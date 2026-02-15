newspaper
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το Ιράν δεν σκοπεύει να αφήσει τις επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια
Κόσμος 15 Φεβρουαρίου 2026, 00:15

Το Ιράν δεν σκοπεύει να αφήσει τις επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια

Ο επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν, Μοχάμαντ Εσλαμί, επισκέφθηκε το εργοτάξιο για να επιθεωρήσει την πρόοδο των εργασιών κατασκευής των μονάδων 2 και 3 του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέχρ.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Έρωτας: Τι ψέμα λένε οι ρομαντικές ταινίες;

Έρωτας: Τι ψέμα λένε οι ρομαντικές ταινίες;

Spotlight

Ο επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν και αντιπρόεδρος, Μοχάμαντ Εσλαμί, επισκέφθηκε το εργοτάξιο της δεύτερης και τρίτης μονάδας του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέχρ για να επιθεωρήσει την πρόοδο του έργου, όπως ανέφεραν τα ιρανικά ΜΜΕ.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Εσλαμί δήλωσε ότι η κατασκευή της δεύτερης και τρίτης μονάδας στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπουσέχρ, το μοναδικό πυρηνικό εργοστάσιο του Ιράν σε λειτουργία για παραγωγή ενέργειας, προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, αποδίδοντας τα εύσημα στους εγχώριους ειδικούς, τον κύριο ανάδοχο και τις συνεργαζόμενες εταιρείες για τις εργασίες.

Πρόσθεσε ότι ο σχεδιασμός, η μηχανική και η κατασκευή εξοπλισμού στα εργαστήρια πραγματοποιούνται ταυτόχρονα με τις κατασκευαστικές δραστηριότητες στο εργοτάξιο, σημειώνοντας ότι το έργο έχει φτάσει σε συνολικό ποσοστό φυσικής ολοκλήρωσης 18%.

Ο Εσλαμί τόνισε την πολιτική του Ιράν για μεγιστοποίηση των εγχώριων δυνατοτήτων, δηλώνοντας ότι ο εξοπλισμός που μπορεί να παραχθεί εντός της χώρας έχει προτεραιότητα για χρήση στις δύο μονάδες, οδηγώντας σε ευρεία συμμετοχή ιρανικών εταιρειών και ιδρυμάτων στην κάλυψη των αναγκών του έργου. Να σημειωθεί πως το πυρηνικό εργοστάσιο του Μπουσέχρ έχει ως μοναδικό σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν, Μοχάμαντ Εσλαμί, στα δεξιά κατά τη διάρκεια της περιήγησης στο εργοτάξιο.

Το Ιράν σκοπεύει να συνεργαστεί με την Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας

Ο επικεφαλής του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν ανέφερε ότι περίπου 5.600 εργαζόμενοι που απασχολούνται από ιρανούς εργολάβους δραστηριοποιούνται επί του παρόντος στον χώρο του έργου. Σύμφωνα με το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα, οι μονάδες αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία σταδιακά κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους μετά την ολοκλήρωση του Έβδομου Αναπτυξιακού Σχεδίου του Ιράν.

Ο Εσλαμί πρόσθεσε σχετικά με τη συνεργασία με την Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας: «Η συνεργασία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν με τον Οργανισμό έχει καθιερωθεί στο πλαίσιο των διασφαλίσεων, και η συμμόρφωση με το νόμο της Ισλαμικής Συμβουλευτικής Συνέλευσης σχετικά με τις εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί στρατιωτικές επιθέσεις θα είναι το κριτήριο δράσης μας».

Το πυρηνικό εργοστάσιο του Μπουσέχρ δεν χτυπήθηκε από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του Ιουνίου του 2025, καθώς θα είχε ως αποτέλεσμα τη ραδιενεργή μόλυνση της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και κυρίως του υδροφόρου ορίζοντα.

Η πυρηνική ενέργεια στην εκπαιδευτική διαδικασία του Ιράν

Μιλώντας στο περιθώριο του τρίτου εθνικού ολοκληρωμένου εργαστηρίου πυρηνικής τεχνολογίας, στο οποίο συμμετείχαν κορυφαίοι φοιτητές από όλη τη χώρα στο Μπουσέχρ, είπε ότι «οι φοιτητές μπορούν να συνειδητοποιήσουν τον λόγο για τον οποίο ο εχθρός αντιτίθεται στη χρήση της πυρηνικής ενέργειας από το Ιράν».

