Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
15.02.2026 | 22:05
Νεκρός ισοβίτης από πυροβολισμό στις φυλακές Δομοκού – Βαρυποινίτης ο δράστης
Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: 13ωρο από σήμερα
16 Φεβρουαρίου 2026, 01:00

Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: 13ωρο από σήμερα

Τι αλλάζει στα εργασιακά • Ποιο είναι το περιβάλλον απασχόλησης που θα συναντήσουν από σήμερα οι εργαζόμενοι

Σύνταξη
Το μυαλό σας λύνει προβλήματα στον ύπνο — κυριολεκτικά

Το μυαλό σας λύνει προβλήματα στον ύπνο — κυριολεκτικά

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:

Τι αλλάζει στα εργασιακά
13ωρο από σήμερα


• Ποιο είναι το περιβάλλον απασχόλησης που θα συναντήσουν από σήμερα οι εργαζόμενοι
• Επίσης: τι θα ισχύσει με τις άδειες, τις οικειοθελείς αποχωρήσεις, τις υπερωρίες, την τετραήμερη εργασία και μια σειρά από άλλα θέματα

Με τις παρατάσεις από το αρμόδιο υπουργείο
Ξεπαγώνουν οι μεταβιβάσεις και οι γονικές παροχές

Τι θα ισχύσει με το νέο καθεστώς
• Ολα όσα πρέπει να ξέρετε

Φωτογραφίες – ντοκουμέντα από την Καισαριανή
«ΤΑ ΝΕΑ» ταυτοποιούν τους 200
• Αναγνωρίσαμε τους δύο πρώτους από τους εκτελεσμένους στο Σκοπευτήριο

Μαρτυρίες
«Βρήκαμε τον διακινητή μέσω TikTok»
• Τι είπαν στους διασώστες και στους λιμενικούς οι πρόσφυγες της Χίου

ΠΑΣΟΚ
Προειδοποιήσεις, διαφωνίες και συστάσεις
• Τα μηνύματα της χθεσινής ΚΟΕΣ στη σκιά της εκλογής Παναγόπουλου για το προσεχές συνέδριο της ΓΣΕΕ

Πολιτικό παρασκήνιο
Ιταλία και Κύπρος στις ΗΠΑ για τη Γάζα ως παρατηρητές
Δεν μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι Σαμαράς και Καραμανλής

Σήμερα στα «ΝΕΑ»
Οι νεοελληνιστές νικητές του Βραβείου Γραμμάτων

Διάσκεψη
Το Μόναχο πίσω από τις γραμμές

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0
Ολοι σε απόσταση αναπνοής

Μετά το 0-0 στη Λιβαδειά
Group therapy στον Ρέντη

ΠΑΟ – AΕΛ Novibet 1-1
Οργή λαού στη Λεωφόρο

Παναθηναϊκός – Κολοσσός 97-102
Ηττα – καμπάνα για όλους στο Τριφύλλι

Από βραζιλιάνο σκιέρ
Πρώτο χρυσό σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς για τη Λατινική Αμερική

Αγορές: Σε επιφυλακή για νέο κύμα αναταράξεων από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Αγορές: Σε επιφυλακή για νέο κύμα αναταράξεων από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Το μυαλό σας λύνει προβλήματα στον ύπνο — κυριολεκτικά

Το μυαλό σας λύνει προβλήματα στον ύπνο — κυριολεκτικά

ΑΑΔΕ: Πώς έφτασε στα χνάρια των κυκλωμάτων με «αχυράνθρωπους»

ΑΑΔΕ: Πώς έφτασε στα χνάρια των κυκλωμάτων με «αχυράνθρωπους»

Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Μισό βήμα μπρος
12.02.26

Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Μισό βήμα μπρος

Μια συνάντηση που γεννά προσδοκίες • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε θέμα casus belli, επανέλαβε την ελληνική θέση για τη μοναδική διαφορά των δύο χωρών και ζήτησε «να κάνουμε τη μοίρα, σύμμαχο»

