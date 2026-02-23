Μια νύχτα μόνο: Επιστρέφει απόψε σε νέα ώρα

Το 43ο επεισόδιο της επιτυχημένης δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», απόψε, σε νέα ώρα, στις 21:40.

Ο γάμος του Οδυσσέα και της Αρετής τινάζεται στον αέρα, καθώς ο Οδυσσέας πέφτει στην παγίδα της Ευθυμίου.

Η Άσπα πείθει τον Άλκη να κάνουν κάτι, για να χάσει η Μίνα το παιδί.

Όλα όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς Μια νύχτα μόνο

Η Κατερίνη υποδέχεται στο σπίτι της την Αρετή με τον Πετράκη για το οικογενειακό δείπνο. Ο Σταύρος, σα να το κράταγε καιρό μέσα του, δείχνει να μην αντέχει πλέον στη θέα του ερωτευμένου ζευγαριού, ενώ ο Πωλ προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια του μετά από τα τελευταία γεγονότα. Η Άσπα πείθει τον Άλκη ότι πρέπει να κάνουν τη Μίνα να χάσει το παιδί, ενώ ο Σάββας ενοχλείται στην ιδέα ότι η Άσπα μπορεί να βλέπει κάποιον. Η ημέρα του γάμου φτάνει και οι προετοιμασίες γεμίζουν χαρά τον Οδυσσέα και την Αρετή, όμως μία παγίδα στην οποία πέφτει ο Οδυσσέας ανατρέπει τα πάντα.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA

«ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ»

ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21:40, ΣΤΟ MEGA

#MiaNyxtaMono

Δείτε το τρέιλερ του αποψινού επεισοδίου