Ο κύριος στόχος της διοργάνωσης αυτού του εργαστηρίου είναι να δημιουργηθεί μια ευκαιρία για την κατάλληλη κατανόηση των ικανοτήτων που απαιτούνται ανάλογα με την ηλικία στον τομέα της πυρηνικής τεχνολογίας, πρόσθεσε. Προέτρεψε το υπουργείο Παιδείας να εξοικειώσει τους φοιτητές με αυτή την τεχνολογία, να βρουν κίνητρα και, στη συνέχεια, να λάβουν μέτρα για την επιλογή τομέων που σχετίζονται με αυτό το θέμα.

Νωρίτερα, μιλώντας κατά την εγκαινίαση μιας νέας μονάδας περίθαλψης τραυμάτων της πυρηνικής βιομηχανίας στο Εκπαιδευτικό και Ιατρικό Κέντρο Αλ Ζάχρα στο Ισφαχάν, ο Εσλαμί είπε ότι ο οργανισμός λειτουργεί πλέον «στην πρώτη γραμμή» της ιατρικής επιστήμης μέσω των προόδων στην τεχνολογία πλάσματος, τα ραδιοφαρμακευτικά προϊόντα και τις καινοτομίες με βάση το δευτέριο.

Τα τελευταία δύο χρόνια, περίπου 2.500 ασθενείς έχουν υποβληθεί σε θεραπεία σε αυτές τις εξειδικευμένες κλινικές, επιτυγχάνοντας πλήρη ανάρρωση, σημείωσε.

Τι αναφέρει ανακοίνωση του Ιράν για τις νέες μονάδες

Μια λιτή ανακοίνωση από την επίσκεψη, ανέφερε ότι «χτισμένες με ρωσική τεχνική βοήθεια, αυτές οι νέες μονάδες αποδεικνύουν την αποφασιστικότητα του Ιράν να αναπτύξει το πολιτικό πυρηνικό του πρόγραμμα μέσα σε ένα κυρίαρχο και διαφανές πλαίσιο, σύμφωνα με τις αυξανόμενες ενεργειακές του ανάγκες.

Έτσι, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να επιδιώξει την τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη παρά τις εξωτερικές πολιτικές πιέσεις, δίνοντας έμφαση στη συνέχεια, τον στρατηγικό σχεδιασμό και τον εθνικό έλεγχο των επιστημονικών του δυνατοτήτων».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Δασμοί Τραμπ: Κερδισμένοι και χαμένοι στις εμπορικές συμφωνίες

Δασμοί Τραμπ: Κερδισμένοι και χαμένοι στις εμπορικές συμφωνίες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρωτας: Τι ψέμα λένε οι ρομαντικές ταινίες;

Έρωτας: Τι ψέμα λένε οι ρομαντικές ταινίες;

Κοινωνία
Βιολάντα: Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης

Βιολάντα: Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης

inWellness
inTown
Stream newspaper
«Θέλω να μάθω τι έκανε στην κόρη μας»: Η Ζιζέλ Πελικό σχεδιάζει να συναντήσει τον πρώην σύζυγό της στη φυλακή
Γαλλία 14.02.26

«Θέλω να μάθω τι έκανε στην κόρη μας»: Η Ζιζέλ Πελικό σχεδιάζει να συναντήσει τον πρώην σύζυγό της στη φυλακή

Η Πελικό λέει ότι θέλει να κοιτάξει τον Ντομινίκ Πελικό «κατευθείαν στα μάτια» για την πιθανή κακοποίηση της κόρης της και την υπόθεση της κτηματομεσίτριας που βιάστηκε και δολοφονήθηκε το 1991.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Γερουσιαστές των ΗΠΑ ζητούν εξηγήσεις για την άρση κυρώσεων σε στελέχη της Intellexa
Ολόκληρη η επιστολή 14.02.26

Υποκλοπές: Γερουσιαστές των ΗΠΑ ζητούν εξηγήσεις για την άρση κυρώσεων σε στελέχη της Intellexa

Η OFAC ήρε τις κυρώσεις από τη Σάρα Χάμου, που δικάζεται στην Ελλάδα για το σκάνδαλο των υποκλοπών και τους Μερόμ Χαρπάζ και Αντρέα Γκαμπάτσι, που έχουν αναφερθεί πολλάκις στην ίδια δίκη. Οι ρόλοι που είχαν στην Intellexa. Το in δημοσιεύει όλη την επιστολή των γερουσιαστών

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ελβετία: Επανάληψη των διμερών συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν την ερχόμενη εβδομάδα στη Γενεύη
Κόσμος 14.02.26

