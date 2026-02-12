sports betsson
Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
12.02.2026 | 09:47
Νεκρός ο 65χρονος που έπεσε στις γραμμές του Μετρό
Πόλο: Τη Δευτέρα η κλήρωση του Ολυμπιακού
Άλλα Αθλήματα 12 Φεβρουαρίου 2026, 10:13

Πόλο: Τη Δευτέρα η κλήρωση του Ολυμπιακού

Κληρώνει η δεύτερη φάση του Τσάμπιονς Λιγκ για τον Ολυμπιακό

Τη Δευτέρα θα μάθει ο Ολυμπιακός τους τρεις αντιπάλους του στην δεύτερη φάση των ομίλων της κορυφαίας ευρωπαΐκής διασυλλογικής διοργάνωσης στο πόλο ανδρών.

Η κλήρωση για τον επόμενο γύρο του Champions League θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου στις 11:00 π.μ. και θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του καναλιού European Aquatics στο YouTube.

Στο φινάλε της φάσης των ομίλων του Champions League πόλο ανδρών ο αποκλεισμός της Μαρσέιγ, που πέρυσι έφτασε ως το final-4, ήταν το σημαντικότερο γεγονός . Οι πρωταθλητές Γαλλίας, με τον Στάθη Καλογερόπουλο στο σύνθεσή τους (πέτυχε ένα γκολ), ηττήθηκαν 16-13 στην Ισπανία από τη Σαμπαντέλ και έμειναν στην τελευταία θέση του Δ΄ ομίλου. Την προνομιούχο δεύτερη θέση πήρε το Ανόβερο, παρά την ήττα με 20-12 από την Μπαρτσελονέτα, που είχε ήδη εξασφαλίσει την πρωτιά.

Στον «τελικό» πρόκρισης του Β΄ ομίλου, η Νόβι Μπέογκραντ νίκησε ευκολότερα απ΄όσο δείχνει το τελικό 15-12 τη Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι στο Μαυροβούνιο και πέρασε στην οκτάδα, πίσω από την Προ Ρέκο. Οι πρωταθλητές Ιταλίας ήταν οι μόνοι που έκαναν το «6 στα 6», καθώς νίκησαν και τη Γιάντραν Σπλιτ στην Κροατία με 15-13.

Στον Α΄ όμιλο, η νίκη του Ολυμπιακού επί της Ραντνίτσκι (16-14 στα πέναλτι) του έδωσε την πρωτιά και «τράβηξε» μαζί του στους «8» τη Μλάντοστ Ζάγκρεμπ, που δεν είχε προβλήματα απέναντι στη Βάσας (15-13).

Στον Γ΄ όμιλο τέλος, η Φερεντσβάρος με πέντε γκολ του Στέλιου Αργυρόπουλου επιβλήθηκε 25-15 της Πρίμορατς Κότορ στο Μαυροβούνιο και «σφράγισε» την πρώτη θέση, μπροστά από την Μπρέσια που επικράτησε 17-13 της Οραντέα.

Ετσι, οι ομάδες που προκρίθηκαν στους «8» είναι ο Ολυμπιακός, η Προ Ρέκο, η Φερεντσβάρος και η Μπαρτσελονέτα ως νικητές ομίλων και οι Μλάντοστ Ζάγκρεμπ, Νόβι Μπέογκραντ, Μπρέσια και Ανόβερο ως δεύτεροι.

Στην επόμενη φάση θα δημιουργηθούν δύο νέοι όμιλοι, σε κάθε ένα εκ των οποίων θα τοποθετηθούν δύο νικητές ομίλων της Α΄ φάσης και δύο δεύτεροι, ενώ δεν μπορούν να κληρωθούν ξανά μεταξύ τους ομάδες που τέθηκαν αντιμέτωπες στον προηγούμενο γύρο.

Ο Ολυμπιακός θα βρει μπροστά του μία εκ των πολύ ισχυρών Προ Ρέκο, Φερεντσβάρος και Μπαρτσελονέτα και δύο από τις Νόβι Μπέογκραντ, Μπρέσια και Ανόβερο (δεν μπορεί να πέσει ξανά με τη Μλάντοστ), οπότε ο δρόμος για το final-4 της Μάλτας δείχνει ανοιχτός.

Οι ομάδες που αποκλείστηκαν θα συνεχίσουν στους «16» του Euro Cup.

Business
Λειψυδρία: Ανοίγει ο «πόλεμος» για το νερό – Το σχέδιο, το σχήμα AKTOR – SUEZ και οι άλλοι όμιλοι

Λειψυδρία: Ανοίγει ο «πόλεμος» για το νερό – Το σχέδιο, το σχήμα AKTOR – SUEZ και οι άλλοι όμιλοι

Coldman Sachs: Ακόμη υψηλότερα βάζει τον πήχη για τράπεζες και Χρηματιστήριο Αθηνών

Coldman Sachs: Ακόμη υψηλότερα βάζει τον πήχη για τράπεζες και Χρηματιστήριο Αθηνών

Σε αυτή την ομάδα θέλει να κλείσει την καριέρα του ο Κριστιάνο Ρονάλντο
Ποδόσφαιρο 12.02.26

Σε αυτή την ομάδα θέλει να κλείσει την καριέρα του ο Κριστιάνο Ρονάλντο

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του εξωτερικού, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, εφόσον αποχωρήσει από την Αλ Νασρ, επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στη Σπόρτινγκ Λίσαβόνας από την οποία ξεκίνησε.

