Ολυμπιακός: Οι αντίπαλοι στον προημιτελικό όμιλο του Champions League ανδρών
Αυτοί είναι οι αντίπαλοι της ομάδας πόλο ανδρών του Ολυμπιακού στον προημιτελικό όμιλο του Champions League ανδρών.
- Ληστεία σούπερ μάρκετ: Η στιγμή που ο δράστης εισέρχεται στην επιχείρηση κρατώντας όπλο
- Στρατιωτικά γυμνάσια στα Στενά του Ορμούζ πραγματοποίησε το Ιράν
- Φορολογικά έσοδα 6,1 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο – Πάνω από τον στόχο το πρωτογενές πλεόνασμα
- Ερωτήματα και… κενά στην έρευνα για τη δολοφονία ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού
O Ολυμπιακός στο πόλο ανδρών έμαθε τους αντιπάλους του στον όμιλό του στο Champions League στα προημιτελικά, με φόντο την πρόκριση στο Final 4 της διοργάνωσης.
Υπενθυμίζεται ότι οι Ερυθρόλευκοι προκρίθηκαν πρώτοι στον όμιλο τους στα προημιτελικά και θα αντιμετωπίσουν την Μπρέσια, τη Νόβι Μπέογκραντ και την Μπαρτσελονέτα, όπως έδειξε η κληρωτίδα.
Αναλυτικά οι δύο όμιλοι στο Champions League
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
- Μπρέσια
- Νόβι Μπέογκραντ
- Μπαρτσελονέτα
- Ολυμπιακός
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
- Μλάντοστ
- Φερεντσβάρος
- Αννόβερο
- Προ Ρέκο
- Σενάρια από την Ιταλία για Χεζόνια στον Παναθηναϊκό
- Ο Γιούρτσεβεν στο στόχαστρο της Γαλατασαράι (pic)
- «Ο Κάμερον Πέιν αποχωρεί από την Παρτίζαν και επιστρέφει στο NBA»
- Πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις ο Χέιζ-Ντέιβις: Η πρώτη φορά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού (pic)
- Ολυμπιακός: Οι αντίπαλοι στον προημιτελικό όμιλο του Champions League ανδρών
- Ας μην γελιόμαστε, ο Μπενίτεθ δεν θ’ αλλάξει…
- Εκτάκτως στις ΗΠΑ ο Ντόρσεϊ – Τα δεδομένα για το Final 8 του Κυπέλλου
- «Κάτασπρο» από το χιόνι το Μπόντο λίγες μέρες πριν το ματς με την Ίντερ (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις