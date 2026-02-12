Πόλο: Τη Δευτέρα η κλήρωση του Ολυμπιακού

Τη Δευτέρα θα μάθει ο Ολυμπιακός τους τρεις αντιπάλους του στην δεύτερη φάση των ομίλων της κορυφαίας ευρωπαΐκής διασυλλογικής διοργάνωσης στο πόλο ανδρών.

Η κλήρωση για τον επόμενο γύρο του Champions League θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου στις 11:00 π.μ. και θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του καναλιού European Aquatics στο YouTube.

Στο φινάλε της φάσης των ομίλων του Champions League πόλο ανδρών ο αποκλεισμός της Μαρσέιγ, που πέρυσι έφτασε ως το final-4, ήταν το σημαντικότερο γεγονός . Οι πρωταθλητές Γαλλίας, με τον Στάθη Καλογερόπουλο στο σύνθεσή τους (πέτυχε ένα γκολ), ηττήθηκαν 16-13 στην Ισπανία από τη Σαμπαντέλ και έμειναν στην τελευταία θέση του Δ΄ ομίλου. Την προνομιούχο δεύτερη θέση πήρε το Ανόβερο, παρά την ήττα με 20-12 από την Μπαρτσελονέτα, που είχε ήδη εξασφαλίσει την πρωτιά.

Στον «τελικό» πρόκρισης του Β΄ ομίλου, η Νόβι Μπέογκραντ νίκησε ευκολότερα απ΄όσο δείχνει το τελικό 15-12 τη Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι στο Μαυροβούνιο και πέρασε στην οκτάδα, πίσω από την Προ Ρέκο. Οι πρωταθλητές Ιταλίας ήταν οι μόνοι που έκαναν το «6 στα 6», καθώς νίκησαν και τη Γιάντραν Σπλιτ στην Κροατία με 15-13.

Στον Α΄ όμιλο, η νίκη του Ολυμπιακού επί της Ραντνίτσκι (16-14 στα πέναλτι) του έδωσε την πρωτιά και «τράβηξε» μαζί του στους «8» τη Μλάντοστ Ζάγκρεμπ, που δεν είχε προβλήματα απέναντι στη Βάσας (15-13).

Στον Γ΄ όμιλο τέλος, η Φερεντσβάρος με πέντε γκολ του Στέλιου Αργυρόπουλου επιβλήθηκε 25-15 της Πρίμορατς Κότορ στο Μαυροβούνιο και «σφράγισε» την πρώτη θέση, μπροστά από την Μπρέσια που επικράτησε 17-13 της Οραντέα.

Ετσι, οι ομάδες που προκρίθηκαν στους «8» είναι ο Ολυμπιακός, η Προ Ρέκο, η Φερεντσβάρος και η Μπαρτσελονέτα ως νικητές ομίλων και οι Μλάντοστ Ζάγκρεμπ, Νόβι Μπέογκραντ, Μπρέσια και Ανόβερο ως δεύτεροι.

Στην επόμενη φάση θα δημιουργηθούν δύο νέοι όμιλοι, σε κάθε ένα εκ των οποίων θα τοποθετηθούν δύο νικητές ομίλων της Α΄ φάσης και δύο δεύτεροι, ενώ δεν μπορούν να κληρωθούν ξανά μεταξύ τους ομάδες που τέθηκαν αντιμέτωπες στον προηγούμενο γύρο.

Ο Ολυμπιακός θα βρει μπροστά του μία εκ των πολύ ισχυρών Προ Ρέκο, Φερεντσβάρος και Μπαρτσελονέτα και δύο από τις Νόβι Μπέογκραντ, Μπρέσια και Ανόβερο (δεν μπορεί να πέσει ξανά με τη Μλάντοστ), οπότε ο δρόμος για το final-4 της Μάλτας δείχνει ανοιχτός.

Οι ομάδες που αποκλείστηκαν θα συνεχίσουν στους «16» του Euro Cup.