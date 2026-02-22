Νότιγχαμ Φόρεστ – Λίβερπουλ 0-1: «Διπλό» με VAR στο 97′

Για 89 λεπτά, η Λίβερπουλ είχε μια τελική στο στόχο, η Νότιγχαμ Φόρεστ κυριαρχούσε, έχανε ευκαιρίες και έβλεπε τον Άλισον να είναι ο κορυφαίος του γηπέδου μέχρι εκείνο το σημείο.

Ωστόσο, στο φινάλε του αγώνα, οι πρωταθλητές είχαν την τύχη με το μέρος τους και κατάφεραν να πάρουν ένα πολύ σημαντικό «διπλό» στο «Σίτι Γκράουντ» (0-1), αποτέλεσμα που την έστειλε στους 45 βαθμούς, πιάνοντας Τσέλσι και Γιουνάιτεντ. Αντίθετα, η Φόρεστ έμεινε στους 27 και την 17η θέση, χάνοντας μια πολύ καλή ευκαιρία για να ξεφύγει από τα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας.

Φινάλε με πολύ VAR

Η φάση που έκρινε την αναμέτρηση ήρθε στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν μετά από ένα γέμισμα στην περιοχή, ο Φαν Ντάικ πήρε την κεφαλιά, ο Ορτέγκα απέκρουσε και ο Αλέξις Μακ Άλιστερ σκόραρε από κοντά. Η φάση ελέγχθηκε από το VAR για οφσάιντ και παρότι όλοι οι παίκτες ήταν πολύ κοντά, κρίθηκε ότι το γκολ ήταν κανονικό και ότι ο Ολλανδό δεν ήταν σε αντικανονική θέση.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, στο 89′ ο ίδιος παίκτης είχε σκοράρει με… κόντρα μετά από διώξιμο, σε φάση που ο Ορτέγκα πάλι έκανε σπουδαία επέμβαση, αλλά αυτό το γκολ της Λίβερπουλ είχε ακυρωθεί πάλι μέσω VAR καθότι η μπάλα είχε βρει στον αγκώνα του Αργεντινού χαφ. Αξίζει να σημειωθεί πως στο 10ο λεπτό η Φόρεστ διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι σε μαρκάρισμα πάνω στον Γκιμπς-Γουάιτ αλλά ο διαιτητής Άντονι Τέιλορ έδειξε να συνεχιστεί το ματς.

Καλύτερη αλλά άστοχη η Φόρεστ

Όπως προαναφέρθηκε, σε όλο το ματς η Νότιγχαμ Φόρεστ ήταν συνολικά καλύτερη από τη Λίβερπουλ, αλλά πλήρωσε την αστοχία της και τις… επεμβάσεις του Άλιστον. Στο 3ο λεπτό έπιασε το τετ-α-τετ του Χάντσον-Οντόι, ενώ στο 11′ το σουτ του Άντερσον πέρασε ελάχιστα άουτ. Στο 22′ ο Άλιστον και πάλι έπιασε κοντινό σουτ του Χάτσινσον, ενώ νέο σουτ του Άντερσον στο 45′ και πάλι πέρασε λίγο έξω. Χαρακτηριστικό της εικόνας του ματς είναι ότι η Λίβερπουλ πάτησε πρώτη φορά την αντίπαλη περιοχή στο 36’…