Σύνταξη
Τουρκία: Διέγραψαν μήνυμα με την αναβολή επίσκεψης Ερντογάν στα ΗΑΕ λόγω «προβλήματος υγείας» του Αλ Ναχιάν
16.02.26

Περίεργη διαγραφή μηνύματος για την αναβολή επίσκεψης Ερντογάν στα ΗΑΕ

Μήνυμα της τουρκικής προεδρίας που αναφερόταν στην αναβολή της επίσκεψης Ερντογάν στα ΗΑΕ εξαιτίας «προβλήματος υγείας» του Αλ Ναχιάν διεγράφη σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το FBI ανέκτησε DNA από γάντι που βρέθηκε κοντά στο σπίτι της απαχθείσας Νάνσι Γκάθρι
16.02.26

ΗΠΑ: Το FBI ανέκτησε DNA από γάντι που βρέθηκε κοντά στο σπίτι της απαχθείσας Νάνσι Γκάθρι

Η σημαντική εξέλιξη έρχεται καθώς οι αρχές επιβολής του νόμου συγκεντρώνουν περισσότερα πιθανά στοιχεία για την εξαφάνιση της Νάνσι Γκάθρι. Η ηλικιωμένη γυναίκα αναζητείται για τρίτη εβδομάδα.

Σύνταξη
Χάρης Δούκας: Το συνέδριο του Μαρτίου είναι η τελευταία ευκαιρία για επανεκκίνηση και λύτρωση του ΠΑΣΟΚ
16.02.26

Χάρης Δούκας: Το συνέδριο του Μαρτίου είναι η τελευταία ευκαιρία για επανεκκίνηση και λύτρωση του ΠΑΣΟΚ

Ο Χάρης Δούκας τονίζει ξανά ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πει «όχι σε κυβερνητική συνεργασία με τη ΝΔ» - Ο πολιτικός λόγος του κόμματος πρέπει να έχει σαφείς αιχμές, υπογραμμίζει

Σύνταξη
Νάπολι-Ρόμα 2-2: Ο Αλισον Σάντος έκανε ντεμπούτο με γκολ και έδωσε βαθμό στους γηπεδούχους
15.02.26

Νάπολι-Ρόμα 2-2: Ο Αλισον Σάντος έκανε ντεμπούτο με γκολ και έδωσε βαθμό στους γηπεδούχους

Ντεμπούτο στη Serie A με γκολ έκανε ο Αλισον Σάντος ο οποίος ισοφάρισε (2-2, στο 83’) και αποδείχθηκε χρυσή αλλαγή για τη Νάπολι. Ο Τσιμίκας, για τη Ρόμα, μπήκε στο ματς στο 72’.

Σύνταξη
Ιταλία: Έκκληση στον Πάπα απευθύνει η μητέρα του παιδιού στο οποίο μεταμοσχεύθηκε κατεστραμμένη καρδιά
15.02.26

Έκκληση στον Πάπα απευθύνει η μητέρα του παιδιού στο οποίο μεταμοσχεύθηκε κατεστραμμένη καρδιά

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, η κατεστραμμένη καρδιά φέρεται να μεταφέρθηκε από τη βόρεια Ιταλία μέχρι την Νάπολη με ξηρό αντί για κανονικό πάγο - Τι ζητά η μητέρα του άτυχου παιδιού

Σύνταξη
Ετοιμάζει η Ελλάδα αποστολή δυνάμεων στη Γάζα στο πλαίσιο της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF);
15.02.26

Ετοιμάζει η Ελλάδα αποστολή δυνάμεων στη Γάζα στο πλαίσιο της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF);

Σειρά αντιδράσεων προκαλούν δημοσιεύματα που θέλουν την Ελλάδα να στέλνει δυνάμεις σταθεροποίησης στη Γάζα, ενώ αρμόδιες πηγές επιμένουν πως τέτοια απόφαση δεν υπάρχει ακόμα. Τι θα απαντήσει η κυβέρνηση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Νετανιάχου: Η συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν προϋποθέτει διάλυση των υποδομών εμπλουτισμού ουρανίου
15.02.26