Επανάληψη των διμερών συνομιλιών ΗΠΑ - Ιράν την ερχόμενη εβδομάδα στη Γενεύη, επιβεβαιώνει η Ελβετία

«Το σουλτανάτο του Ομάν θα φιλοξενήσει τις συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στη Γενεύη. Η Ελβετία χαιρετίζει και υποστηρίζει αυτές τις συνομιλίες», ανακοίνωσε το ελβετικό ΥΠΕΞ

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Νέο περιστατικό σαμποτάζ διακόπτει τη λειτουργία των τρένων στην Ιταλία
Κόσμος 14.02.26

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Νέο περιστατικό σαμποτάζ διακόπτει τη λειτουργία των τρένων στην Ιταλία

Τα επεισόδια εκτυλίχθηκαν καθώς διαμαρτυρίες κατά των Ολυμπιακών Αγώνων και των ευρύτερων οικονομικών προβλημάτων στην Ιταλία συγκέντρωσαν χιλιάδες διαδηλωτές στο Μιλάνο

Σύνταξη
ΕΕ: «Τίποτα δεν εκφράζει την αγάπη όπως τα… χημικά» – Τα τριαντάφυλλα του Αγίου Βαλεντίνου συχνά καλύπτονται με φυτοφάρμακα
Κόσμος 14.02.26

«Τίποτα δεν εκφράζει την αγάπη όπως τα... χημικά» - Τα τριαντάφυλλα του Αγίου Βαλεντίνου συχνά καλύπτονται με φυτοφάρμακα

Οι ανθοδέσμες που εισάγονται στην Ευρώπη διαπιστώθηκε ότι είναι πολύ μολυσμένες, συχνά με χημικά που απαγορεύονται στην ΕΕ και στη Βρετανία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ο γιός του τελευταίου σάχη, Ρεζά Παχλαβί, καλεί τις ΗΠΑ να επέμβουν στρατιωτικά στο Ιράν
Αντιπολίτευση 14.02.26

Ο γιός του τελευταίου σάχη, Ρεζά Παχλαβί, καλεί τις ΗΠΑ να επέμβουν στρατιωτικά στο Ιράν

Η ιρανική αντιπολίτευση είναι πολωμένη ανάμεσα σε αντίπαλες ομάδες και ιδεολογικές φράξιες, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγονται οι βασιλικοί, οι οποίοι υποστηρίζουν τον Παχλαβί

Σύνταξη
Ποιες είναι οι χώρες που έχουν απαγορεύσει τους εορτασμούς της Ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου
Κόντρα στη Δύση 14.02.26

Ποιες είναι οι χώρες που έχουν απαγορεύσει τους εορτασμούς της Ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου

Η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου θεωρείται παγκοσμίως γιορτή της αγάπης, όμως σε ορισμένες χώρες αντιμετωπίζεται ως αμφιλεγόμενο πολιτισμικό φαινόμενο.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μαρούσι – Καρδίτσα 78-77: Τεράστια ανάσα για τους Αμαρουσιώτες με μεγάλο τρίποντο του Κινγκ! (vid)
Μπάσκετ 14.02.26

Μαρούσι – Καρδίτσα 78-77: Τεράστια ανάσα για τους Αμαρουσιώτες με μεγάλο τρίποντο του Κινγκ! (vid)

O Τζόρνταν Κινγκ ευστόχησε σε μεγάλο τρίποντο λίγο πριν το φινάλε του αγώνα στο κλειστό του Αγίου Θωμά, κι έτσι το Μαρούσι πήρε τεράστια νίκη 78-77 επί της Καρδίτσας, στη μάχη της παραμονής.

Σύνταξη
Μαρκήσιος, κατάσκοπος, αμφιλεγόμενος, βασιλιάς των prints: Η άγνωστη οδύσσεια του Εμίλιο Πούτσι στο φως
Βιογραφία 14.02.26

Μαρκήσιος, κατάσκοπος, αμφιλεγόμενος, βασιλιάς των prints: Η άγνωστη οδύσσεια του Εμίλιο Πούτσι στο φως

Πριν τα ψυχεδελικά μοτίβα του οίκου Pucci ντύσουν την παγκόσμια ελίτ, ο ιδρυτής τους, Μαρκήσιος Εμίλιο Πούτσι, επιβίωνε από τα βασανιστήρια της Γκεστάπο και τις αερομαχίες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, κουβαλώντας μυστικά που άλλαξαν τον ρου της Ιστορίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΕΟ ΚΚΕ: Να ενταθεί η πάλη κόντρα στο σχολείο-«εξεταστικό κέντρο» για τις ανάγκες της αγοράς
Πολιτική Γραμματεία 14.02.26

