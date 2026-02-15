Το Ιράν δεν σκοπεύει να αφήσει τις επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια

Ο επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν και αντιπρόεδρος, Μοχάμαντ Εσλαμί, επισκέφθηκε το εργοτάξιο της δεύτερης και τρίτης μονάδας του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέχρ για να επιθεωρήσει την πρόοδο του έργου, όπως ανέφεραν τα ιρανικά ΜΜΕ.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Εσλαμί δήλωσε ότι η κατασκευή της δεύτερης και τρίτης μονάδας στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπουσέχρ, το μοναδικό πυρηνικό εργοστάσιο του Ιράν σε λειτουργία για παραγωγή ενέργειας, προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, αποδίδοντας τα εύσημα στους εγχώριους ειδικούς, τον κύριο ανάδοχο και τις συνεργαζόμενες εταιρείες για τις εργασίες.

Πρόσθεσε ότι ο σχεδιασμός, η μηχανική και η κατασκευή εξοπλισμού στα εργαστήρια πραγματοποιούνται ταυτόχρονα με τις κατασκευαστικές δραστηριότητες στο εργοτάξιο, σημειώνοντας ότι το έργο έχει φτάσει σε συνολικό ποσοστό φυσικής ολοκλήρωσης 18%.

Ο Εσλαμί τόνισε την πολιτική του Ιράν για μεγιστοποίηση των εγχώριων δυνατοτήτων, δηλώνοντας ότι ο εξοπλισμός που μπορεί να παραχθεί εντός της χώρας έχει προτεραιότητα για χρήση στις δύο μονάδες, οδηγώντας σε ευρεία συμμετοχή ιρανικών εταιρειών και ιδρυμάτων στην κάλυψη των αναγκών του έργου. Να σημειωθεί πως το πυρηνικό εργοστάσιο του Μπουσέχρ έχει ως μοναδικό σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Το Ιράν σκοπεύει να συνεργαστεί με την Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας

Ο επικεφαλής του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν ανέφερε ότι περίπου 5.600 εργαζόμενοι που απασχολούνται από ιρανούς εργολάβους δραστηριοποιούνται επί του παρόντος στον χώρο του έργου. Σύμφωνα με το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα, οι μονάδες αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία σταδιακά κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους μετά την ολοκλήρωση του Έβδομου Αναπτυξιακού Σχεδίου του Ιράν.

Ο Εσλαμί πρόσθεσε σχετικά με τη συνεργασία με την Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας: «Η συνεργασία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν με τον Οργανισμό έχει καθιερωθεί στο πλαίσιο των διασφαλίσεων, και η συμμόρφωση με το νόμο της Ισλαμικής Συμβουλευτικής Συνέλευσης σχετικά με τις εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί στρατιωτικές επιθέσεις θα είναι το κριτήριο δράσης μας».

Το πυρηνικό εργοστάσιο του Μπουσέχρ δεν χτυπήθηκε από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του Ιουνίου του 2025, καθώς θα είχε ως αποτέλεσμα τη ραδιενεργή μόλυνση της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και κυρίως του υδροφόρου ορίζοντα.

Η πυρηνική ενέργεια στην εκπαιδευτική διαδικασία του Ιράν

Μιλώντας στο περιθώριο του τρίτου εθνικού ολοκληρωμένου εργαστηρίου πυρηνικής τεχνολογίας, στο οποίο συμμετείχαν κορυφαίοι φοιτητές από όλη τη χώρα στο Μπουσέχρ, είπε ότι «οι φοιτητές μπορούν να συνειδητοποιήσουν τον λόγο για τον οποίο ο εχθρός αντιτίθεται στη χρήση της πυρηνικής ενέργειας από το Ιράν».

Ο κύριος στόχος της διοργάνωσης αυτού του εργαστηρίου είναι να δημιουργηθεί μια ευκαιρία για την κατάλληλη κατανόηση των ικανοτήτων που απαιτούνται ανάλογα με την ηλικία στον τομέα της πυρηνικής τεχνολογίας, πρόσθεσε. Προέτρεψε το υπουργείο Παιδείας να εξοικειώσει τους φοιτητές με αυτή την τεχνολογία, να βρουν κίνητρα και, στη συνέχεια, να λάβουν μέτρα για την επιλογή τομέων που σχετίζονται με αυτό το θέμα.

Νωρίτερα, μιλώντας κατά την εγκαινίαση μιας νέας μονάδας περίθαλψης τραυμάτων της πυρηνικής βιομηχανίας στο Εκπαιδευτικό και Ιατρικό Κέντρο Αλ Ζάχρα στο Ισφαχάν, ο Εσλαμί είπε ότι ο οργανισμός λειτουργεί πλέον «στην πρώτη γραμμή» της ιατρικής επιστήμης μέσω των προόδων στην τεχνολογία πλάσματος, τα ραδιοφαρμακευτικά προϊόντα και τις καινοτομίες με βάση το δευτέριο.

Τα τελευταία δύο χρόνια, περίπου 2.500 ασθενείς έχουν υποβληθεί σε θεραπεία σε αυτές τις εξειδικευμένες κλινικές, επιτυγχάνοντας πλήρη ανάρρωση, σημείωσε.

Τι αναφέρει ανακοίνωση του Ιράν για τις νέες μονάδες

Μια λιτή ανακοίνωση από την επίσκεψη, ανέφερε ότι «χτισμένες με ρωσική τεχνική βοήθεια, αυτές οι νέες μονάδες αποδεικνύουν την αποφασιστικότητα του Ιράν να αναπτύξει το πολιτικό πυρηνικό του πρόγραμμα μέσα σε ένα κυρίαρχο και διαφανές πλαίσιο, σύμφωνα με τις αυξανόμενες ενεργειακές του ανάγκες.

Έτσι, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να επιδιώξει την τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη παρά τις εξωτερικές πολιτικές πιέσεις, δίνοντας έμφαση στη συνέχεια, τον στρατηγικό σχεδιασμό και τον εθνικό έλεγχο των επιστημονικών του δυνατοτήτων».