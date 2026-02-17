Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Πότε αποκληρώνονται σύζυγοι και παιδιά

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης:

Νέο κληρονομικό δίκαιο

Πότε αποκληρώνονται σύζυγοι και παιδιά

Οι κρίσιμες απαντήσεις στα βασικά ερωτήματα

1) Αρκεί η αίτηση υποβολής διαζυγίου για τον αποκλεισμό ;

2) Τι πρέπει να συμβεί για να χαθούν τα δικαιώματα ;

3) Γιατί είναι δυσκολότερη η αποκλήρωση των παιδιών ;

4) Ποια αδικήματα τα θέτουν εκτός ;

==========

Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ

1926 – 2026

Εσβησε η αιώνια λιακάδα

• Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 100 ετών η σπουδαία βυζαντινολόγος και ιστορικός αφήνοντας μεγάλη πνευματική παρακαταθήκη

• Οι μεγάλοι σταθμοί από την ΕΠΟΝ μέχρι την πρυτανεία του Πανεπιστημίου της Σορβόννης

• Πώς η ίδια περιέγραφε τα κρίσιμα ιστορικά γεγονότα του ελληνικού 20ού αιώνα

==========

Η ταυτοποίηση συνεχίζεται…

• Αλλοι δύο αναγνωρίστηκαν μέσω και των «ΝΕΩΝ»

• Στη Γάνδη εσπευσμένα έλληνες εμπειρογνώμονες για την ταυτοποίηση της γνησιότητάς τους

==========

Υπογραφές

Γεωτρύπανα της Chevron από το 2032

• Τι προβλέπει η συμφωνία

• Τι θα γίνει τώρα στην Ανατολική Μεσόγειο

==========

ΠΑΣΟΚ

Ο Ανδρουλάκης άνοιξε τον χορό των διαγραφών

==========

Ουγγαρία

Λευκή επιταγή από Ρούμπιο στον Ορμπαν

==========

Σταθμός Λαρίσης

Σιδηροδρομικό μητροπολιτικό hub και στην Αθήνα