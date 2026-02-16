Στον σύγχρονο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, τα αεροπορικά ταξίδια αποτελούν ρουτίνα. Για κάποιους, όμως, το αεροπλάνο δεν είναι απλώς ένα μέσο μεταφοράς, αλλά ένας πραγματικός εφιάλτης. Αυτό ακριβώς συνέβη με τον Φαμπιάν Σεντόζ, ο οποίος διένυσε 2.400 χιλιόμετρα οδικώς για να μπορέσει να αγωνιστεί σε αγώνα της Ligue 1.

Ο δεξιός μπακ της Ναντ αρνείται συστηματικά να ταξιδεύει αεροπορικώς, λόγω έντονης φοβίας. Έτσι, για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μονακό, επέλεξε να μεταβεί με αυτοκίνητο από τη Ναντ στο Μονακό και πίσω — ένα ταξίδι που κράτησε συνολικά 22 ώρες.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν γαλλικά μέσα, ο Σεντόζ συνήθως προσπαθεί «να κάνει το βήμα παραπάνω» και να επιβιβάζεται στο αεροπλάνο όταν δεν υπάρχει εναλλακτική. Αυτή τη φορά, όμως, η κακοκαιρία και η καταιγίδα Νιλς που έπληττε τη νότια Γαλλία τον έπεισαν να μην ρισκάρει.

Ο ίδιος έχει μιλήσει ανοιχτά για τη φοβία του σε πρόσφατη συνέντευξή του στη L’Équipe:

«Το αεροπλάνο. Αν μπορώ να το αποφύγω, το αποφεύγω. Το ανακάλυψα στα 19 μου, σε ένα ταξίδι για αγώνα στην Αζαξιό. Αρκούσε λίγη ανατάραξη και από τότε δεν έφυγε ποτέ. Παρακολουθώ τον καιρό από τις αρχές της εβδομάδας, κοιτάζω αν έχει σύννεφα, αέρα, βροχή. Σήμερα έχω μάθει να το διαχειρίζομαι, αλλά αύριο προτιμώ επτά ώρες με πούλμαν παρά μία ώρα πτήσης».

Ο άλλοτε προπονητής του στη Ναντ, Αντουάν Κομπουαρέ, γνώριζε το πρόβλημα και, όπου ήταν δυνατό, του παρείχε εναλλακτικές λύσεις, όπως ταξίδι με φορτηγάκι της ομάδας. Όχι όμως και για προορισμούς όπως η Μασσαλία ή το Μονακό.

Η υπερπροσπάθεια, πάντως, δεν είχε αγωνιστικό αντίκρισμα. Η Ναντ γνώρισε την ήττα με 3-1, ενώ συνεχίζει να βρίσκεται σε δύσκολη θέση, στη 17η θέση της βαθμολογίας, παλεύοντας για την παραμονή της. Για τον Σεντόζ, το ταξίδι ήταν μια ακόμη υπενθύμιση ότι, στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, οι μεγαλύτερες μάχες δεν δίνονται πάντα μέσα στο γήπεδο.