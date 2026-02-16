Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: 13ωρο από σήμερα
Τι αλλάζει στα εργασιακά • Ποιο είναι το περιβάλλον απασχόλησης που θα συναντήσουν από σήμερα οι εργαζόμενοι
- Επιβατιδίνη – Τι γνωρίζουμε για το «δηλητήριο βατράχου» που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι
- H Ντούα Λίπα εύχεται «Χρόνια Πολλά» στον αγαπημένο της Κάλουμ Τέρνερ με μια δόση καυτού καλοκαιριού
- Συνελήφθησαν δύο νεαροί για βιασμό ανηλίκου - Μαζί τους και μία ανήλικη - Τον χλεύαζαν και τον βιντεοσκοπούσαν
- Ο Τραμπ καλεί τη Χαμάς να αποστρατιωτικοποιηθεί «πλήρως και άμεσα»
Τι αλλάζει στα εργασιακά
13ωρο από σήμερα
• Ποιο είναι το περιβάλλον απασχόλησης που θα συναντήσουν από σήμερα οι εργαζόμενοι
• Επίσης: τι θα ισχύσει με τις άδειες, τις οικειοθελείς αποχωρήσεις, τις υπερωρίες, την τετραήμερη εργασία και μια σειρά από άλλα θέματα
Με τις παρατάσεις από το αρμόδιο υπουργείο
Ξεπαγώνουν οι μεταβιβάσεις και οι γονικές παροχές
Τι θα ισχύσει με το νέο καθεστώς
• Ολα όσα πρέπει να ξέρετε
Φωτογραφίες – ντοκουμέντα από την Καισαριανή
«ΤΑ ΝΕΑ» ταυτοποιούν τους 200
• Αναγνωρίσαμε τους δύο πρώτους από τους εκτελεσμένους στο Σκοπευτήριο
Μαρτυρίες
«Βρήκαμε τον διακινητή μέσω TikTok»
• Τι είπαν στους διασώστες και στους λιμενικούς οι πρόσφυγες της Χίου
ΠΑΣΟΚ
Προειδοποιήσεις, διαφωνίες και συστάσεις
• Τα μηνύματα της χθεσινής ΚΟΕΣ στη σκιά της εκλογής Παναγόπουλου για το προσεχές συνέδριο της ΓΣΕΕ
Πολιτικό παρασκήνιο
Ιταλία και Κύπρος στις ΗΠΑ για τη Γάζα ως παρατηρητές
Δεν μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι Σαμαράς και Καραμανλής
Σήμερα στα «ΝΕΑ»
Οι νεοελληνιστές νικητές του Βραβείου Γραμμάτων
Διάσκεψη
Το Μόναχο πίσω από τις γραμμές
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0
Ολοι σε απόσταση αναπνοής
Μετά το 0-0 στη Λιβαδειά
Group therapy στον Ρέντη
ΠΑΟ – AΕΛ Novibet 1-1
Οργή λαού στη Λεωφόρο
Παναθηναϊκός – Κολοσσός 97-102
Ηττα – καμπάνα για όλους στο Τριφύλλι
Από βραζιλιάνο σκιέρ
Πρώτο χρυσό σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς για τη Λατινική Αμερική
- Μπουρκίνα Φάσο: Τουλάχιστον 10 νεκροί σε νέα σειρά επιθέσεων τζιχαντιστών τις τελευταίες ημέρες
- Τουρκία: Το υπουργείο Αμυνας διαψεύδει δημοσιεύματα περί κοινής ναυπήγησης πολεμικών πλοίων με τις ΗΠΑ
- Λίβανος: 4 νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα στο ανατολικό τμήμα της χώρας
- Τουρκία: Διέγραψαν μήνυμα με την αναβολή επίσκεψης Ερντογάν στα ΗΑΕ λόγω «προβλήματος υγείας» του Αλ Ναχιάν
- ΗΠΑ: Το FBI ανέκτησε DNA από γάντι που βρέθηκε κοντά στο σπίτι της απαχθείσας Νάνσι Γκάθρι
- Χάρης Δούκας: Το συνέδριο του Μαρτίου είναι η τελευταία ευκαιρία για επανεκκίνηση και λύτρωση του ΠΑΣΟΚ
- Ρούμπιο: Προς το συμφέρον των ΗΠΑ μια «ισχυρή Ευρώπη»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις