Καθησυχαστικός ο Πιρόλα μετά τον τραυματισμό: «Είμαι καλά – Δεν έχει τελειώσει ακόμα»

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μια πολύ καλή εμφάνιση κόντρα στη Λεβερκούζεν στο Καραϊσκάκη στο πρώτο ματς για τα play off του Champions League, χάρη σε ένα μοιραίο τρίλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο (60′-63′), με το ματς να στιγματίζεται από τη σφοδρή σύγκρουση του Λορέντσο Πιρόλα με τον Παναγιώτη Ρέτσο στο πρώτο ημίχρονο.

Στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης, σε μια διεκδίκηση της μπάλας, Ρέτσος και Πιρόλα δεν είδαν ο ένας τον άλλο και συγκρούστηκαν σφοδρά και σωριάστηκαν στο έδαφος με αίματα στο πρόσωπο. Μετά από περίπου πέντε λεπτά, τόσο ο Ρέτσος, όσο και ο Ιταλός στόπερ σηκώθηκαν.

Ο Ιταλός στόπερ συνέχισε με δεμένο το κεφάλι μέχρι και το ημίχρονο όπου αντικαταστάθηκε από τον Μεντιλίμπαρ, με τον Ιταλό ποδοσφαιριστή να στέλνει ένα καθησυχαστικό μήνυμα μετά τη σοβαρή σύγκρουση μέσα από τα social media.

Δείτε το μήνυμα του Πιρόλα μετά τον τραυματισμό του:

«Θέλω απλώς να πω ευχαριστώ σε όλους για τη στήριξη χτες. Είμαι καλά. Θυμηθείτε, δεν έχει τελειώσει ακόμα», ήταν το μήνυμα του 23χρονου Ιταλού στόπερ.

Tι είπε ο Μεντιλίμπαρ για τον τραυματισμό του Πιρόλα

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του, τόνισε πως η αναγκαστική αλλαγή του επηρέασε την έκβαση του αγώνα.

«Ναι μας επηρέασε. Έγινε μια αναγκαστική αλλαγή. Εκείνη τη στιγμή δεν γνωρίζαμε αν θα βγει ένας παίκτης, δύο ή κανένας. Ο Πιρόλα δεν ξέρουμε πως είναι. Δεν ξέρουμε αν έχει πάει σπίτι του ή κάπου αλλού για εξετάσεις. Ελπίζουμε να είναι καλά γιατί το χτύπημα φάνηκε αρκετά σοβαρό», τόνισε χαρακτηριστικά ο Βάσκος τεχνικός για τον Πιρόλα.