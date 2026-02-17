Ολυμπιακός – Μιλάνο 0-3 σετ: Έκανε την προσπάθειά του αλλά, «λύγισε» απέναντι στις ισχυρές Ιταλίδες

Ο Ολυμπιακός γνώριζε ότι ήδη είχε πραγματοποιήσει μία σπουδαία υπέρβαση. Φέτος, οι «ερυθρόλευκες» κατάφεραν να γίνουν η πρώτη ελληνική ομάδα στην ιστορία του βόλεϊ που προκρίθηκε σε νοκ-άουτ φάση του CEV Champions League γυναικών! Συνεπώς, από μόνο του το αποψινό (17/2) ματς ήταν ιστορικού χαρακτήρα!

Η Μιλάνο, την οποία αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός στο Κλειστό «Μελίνα Μερκούρη» στο Ρέντη, είναι μία πανίσχυρη ομάδα και από τα φαβορί για την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου. Έτσι τα κορίτσια του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς έκανε την προσπάθειά της και ήταν ανταγωνιστική σε αρκετά κομμάτια της αναμέτρησης, αλλά οι Ιταλίδες πραγματοποίησαν ένα εξαιρετικό παιχνίδι και έτσι πέρασαν από την Ελλάδα με μία «καθαρή» νίκη 0-3 (20-25, 21-25, 17-25).

Στη ρεβάνς των playoffs του CEV Champions League, στην έδρα της ιταλικής ομάδας (25/2), η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού έχει δύσκολο έργο για την πρόκριση στη φάση των «8», καθώς χρειάζονται πλέον μια «καθαρή» νίκη (0-3 ή 1-3) και κατόπιν και το «χρυσό» σετ.

Πλέον οι ερυθρόλευκες στρέφουν την προσοχή του στο πρωτάθλημα της Volley League, αφού την Κυριακή (22/2) στις 18:30, υποδέχονται τον Παναθηναϊκό στο κλειστό του Ρέντη, για το ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής.