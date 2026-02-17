Ολυμπιακός – Μιλάνο 0-3 σετ: Έκανε την προσπάθειά του αλλά, «λύγισε» απέναντι στις ισχυρές Ιταλίδες
Ο Ολυμπιακός το πάλεψε στου Ρέντη κόντρα στην πανίσχυρη Μιλάνο, η οποία επικράτησε με 3-0 σετ και απέκτησε σαφές προβάδισμα πρόκρισης στα προημιτελικά του Champions League.
Ο Ολυμπιακός γνώριζε ότι ήδη είχε πραγματοποιήσει μία σπουδαία υπέρβαση. Φέτος, οι «ερυθρόλευκες» κατάφεραν να γίνουν η πρώτη ελληνική ομάδα στην ιστορία του βόλεϊ που προκρίθηκε σε νοκ-άουτ φάση του CEV Champions League γυναικών! Συνεπώς, από μόνο του το αποψινό (17/2) ματς ήταν ιστορικού χαρακτήρα!
Η Μιλάνο, την οποία αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός στο Κλειστό «Μελίνα Μερκούρη» στο Ρέντη, είναι μία πανίσχυρη ομάδα και από τα φαβορί για την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου. Έτσι τα κορίτσια του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς έκανε την προσπάθειά της και ήταν ανταγωνιστική σε αρκετά κομμάτια της αναμέτρησης, αλλά οι Ιταλίδες πραγματοποίησαν ένα εξαιρετικό παιχνίδι και έτσι πέρασαν από την Ελλάδα με μία «καθαρή» νίκη 0-3 (20-25, 21-25, 17-25).
Στη ρεβάνς των playoffs του CEV Champions League, στην έδρα της ιταλικής ομάδας (25/2), η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού έχει δύσκολο έργο για την πρόκριση στη φάση των «8», καθώς χρειάζονται πλέον μια «καθαρή» νίκη (0-3 ή 1-3) και κατόπιν και το «χρυσό» σετ.
Πλέον οι ερυθρόλευκες στρέφουν την προσοχή του στο πρωτάθλημα της Volley League, αφού την Κυριακή (22/2) στις 18:30, υποδέχονται τον Παναθηναϊκό στο κλειστό του Ρέντη, για το ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής.
Όσον αφορά την εξέλιξη του παιχνιδιού ο Ολυμπιακός -αγωνίστηκε χωρίς την βασική τους πασαδόρο, Ντι Ιούλιο και την Τερζόγλου- βρέθηκε πίσω με 7-4, αλλά ανέβασε «στροφές» και ισοφάρισε σε 8-8, με μπλοκ άουτ της Κούμπουρα, ενώ μετά από λάθος των Ιταλίδων, προηγήθηκε με 9-8. Με πόντους της Στεβάνοβιτς, οι «ερυθρόλευκες» ξέφυγαν με +2 (12-10), με την Κούμπουρα να «γράφει» το 16-14. Οι φιλοξενούμενες, ωστόσο, έφεραν το σετ στα ίσια (16-16) και στη συνέχεια, «απομακρύνθηκαν» με πέντε πόντους (18-23), κάνοντας το 1-0, με 25-20.
Τα κορίτσια του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς δεν «μπήκαν» καλά στο δεύτερο σετ και βρέθηκαν πίσω με 5-0, 6-1, 8-2 και 12-5, αλλά αντέδρασαν και μείωσε σε 12-9, με μπλοκ της Στεβάνοβιτς. Με άσο της Εμμανουηλίδου, ο Ολυμπιακός πλησίασε στους τρεις πόντους (17-20), ενώ η Στεβάνοβιτς «έγραψε» το 23-20, με νέο μπλοκ. Η Μιλάνο, όμως, έφτασε στο 25-21 και στο 2-0 σετ.
Στην αρχή του τρίτου σετ, οι «ερυθρόλευκες» βρέθηκαν πίσω με 7-5, αλλά ισοφάρισαν (7-7), μετά από άουτ επίθεση της ιταλικής ομάδας. Οι Ιταλίδες ξέφυγαν ξανά (7-11), όμως ο Θρύλος μείωσε και πάλι, αυτή τη φορά σε 11-10, με την Κονέο. Η διαφορά των Ιταλίδων μεγάλωσε ξανά (13-21, 17-25) και ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα (0-3).
Όπως και στον αγώνα για τη φάση των ομίλων στο κλειστό του Ρέντη, η Πάολα Εγκόνου πήρε και το βραβείο της MVP. Για τον Ολυμπιακό κορυφαία ήταν η Μίλιτσα Κούμπουρα με 16 πόντους, ενώ πολύ καλή ήταν και η Γιοβάνα Στεφάνοβιτς που είχε 4 από τα 6 μπλοκ του Ολυμπιακού και 10 συνολικά πόντους.
Τα σετ (0-3 σε 1.08): 20-25, 21-25, 17-25
Η διακύμανση:
1ο σετ: 6-8, 16-14, 18-21, 20-25
2ο σετ: 2-8, 12-16, 17-21, 21-25
3ο σετ: 7-8, 13-16, 13-21, 17-24
*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 3 άσους, 39 επιθέσεις, 6 μπλοκ, 10 λάθη αντιπάλου, ενώ οι πόντοι του Μιλάνο από 5 άσους, 37 επιθέσεις, 12 μπλοκ, 21 λάθη αντιπάλου.
Ολυμπιακός (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Ηλιοπούλου 1 (1 άσος), Εμμανουηλίδου 3 (2/3 επ., 1 άσος), Κούμπουρα 16 (14/34 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Στεφάνοβιτς 10 (6/11 επ., 4 μπλοκ), Καρκάσες 1 (1/11 επ., 60% υπ. – 33% άριστες), Αμπντεραχίμ 11 (11/32 επ., 65% υπ. – 45% άριστες) / Αρτακιανού (λ., 40% υπ. – 30% άριστες), Σαμπάτη (λ.), Φακοπουλίδου (50% υπ. – 50% άριστες), Οικονομίδου, Δημητρίου, Κόνεο 6 (5/13 επ., 1 μπλοκ, 56% υπ. – 22% άριστες)
Μιλάνο (Στέφανο Λαβαρίνι): Μπόσιο 1 (0/3 επ., 1 μπλοκ), Πιετρίνι 7 (6/15 επ., 32% υπ. – 11% άριστες), Ντανέζι 10 (4/6 επ., 3 άσοι, 3 μπλοκ), Κούρταγκιτς 10 (4/9 επ., 6 μπλοκ), Εγκόνου 17 (17/31 επ.), Πίβα 6 (4/14 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 56% υπ. – 56% άριστες) / Φερσίνο (λ., 64% υπ. – 36% άριστες), Μινέρ, Σαρτόρι, Κανίν 2 (1/6 επ., 1 άσος, 22% υπ. – 11% άριστες), Ακίμοβα 1 (1/2 επ.)
