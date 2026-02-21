Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Μπορώ να ζήσω χωρίς να είμαι Αρχιεπίσκοπος
Διαβάστε στα «Νέα Σαββατοκύριακο»:
Μπορώ να ζήσω χωρίς να είμαι Αρχιεπίσκοπος
Τι λέει στην de profundis εξομολόγηση για:
Α) Την επόμενη ημέρα στην Εκκλησία της Ελλάδος
Β) Τον διαχωρισμό Εκκλησίας – Πολιτείας
Γ) Την εκκλησιαστική περιουσία
Δ) Το Προσφυγικό – Μεταναστευτικό
Ε) Την τύχη της Μονής Σινά
ΣΤ) Τη συνεργασία του με τον Μητσοτάκη
=============
O επικεφαλής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, στα «ΝΕΑ»
Το ΝΑΤΟ παρακολουθεί στενά τη Μεσόγειο
=============
Φάκελος Ουκρανία
4 χρόνια μετά
«Είμαστε ακόμα ζωντανοί»
=============
Φάκελος Καισαριανή
Συγκλονιστική μαρτυρία – 1
«Αγαπητέ μου μπαμπά, μη στενοχωρηθής, να είσαι περήφανος»
• Η επιστολή του Ναπολέοντα Σουκατζίδη στον πατέρα του όταν συνελήφθη
=============
Φάκελος Τέμπη
Συγκλονιστική μαρτυρία – 2
«Σας αφήνω τώρα, προσπαθώ να βγω, θα πάρω σε λίγο»
• Μύθοι και αλήθειες τρία χρόνια μετά
=============
Ρεζά Παχλαβί στα «ΝΕΑ»
Οι λαοί ανατρέπουν τις δικτατορίες
• Μία συνέντευξη σε συνεργασία με το Politique Internationale
=============
Ρόντρικ Μπίτον
Γεύμα με «ΤΑ ΝΕΑ»
Είμαι Σκωτσέζος, Βρετανός, Ελληνας και Ευρωπαίος
=============
Νίκος Χριστοδουλίδης
Ο πρόεδρος της Κύπρου στα «ΝΕΑ»
Είναι αλληλένδετα Κυπριακό και ελληνοτουρκικά
=============
Ελένη Αρβελέρ
Αφηγήσεις
Ακουσα τον Σικελιανό να απαγγέλλει μπροστά στο φέρετρο του Παλαμά