Ίδια εικόνα και στο δεύτερο ημίχρονο, με τη Φόρεστ να έχει νέα μεγάλη ευκαιρία στο 49′ αλλά η κεφαλιά του Μιλένκοβιτς πέρασε λίγο άουτ. Στο 54′ η Λίβερπουλ είχε τη μοναδική τελική της στο στόχο μέχρι το τέλος του αγώνα, με προβολή του Τζόουνς που έσωσε από κοντά ο Ορτέγκα. Ως το φινάλε, η Φόρεστ είχε τον έλεγχο, στο 86′ είχε και ένα ακόμη καλό σουτ του Σανγκαρέ λίγο άουτ, αλλά στο φινάλε «πλήρωσε» την αδυναμία της να σκοράρει και έχασε το ματς.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Λίβερπουλ πανηγύρισε την πρώτη της νίκη επί της Φόρεστ μετά από τρεις αγώνες και υποχρέωσε τον Βίτορ Περέιρα να γίνει ο 7ος διαδοχικός προπονητής της Νότιγχαμ που χάνει στο ντεμπούτο του στην Premier League με τους «ρεντς». Παράλληλα, για τους πρωταθλητές, αυτή ήταν και μόλις η δεύτερη νίκη τους στο «Σίτι Γκράουντ» στις τελευταίες 16 επισκέψεις εκεί.

Buzzer beater για την Πάλας, άνετο «διπλό» η Φούλαμ

Η Γουλβς έφτασε κοντά στο να τσιμπήσει μια ισοπαλία στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας, ωστόσο οι γηπεδούχοι πήραν εν τέλει τη νίκη με 1-0 και τεράστια βαθμολογική ανάσα. Στο 35′ ο Πίνο είχε δοκάρι για τους «Αετούς», ενώ οι «Λύκοι» έχασαν πέναλτι στο 42′ με τον Αροκοντάρε. Στο 61′ οι φιλοξενούμενοι έμειναν με δέκα μετά την αποβολή του Κρέιτσι και τελικά στο 90′ ήρθε το γκολ του Γκεσάν για να λυτρώσει τους γηπεδούχους.

Στο τρίτο ματς των 16:00, η Φούλαμ πήρε μια εμφατική νίκη μετά από τρεις σερί ήττες, επικρατώντας 3-1 στην έδρα της Σάντερλαντ, με τρία γκολ στο δεύτερο ημίχρονο από Χιμένες (54′, 61′ πεν) και Ιβόμπι (85′), ενώ οι «μαυρόγατες» είχαν μειώσει ενδιάμεσα με τον Λε Φι στο 74′.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 27ης της Premier League:

Σάββατο 21/2

Άστον Βίλα – Λιντς 1-1

(88′ Έιμπραχαμ – 31′ Σταχ)

Μπρέντφορντ – Μπράιτον 0-2

(30′ Γκόμες, 45’+1′ Γουέλμπεκ)

Τσέλσι – Μπέρνλι 1-1

(3′ Ζοάο Πέδρο – 93′ Φλέμινγκ)

Γουέστ Χαμ – Μπόρνμουθ 0-0

Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ 2-1

(14′, 27′ Ο’Ράιλι – 22′ Χολ)

Κυριακή 22/2

Κρίσταλ Πάλας – Γουλβς 1-0

(90′ Γκεσάντ)

Νότιγχαμ Φόρεστ – Λίβερπουλ 0-1

(90+7′ Μακ Άλιστερ)

Σάντερλαντ – Φούλαμ 1-3

(76′ Λε Φι – 54′, 61′ Χιμένες, 85′ Ιβόμπι)

18:30 Τότεναμ – Άρσεναλ

Δευτέρα 23/2

22:00 Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η βαθμολογία

Η επόμενη (28η) αγωνιστική:

Παρασκευή 27/2

22:00 Γουλβς – Άστον Βίλα

Σάββατο 28/2

14:30 Μπόρνμουθ – Σάντερλαντ

17:00 Μπέρνλι – Μπρέντφορντ

17:00 Λίβερπουλ – Γουέστ Χαμχ

17:00 Νιούκαστλ – Έβερτον

19:30 Λιντς – Μάντσεστερ Σίτι

Κυριακή 1/3

16:00 Μπράιτον – Νότιγχαμ Φόρεστ

16:00 Φούλαμ – Τότεναμ

16:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Κρίσταλ Πάλας

18:30 Άρσεναλ – Τσέλσι