Σύνταξη
«Καθάρισε» από το ημίχρονο η Μάντσεστερ Σίτι (3-0) – «Λυτρώθηκε» λίγο πριν το φινάλε η Άστον Βίλα (1-0)
Ποδόσφαιρο 12.02.26

«Καθάρισε» από το ημίχρονο η Σίτι (3-0) – «Λυτρώθηκε» στο τέλος η Άστον Βίλα (1-0)

Η Μάντσεστερ Σίτι καθάρισε τη Φούλαμ από το πρώτο ημίχρονο (3-0) και έμεινε σε «απόσταση βολής» από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, έχοντας πλέον 53 βαθμούς, την ώρα που οι «κανονιέρηδες» έχουν 56, αλλά και παιχνίδι λιγότερο.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Ραντνίτσκι 16-14: Πέρασε ως πρώτος στα προημιτελικά του Champions League
Άλλα Αθλήματα 11.02.26

Ολυμπιακός – Ραντνίτσκι 16-14: Πέρασε ως πρώτος στα προημιτελικά του Champions League

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της ισχυρής Ραντνίτσκι με 16-14, την πέταξε εκτός Champions League, ενώ οι Πειραιώτες προκρίθηκαν ως πρώτοι από τον όμιλό τους στα προημιτελικά του Champions League.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0: Ανώτερος ο «δικέφαλος» προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου (vids)
Ποδόσφαιρο 11.02.26

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0: Ανώτερος ο «δικέφαλος» προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου (vids)

Σαφώς ανώτερος ο ΠΑΟΚ νίκησε με 2-0 τον κακό Παναθηναϊκό στην Τούμπα και με δύο νίκες προκρίθηκε για 7η φορά τελευταία 10 χρόνια σε τελικό Κυπέλλου. Αντίπαλος του δικεφάλου στο Πανθεσσαλικό ο ΟΦΗ.

Σύνταξη
Επιμένει για τον Χέις-Ντέιβις ο Παναθηναϊκός – Κατάθεσε νέα πρόταση
Μπάσκετ 11.02.26

Επιμένει για τον Χέις-Ντέιβις ο Παναθηναϊκός – Κατάθεσε νέα πρόταση

Ρεπόρτερ της Φενέρμπαχτσε υποστηρίζει πως η ομάδα του Σάρας είναι εκτός διεκδίκησης του Χέις-Ντέιβις, προσθέτοντας ότι Παναθηναϊκός και Χάποελ Τελ Αβίβ βελτίωσαν τις προσφορές τους προς τον Αμερικανό.

Σύνταξη
LIVE: Σάντερλαντ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 11.02.26

LIVE: Σάντερλαντ – Λίβερπουλ

LIVE: Σάντερλαντ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σάντερλαντ – Λίβερπουλ για την 26η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Άστον Βίλα – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 11.02.26

LIVE: Άστον Βίλα – Μπράιτον

LIVE: Άστον Βίλα – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Μπράιτον για την 26η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Live: Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας - Live όλες οι εξελίξεις

Το νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας συζητείται και ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής εν μέσω αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης - Δείτε live

Σύνταξη
Βουλή: Τροπολογία για τις Συλλογικές Συμβάσεις κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ – Τι αναφέρει για τη διαιτησία
Δείτε την αναλυτικά 12.02.26

Τροπολογία για τις Συλλογικές Συμβάσεις κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ - Τι αναφέρει για τη διαιτησία

Η τροπολογία του ΠΑΣΟΚ κατατέθηκε στη Βουλή πριν από την έναρξη της σημερινής συζήτησης για το νομοσχέδιο του υπ. Εργασίας που αφορά στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Σύνταξη
ΕΡΓΑΝΗ: Μειώθηκε o πραγματικός μέσος μισθός – Όνειρο απατηλό τα 1500 ευρώ μικτά
Ανάλυση ΕΝΑ 12.02.26

ΕΡΓΑΝΗ: Μειώθηκε o πραγματικός μέσος μισθός – Όνειρο απατηλό τα 1500 ευρώ μικτά

Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την αυξηση του μέσου μισθού το 2025, μόλις 20 ευρώ μικτά. Όμως ο πραγματικός μέσος μισθός μειώθηκε. Τι δείχνει η ανάλυση του ΕΝΑ για τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σάμος: «Χρυσαφί αμμουδιές, αρχαία και κρασί» – Το νησί που γίνεται αντικείμενο λατρείας στη Βρετανία
Εύρος δυνατοτήτων 12.02.26

«Χρυσαφί αμμουδιές, αρχαία και κρασί» - Το ελληνικό νησί που γίνεται αντικείμενο λατρείας στη Βρετανία

