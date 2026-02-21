Μεντιλίμπαρ: «Δεν πρέπει να κρατάμε τον αντίπαλο ζωντανό μέχρι το τελευταίο λεπτό»

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Παναιτωλικού και να επικρατήσει με 2-0 εντός έδρας, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Superleague, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να μιλά μετά το ματς.

Ο Βάσκος τεχνικός τόνισε πως οι Ερυθρόλευκοι δεν πρέπει να κρατούν… ζωντανούς τους αντιπάλους τους, ενώ στάθηκε και στην επικείμενη αναμέτρηση για τη ρεβάνς του Champions League με τη Λεβερκούζεν.

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

Για την επιστροφή στις νίκες: «Παρ’ όλο που θα έπρεπε να ήταν παιχνίδι που θα κερδίζαμε με πιο απλό τρόπο, χρειάστηκε να υποφέρουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο, δώσαμε και κάποιες ευκαιρίες στον αντίπαλο μέχρι και το τελευταίο λεπτό».

Αν είναι ικανοποιημένος από την παραγωγή της ομάδας του: «Ναι, όμως δεν πρέπει να κρατάμε τον αντίπαλο ζωντανό μέχρι το τελευταίο λεπτό. Σήμερα είχαμε τόσες πολλές ευκαιρίες που θα έπρεπε να έχουμε καθαρίσει το παιχνίδι νωρίτερα , δεν θα έχουμε πάντα τόσες πολλές ευκαιρίες, θα πρέπει να είμαστε πιο εύστοχοι».

Για τη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν: «Έχουμε το παράδειγμα της Μακάμπι, βέβαια είναι μεγαλύτερη ομάδα. Όλα είναι πιθανά στο ποδόσφαιρο. Αν καταφέρουμε να βάλουμε ένα γκολ στην αρχή, τότε θα έχουμε πραγματικά πιθανότητες, όχι πολλές, οι περισσότερες θα είναι με τον αντίπαλο, αλλά μπορούμε να το παλέψουμε».