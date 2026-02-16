Ολυμπιακός: Οι αντίπαλοι στον προημιτελικό όμιλο του Champions League ανδρών

O Ολυμπιακός στο πόλο ανδρών έμαθε τους αντιπάλους του στον όμιλό του στο Champions League στα προημιτελικά, με φόντο την πρόκριση στο Final 4 της διοργάνωσης.

Υπενθυμίζεται ότι οι Ερυθρόλευκοι προκρίθηκαν πρώτοι στον όμιλο τους στα προημιτελικά και θα αντιμετωπίσουν την Μπρέσια, τη Νόβι Μπέογκραντ και την Μπαρτσελονέτα, όπως έδειξε η κληρωτίδα.

Αναλυτικά οι δύο όμιλοι στο Champions League

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Μπρέσια

Νόβι Μπέογκραντ

Μπαρτσελονέτα

Ολυμπιακός

Β’ ΟΜΙΛΟΣ