Το ταϊμ άουτ της ντροπής

Σάλος έχει ξεσπάσει στη Σερβία έπειτα από σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε στο σερβικό πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών, με πρωταγωνιστή τον προπονητή της Παρτίζαν, Νέναντ Ζίβανοβιτς. Κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα, ο τεχνικός των «ασπρόμαυρων» προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη, όταν σε τάιμ άουτ απευθύνθηκε στις παίκτριές του με χυδαίο και προσβλητικό λεξιλόγιο, μπροστά μάλιστα σε οκτώ ανήλικες αθλήτριες της ομάδας.

«Ξέρετε τι για τα μπάζα είστε, ρε φίλε, απίστευτο! Ξέρετε τι άχρηστες γ…ς είστε, απίστευτο. Παίξτε με όλη σας την καρδιά, εμείς απλώς τις πιέζουμε», τους είπε με τα ακριβή λόγια να είναι ακόμη πιο χυδαία.

Παρότι ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε τελικά με 3-2 σετ, το αγωνιστικό αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Η στιγμή που έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη κατακραυγή σημειώθηκε στο πρώτο σετ, όταν ο Αστέρας προηγούνταν με 22-15 και ο Ζίβανοβιτς κάλεσε τάιμ άουτ. Το βίντεο με τις δηλώσεις του προπονητή μεταδόθηκε τηλεοπτικά και στη συνέχεια διαδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Nadamo se da ova džukela od trenera više neće biti na klupi !

Smeniti odmah, majmunčinu.😡😡😡 pic.twitter.com/dYtHISNLS3 — black & white (@bianconerobgd) February 15, 2026

Στο επίμαχο απόσπασμα, ο προπονητής ακούγεται να χρησιμοποιεί βαριές ύβρεις και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς προς τις παίκτριές του, καλώντας τες να αγωνιστούν «με την καρδιά τους», σε έναν λόγο που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις φιλάθλων και ανθρώπων του αθλητισμού σε ολόκληρη τη χώρα.

Η υπόθεση έλαβε τέτοιες διαστάσεις ώστε να υπάρξει και επίσημη παρέμβαση από το Υπουργείο Αθλητισμού της Σερβίας. Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο καταδίκασε απερίφραστα τη συμπεριφορά του προπονητή, χαρακτηρίζοντάς την «απολύτως ανάρμοστη». Παράλληλα, τόνισε ότι, σεβόμενο την αυτονομία των αθλητικών οργανισμών, αναμένει από την Παρτίζαν και την Ομοσπονδία Βόλεϊ Σερβίας να εφαρμόσουν τα εσωτερικά τους καταστατικά και να επιβάλουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Το περιστατικό άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση γύρω από τα όρια της συμπεριφοράς των προπονητών, τον επαγγελματισμό στον αθλητισμό και την προστασία ανήλικων αθλητριών, ενώ η πίεση της κοινής γνώμης προς τον σύλλογο και την ομοσπονδία αναμένεται να ενταθεί τις επόμενες ημέρες.