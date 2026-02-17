Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Πότε αποκληρώνονται σύζυγοι και παιδιά
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης:
Νέο κληρονομικό δίκαιο
Πότε αποκληρώνονται σύζυγοι και παιδιά
Οι κρίσιμες απαντήσεις στα βασικά ερωτήματα
1) Αρκεί η αίτηση υποβολής διαζυγίου για τον αποκλεισμό ;
2) Τι πρέπει να συμβεί για να χαθούν τα δικαιώματα ;
3) Γιατί είναι δυσκολότερη η αποκλήρωση των παιδιών ;
4) Ποια αδικήματα τα θέτουν εκτός ;
==========
Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ
1926 – 2026
Εσβησε η αιώνια λιακάδα
• Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 100 ετών η σπουδαία βυζαντινολόγος και ιστορικός αφήνοντας μεγάλη πνευματική παρακαταθήκη
• Οι μεγάλοι σταθμοί από την ΕΠΟΝ μέχρι την πρυτανεία του Πανεπιστημίου της Σορβόννης
• Πώς η ίδια περιέγραφε τα κρίσιμα ιστορικά γεγονότα του ελληνικού 20ού αιώνα
==========
Η ταυτοποίηση συνεχίζεται…
• Αλλοι δύο αναγνωρίστηκαν μέσω και των «ΝΕΩΝ»
• Στη Γάνδη εσπευσμένα έλληνες εμπειρογνώμονες για την ταυτοποίηση της γνησιότητάς τους
==========
Υπογραφές
Γεωτρύπανα της Chevron από το 2032
• Τι προβλέπει η συμφωνία
• Τι θα γίνει τώρα στην Ανατολική Μεσόγειο
==========
ΠΑΣΟΚ
Ο Ανδρουλάκης άνοιξε τον χορό των διαγραφών
==========
Ουγγαρία
Λευκή επιταγή από Ρούμπιο στον Ορμπαν
==========
Σταθμός Λαρίσης
Σιδηροδρομικό μητροπολιτικό hub και στην Αθήνα
