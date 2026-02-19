Άστατος ο καιρός την Πέμπτη με βροχές και καταιγίδες – Νέα επιδείνωση την Παρασκευή

Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα Πέμπτη, καθώς σε αρκετές περιοχές της χώρας θα σημειωθούν βροχές και κατά τόπους καταιγίδες.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αρχικά σχεδόν αίθριος θα είναι καιρός σε όλη τη χώρα, στα δυτικά όμως γρήγορα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές που τη νύχτα στα βορειοδυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, γρήγορα όμως θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 6 και από αργά το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και τοπικά στα δυτικά και στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Ο καιρός ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που το βράδυ στη δυτική Μακεδονία θα πυκνώσουν και αργά το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το μεσημέρι αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές που τη νύχτα στα βορειοδυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 με βαθμιαία ενίσχυση από το μεσημέρι σε 5 με 6 και στο Ιόνιο το βράδυ έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 και τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ ενισχυόμενοι από το μεσημέρι σε 4 με 5 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από το βράδυ τοπικές νεφώσεις

Ανεμοι: Αρχικά στις Κυκλάδες μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στην Κρήτη δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Βαθμιαία θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 4 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 και τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ που βαθμιαία θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 4 με 5 και βαθμιαία έως 6 μποφόρ, πρόσκαιρα στα νοτιονατολικά βορειοδυτικοί 5 με 6 με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 και τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς 2 με 3 στρεφόμενοι το μεσημέρι σε νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς 2 με 3 στρεφόμενοι το μεσημέρι σε νότιους νοτιοανατολικούς 4 με 5 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Νέα επιδείνωση την Παρασκευή

Την Παρασκευή αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού με κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες.

Αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα σημειωθούν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές που από τη νύχτα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες στην Ήπειρο θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές.

Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται στα βορειοδυτικά από το απόγευμα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, στα δυτικά όμως γρήγορα θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 βαθμούς Κελσίου.