Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: 13ωρο από σήμερα

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:

Τι αλλάζει στα εργασιακά

13ωρο από σήμερα



• Ποιο είναι το περιβάλλον απασχόλησης που θα συναντήσουν από σήμερα οι εργαζόμενοι

• Επίσης: τι θα ισχύσει με τις άδειες, τις οικειοθελείς αποχωρήσεις, τις υπερωρίες, την τετραήμερη εργασία και μια σειρά από άλλα θέματα

==========

Με τις παρατάσεις από το αρμόδιο υπουργείο

Ξεπαγώνουν οι μεταβιβάσεις και οι γονικές παροχές

Τι θα ισχύσει με το νέο καθεστώς

• Ολα όσα πρέπει να ξέρετε

==========

Φωτογραφίες – ντοκουμέντα από την Καισαριανή

«ΤΑ ΝΕΑ» ταυτοποιούν τους 200

• Αναγνωρίσαμε τους δύο πρώτους από τους εκτελεσμένους στο Σκοπευτήριο

==========

Μαρτυρίες

«Βρήκαμε τον διακινητή μέσω TikTok»

• Τι είπαν στους διασώστες και στους λιμενικούς οι πρόσφυγες της Χίου

==========

ΠΑΣΟΚ

Προειδοποιήσεις, διαφωνίες και συστάσεις

• Τα μηνύματα της χθεσινής ΚΟΕΣ στη σκιά της εκλογής Παναγόπουλου για το προσεχές συνέδριο της ΓΣΕΕ

==========

Πολιτικό παρασκήνιο

Ιταλία και Κύπρος στις ΗΠΑ για τη Γάζα ως παρατηρητές

Δεν μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι Σαμαράς και Καραμανλής

==========

Σήμερα στα «ΝΕΑ»

Οι νεοελληνιστές νικητές του Βραβείου Γραμμάτων

==========

Διάσκεψη

Το Μόναχο πίσω από τις γραμμές

==========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0

Ολοι σε απόσταση αναπνοής

Μετά το 0-0 στη Λιβαδειά

Group therapy στον Ρέντη

ΠΑΟ – AΕΛ Novibet 1-1

Οργή λαού στη Λεωφόρο

Παναθηναϊκός – Κολοσσός 97-102

Ηττα – καμπάνα για όλους στο Τριφύλλι

Από βραζιλιάνο σκιέρ

Πρώτο χρυσό σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς για τη Λατινική Αμερική