντ παντού: Ποιος είναι ο επόμενος ελληνικός σταθμός του Μπραντ Πιτ μετά την Ύδρα;

Η Ύδρα ζει σε ρυθμούς Χόλιγουντ τις τελευταίες ημέρες, καθώς εκεί πραγματοποιούνται τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ με τίτλο The Riders. Ωστόσο, το νησί του Αργοσαρωνικού δεν θα είναι ο τελευταίος του σταθμός στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Τραμπ: Νέα επίθεση για «τη γελοία, ηλίθια και πολύ πολωτική…» απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου
Για τους δασμούς 23.02.26

Νέα επίθεση Τραμπ για «τη γελοία, ηλίθια και πολύ πολωτική...» απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο του έδωσε «πολύ περισσότερες εξουσίες και δύναμη» από αυτές που είχε πριν από την απόφαση για τους δασμούς

Σύνταξη
ΚΥΣΟΙΠ και τηλεδιάσκεψη της Συμμαχίας των Προθύμων στην αυριανή ατζέντα του πρωθυπουργού
Πολιτική Γραμματεία 23.02.26

ΚΥΣΟΙΠ και τηλεδιάσκεψη της Συμμαχίας των Προθύμων στην αυριανή ατζέντα του πρωθυπουργού

Συνεδριάζει υπό την προεδρία του πρωθυπουργού το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ). Λίγο αργότερα ο Κυρ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία.

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Το επόμενο κεφάλαιο θα φέρει «πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί»
Δεύτερο κύμα 23.02.26

Το επόμενο κεφάλαιο της Τεχνητής Νοημοσύνης θα φέρει «πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί»

Αν τα προηγούμενα χρόνια η Τεχνητή Νοημοσύνη εισέβαλε ως ένας αόρατος «διαχειριστής», προσηλωμένος στη μείωση του κόστους παραγωγής, το 2026 μας βρίσκει μπροστά σε μια ριζική αλλαγή ρόλων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αθήνα: Πόσα χρήματα χάνονται στο μποτιλιάρισμα κάθε χρόνο
Οικονομία 23.02.26

«Ο αόρατος φόρος»: Πόσα χρήματα χάνονται στο μποτιλιάρισμα της Αθήνας κάθε χρόνο

Η Αθήνα είναι η πιο κυκλοφοριακά «φορτωμένη» πόλη της Ελλάδας. Από το 2024 μέχρι το 2025, η πόλη σημείωσε αύξηση 1,1 ποσοστιαίας μονάδας στον μέσο όρο συμφόρησης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Έκανα πέντε επεμβάσεις»: Ο Αντώνης Λουδάρος αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του δέρματος
Buongiorno 23.02.26

«Έκανα πέντε επεμβάσεις»: Ο Αντώνης Λουδάρος αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του δέρματος

«Πήγα να αφαιρέσω κάτι σαν σπυράκι, το δώσαμε για βιοψία και ήταν βασικοκυτταρικός καρκίνος. Δεν ήμουν ποτέ μόνος μου σε αυτό, ήταν κοντά και η οικογένειά μου και οι φίλοι μου», είπε μεταξύ άλλων ο Αντώνης Λουδάρος

Σύνταξη
Αναβολές, βία στα γήπεδα και αγωνία για το Μουντιάλ – Χάος στο Μεξικό με τον θάνατο του «El Mencho»
Ποδόσφαιρο 23.02.26

Αναβολές, βία στα γήπεδα και αγωνία για το Μουντιάλ – Χάος στο Μεξικό με τον θάνατο του «El Mencho»

Μετά τη δολοφονία του βαρόνου ναρκωτικών «El Mencho» και το κύμα βίας που ξέσπασε στη Χαλίσκο επικρατεί χάος – Αναβολές σε ματς – Η FIFA εξετάζει σοβαρά τη μεταφορά αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Σύνταξη
Άρης: Ραντεβού του Ρέγες με τον Μιχάλη Γρηγορίου
Ποδόσφαιρο 23.02.26

Άρης: Ραντεβού του Ρέγες με τον Μιχάλη Γρηγορίου

Ο Μιχάλης Γρηγορίου θα συναντηθεί με τον Ισπανό τεχνικό διευθυντή στη Θεσσαλονίκη και την Τρίτη (24/2) αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα και να κάνει την πρώτη του προπόνηση.

Σύνταξη
Μπλάτερ: «Η σχέση του Ινφαντίνο με τον Τραμπ μετατρέπει το ποδόσφαιρο σε πολιτική»
Ποδόσφαιρο 23.02.26

Μπλάτερ: «Η σχέση του Ινφαντίνο με τον Τραμπ μετατρέπει το ποδόσφαιρο σε πολιτική»

Καυστικός ο πρώην πρόεδρος της FIFA, Σεπ Μπλάτερ για τη σχέση του Τζιάνι Ινφαντίνο με τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι «μετατρέπει το ποδόσφαιρο σε πολιτική».

Αλέξανδρος Κωτάκης