Η Σάμος εξελίσσεται σε διεθνή προορισμό με νέες απευθείας πτήσεις από τη Βρετανία - Πώς προβάλλεται η μοναδικότητά της μέσα από αφιερώματα σε εξειδικευμένες τουριστικές ιστοσελίδες και έντυπα

Σύνταξη
Τα μηνύματα του ΠΑΣΟΚ προς τον Παναγόπουλο και ο Γεωργιάδης σε ρόλο «συνηγόρου»
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26

Τα μηνύματα του ΠΑΣΟΚ προς τον Παναγόπουλο και ο Γεωργιάδης σε ρόλο «συνηγόρου»

Γιατί το ΠΑΣΟΚ «καρφώνει» την κυβέρνηση για τα προγράμματα κατάρτισης- Τα καυστικά σχόλια για τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη και τα μηνύματα Ανδρουλάκη προς τον Γιάννη Παναγόπουλο και την ΠΑΣΚΕ

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Γεραπετρίτης: Εκτός διαλόγου ζητήματα κυριαρχίας – Έχουν γίνει βήματα στη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία
Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν 12.02.26

«Εκτός διαλόγου ζητήματα κυριαρχίας - Έχουν γίνει βήματα στη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία», λέει ο Γεραπετρίτης

Μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρει ότι τα ακανθώδη ζητήματα με την Τουρκία δεν θα λυθούν «διά μαγείας», ενώ εκτιμά ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στα ζητήματα του εμπορίου και της μετανάστευσης

Σύνταξη
Ο πιο μικρός είναι και ο πιο ώριμος: Ο Κρουζ στέλνει μήνυμα στον Μπρούκλιν και προσπαθεί να σβήσει τη «φωτιά» στους Μπέκαμ
The River of Dreams 12.02.26

Ο πιο μικρός είναι και ο πιο ώριμος: Ο Κρουζ στέλνει μήνυμα στον Μπρούκλιν και προσπαθεί να σβήσει τη «φωτιά» στους Μπέκαμ

Σε μια κίνηση έκπληξη, ο Κρουζ πόσταρε στα social media φωτογραφίες του με τον Μπρούκλιν, ενώ ο «πόλεμος» των Μπέκαμ βρίσκεται στη χειρότερή του φάση.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Τσίπρας στο προεδρικό, η «Ιθάκη» στη Λάρισα – Συνελεύσεις των πυρήνων σε Βόρεια Αθήνα και Καλαμάτα
Πολιτική 12.02.26

Ο Τσίπρας στο προεδρικό, η «Ιθάκη» στη Λάρισα – Συνελεύσεις των πυρήνων σε Βόρεια Αθήνα και Καλαμάτα

Στις 12 η συνάντηση του πρώην πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η «Ιθάκη» στη Λάρισα, όλο και πιο έτοιμη βάση για το νέο κόμμα Τσίπρα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Σε αυτή την ομάδα θέλει να κλείσει την καριέρα του ο Κριστιάνο Ρονάλντο
Ποδόσφαιρο 12.02.26

Σε αυτή την ομάδα θέλει να κλείσει την καριέρα του ο Κριστιάνο Ρονάλντο

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του εξωτερικού, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, εφόσον αποχωρήσει από την Αλ Νασρ, επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στη Σπόρτινγκ Λίσαβόνας από την οποία ξεκίνησε.

Σύνταξη
Μητσοτάκης – Ερντογάν έμειναν σε «ήρεμα νερά» και τήρησαν τα συμφωνηθέντα σε μία ακόμα «εθιμοτυπική» συνάντηση
Διπλωματία 12.02.26

Μητσοτάκης – Ερντογάν έμειναν σε «ήρεμα νερά» και τήρησαν τα συμφωνηθέντα σε μία ακόμα «εθιμοτυπική» συνάντηση

Η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν έγινε ακολουθώντας προσχεδιασμένα βήματα και ειπώθηκαν όσα οι δύο ηγέτες ήθελαν να ακούσουν τα ακροατήρια τους σε δύο παράλληλους μονόλογους.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Νέα κούρσα εξοπλισμών στον ορίζοντα – Με τι όπλα θα γίνει ο επόμενος μεγάλος πόλεμος
Ο ρόλος της AI 12.02.26

Νέα κούρσα εξοπλισμών στον ορίζοντα – Με τι όπλα θα γίνει ο επόμενος μεγάλος πόλεμος

Το μεγάλο στοίχημα για την παγκόσμια κοινότητα παραμένει το αν θα καταφέρει να θέσει ηθικούς και νομικούς φραγμούς σε αυτές τις τεχνολογίες.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γιατί οι δημοκρατικοί ηγέτες του κόσμου αποφεύγουν το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ… όπως ο διάολος το λιβάνι
«Ειρηνοποιός» 12.02.26

Γιατί οι δημοκρατικοί ηγέτες του κόσμου αποφεύγουν το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ… όπως ο διάολος το λιβάνι

Είτε λόγω του κόστους του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων είτε λόγω της υπερβολικής εξουσίας του Ντόναλντ Τραμπ, οι βασικοί σύμμαχοι αποφεύγουν το συμβούλιο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