Νετανιάχου: Η συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν προϋποθέτει διάλυση των υποδομών εμπλουτισμού ουρανίου

Τους όρους του Ισραήλ, στη διαπραγμάτευση στην οποία δεν συμμετέχει, έθεσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Τραμπ, αναφορικά με ενδεχόμενη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Σύνταξη
«Το ΥΠΠΟ οφείλει να αποκτήσει άμεσα τις φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200», λέει ο σύλλογος υπαλλήλων του
15.02.26

«Το ΥΠΠΟ οφείλει να αποκτήσει άμεσα τις φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200», λέει ο σύλλογος υπαλλήλων του

«Το υπουργείο Πολιτισμού, ως καθ' ύλην αρμόδιο, οφείλει να επέμβει», σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΠΟ Αττικής, Στερεάς και Νήσων

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Νοvibet: Ο Τούπτα κάνει το 0-1 και «παγώνει» τη Λεωφόρο (vid)
15.02.26

Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Νοvibet: Ο Τούπτα κάνει το 0-1 και «παγώνει» τη Λεωφόρο (vid)

Ο Τούπτα έφυγε εξαιρετικά στην πλάτη της πράσινης άμυνας, για να βγει τετ α τετ με τον Λαφόν και με υποδειγματικό πλασέ θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Παναθηναϊκού για το 1-0.

Σύνταξη
Όλοι προσπάθησαν να με σπάσουν – Η Ζιζέλ Πελικό στους New York Times
15.02.26

Όλοι προσπάθησαν να με σπάσουν – Η Ζιζέλ Πελικό στους New York Times

Στην καρδιά της μεγαλύτερης δίκης για μαζικό βιασμό στη Γαλλία, η Ζιζέλ Πελικό στέκεται όρθια, περιγράφοντας πώς ο άνθρωπος που λάτρευε επί μισό αιώνα μετέτρεψε τη ζωή της σε ένα εφιαλτικό σκηνικό προδοσίας και κακοποίησης. Και όμως, έχει ελπίδα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Καισαριανή: Η Ματωμένη Πρωτομαγιά του 1944 – Η μνήμη από τα ναζιστικά αντίποινα
15.02.26

Καισαριανή: Η Ματωμένη Πρωτομαγιά του 1944 – Η μνήμη από τα ναζιστικά αντίποινα

Η Πρωτομαγιά του 1944 είναι ένα από τα συνταρακτικά γεγονότα της ναζιστικής κατοχή στην Ελλάδα. Όταν 200 κομμουνιστές εκτελέστηκαν στην Καισαριανή σε αντίποινα για τον θάνατο Γερμανών αξιωματικών.

Σύνταξη
ΚΕΦΙΜ: Συνταγματική αναθεώρηση με τη συναίνεση σε ιστορικά χαμηλά – Κατρακυλά ο βαθμός σύγκλισης
15.02.26

Συνταγματική αναθεώρηση με τη συναίνεση σε ιστορικά χαμηλά - Κατρακυλά ο βαθμός σύγκλισης

Στη σημερινή πολιτική συγκυρία, η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση δέχεται σφοδρά πυρά από το σύνολο της αντιπολίτευσης. Η κριτική επεκτείνεται στις πραγματικές προθέσεις του Μαξίμου, με τους επικριτές να κάνουν λόγο για μια διαδικασία «κομμένη και ραμμένη» στα μέτρα της ΝΔ σε μια εποχή που η νομοθετική συναίνεση βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2004.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
O Γκιννής σταματάει τον αθλητισμό – Χάθηκε η ελπίδα της Ελλάδας για μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς
15.02.26

O Γκιννής σταματάει τον αθλητισμό – Χάθηκε η ελπίδα της Ελλάδας για μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς

Σοκ προκαλεί η απόφαση του Αλέξανδρου Γκιννή να σταματήσει τον αθλητισμό και να δώσει τον τελευταίο του αγώνα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, εκτός συναγωνισμού.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