ΕΟ ΚΚΕ: Να ενταθεί η πάλη κόντρα στο σχολείο-«εξεταστικό κέντρο» για τις ανάγκες της αγοράς

«Είναι η ΕΕ και όλες οι κυβερνήσεις, όπως αυτή της ΝΔ στην Ελλάδα, που επιταχύνουν το σχολείο - εξεταστικό κέντρο από την Α' Λυκείου, με το λεγόμενο εθνικό απολυτήριο», δήλωσε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης

Σύνταξη
ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-3 σετ: Νίκη για τις ερυθρόλευκες, με 16 μπλοκ και πρώτη σκόρερ την Κούμπουρα
Volley League 14.02.26

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-3 σετ: Νίκη για τις ερυθρόλευκες, με 16 μπλοκ και πρώτη σκόρερ την Κούμπουρα

Μετά την πρόκριση στο Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας, η ομάδα βόλεϊ Γυναικών του Ολυμπιακού νίκησε και στη Volley League, συγκεκριμένα την ΑΕΚ εκτός έδρας με 3-1 σετ (16-25, 19-25, 25-19, 14-25) .

Σύνταξη
Άγρια δολοφονία στην Αλεξανδρούπολη: Ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός από πολλαπλές μαχαιριές
Σοκ 14.02.26

Άγρια δολοφονία στην Αλεξανδρούπολη: Ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός από πολλαπλές μαχαιριές

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το θύμα έφερε πολλαπλές μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματός του, στοιχεία που παραπέμπουν ξεκάθαρα σε ανθρωποκτονία. Ο ηλικιωμένος διέμενε μόνος.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι, αλλά δεν ήταν αρκετό…»
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Μεντιλίμπαρ: «Κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι, αλλά δεν ήταν αρκετό…»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στην κλειστή άμυνα του Λεβαδειακού και στην δεδομένη δυσκολία να «σπάσει» αν δεν έρθει κάτι παραπάνω παρά την κυριαρχία που είχε ο Ολυμπιακός – Τι είπε για την Λεβερκούζεν

Σύνταξη
Βόλος – Άρης 1-1: Αμφότεροι πλήρωσαν τα λάθη τους… (vid)
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Βόλος – Άρης 1-1: Αμφότεροι πλήρωσαν τα λάθη τους… (vid)

Ο Άρης άνοιξε το σκορ με αυτογκόλ του Κάργα στο 25′, όμως στο 53' ο Βόλος ισοφάρισε με πέναλτι του Χουάνπι, ενώ στο 58' η αποβολή του Χόνγκλα με 2η κίτρινη άφησε τους κίτρινους με παίκτη λιγότερο για πάνω από μισή ώρα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Συνελήφθη άνδρας που έκλεψε 100 μέτρα καλώδιο χαλκού στον Προαστιακό στο Ζεφύρι – Βίντεο από τη δράση του
Ελλάδα 14.02.26

Συνελήφθη άνδρας που έκλεψε 100 μέτρα καλώδιο χαλκού στον Προαστιακό στο Ζεφύρι – Βίντεο από τη δράση του

Ο δράστης συνέχισε απτόητος το έργο του, ακόμη και όταν αντελήφθη ότι στην αποβάθρα υπάρχει παρουσία πολίτη και κατάφερε να αποσπάσει καλώδιο φωτο σήμανσης σιδηροδρομικού δικτύου μήκους 100 μέτρων.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 14.02.26

LIVE: Λίβερπουλ – Μπράιτον

LIVE: Λίβερπουλ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Μπράιτον για το FA Cup.

Σύνταξη
Δεκαπλασιάστηκαν τα delivery από το 2020 – Εργαζόμενοι στις πλατφόρμες ή «αφεντικά του εαυτού τους»;
Οικονομία 14.02.26

Δεκαπλασιάστηκαν τα delivery από το 2020 – Εργαζόμενοι στις πλατφόρμες ή «αφεντικά του εαυτού τους»;

To 2019 oι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών-ταχυδρομείων (delivery-courier), ήταν μόλις 89. Σήμερα μόνο στη διανομή φαγητού δραστηριοποιούνται πάνω από 10.600 επιχειρήσεις - στην πλειονότητά τους ατομικές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο