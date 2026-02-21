«Βόμβα» από τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο: «Ο Ζιντάν αναλαμβάνει την Εθνική Γαλλίας μετά το Μουντιάλ»
Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ζιντάν συμφώνησε με την Εθνική Γαλλίας και αναλαμβάνει τους «μπλε» μετά το Μουντιάλ.
Προ των πυλών είναι η επιστροφή του Ζινεντίν Ζιντάν στους πάγκους, καθώς σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο εμβληματικός «Ζιζού» συμφώνησε με την Εθνική Γαλλίας και αναλαμβάνει τους «μπλε» μετά το Μουντιάλ του 2026.
Υπενθυμίζεται ότι ο Ντιντιέ Ντεσάν αναμένεται να αποχωρήσει από τον πάγκο των «μπλε» μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, με τους ιθύνοντες την γαλλική Ομοσπονδία να σκέφτονται ήδη την επόμενη ημέρα η οποία εκτός απροόπτου θα είναι με τον Ζιντάν στον πάγκο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.
Τι αναφέρει ο Ρομάνο για τον Ζιντάν και την εθνική Γαλλίας
🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Zinédine Zidane has reached a verbal agreement to become France’s next coach after the World Cup, @FabrizioRomano reports 😮🇫🇷
For now, France’s focus remains on the World Cup under Didier Deschamps. After that, Zidane will take over and return as a manager… pic.twitter.com/oE2Iaybrjm
— 433 (@433) February 20, 2026
Υπενθυμίζεται ότι ο Ζιντάν απέχει εδώ και μία πενταεντία από την προπονητική, αφού ο πιο «πρόσφατος» σταθμός της καριέρας του υπήρξε η Ρεάλ Μαδρίτης (2019-2021).
Συνολικά, ολοκλήρωσε δύο απόλυτα επιτυχημένες θητείες στη «βασίλισσα» (2016-2018, 2019-2021) και κατέκτησε τρία Champions League, αλλά και ένα πρωτάθλημα Ισπανίας.
