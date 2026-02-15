Ράγιο Βαγιεκάνο-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0: Ανώμαλη προσγείωση για τους (τυπικά) φιλοξενούμενους

Χτύπησε την κατάλληλη στιγμή η Ράγιο Βαγιεκάνο η οποία αιφνιδίασε την Ατλέτικο Μαδρίτης με δυο γκολ σε 5’ (στο 40’ και στο 45’) και ένα ακόμη στο 76’. Έτσι πήρε βαθμολογική ανάσα, νικώντας με 3-0 στο Μαδριλένικο ντέρμπι. Νίκησε την παράδοση αλλά και τους αντιπάλους της, καθώς το προηγούμενο τρίποντο επί της Ατλέτικο ήταν στις 10/2/13, συνολικά 13 χρόνια πριν!

Η ομάδα του Σιμεόνε προσγειώθηκε ανώμαλα καθώς έμεινε στο 4-0 της περασμένης Πέμπτης επί της Μπαρτσελόνα για το Copa del Rey και ουσιαστικά είναι με το 1,5 πόδι στον τελικό, ενώ την Τετάρτη (18/2) παίζει με την Μπριζ για τα πλέι οφ του Champions League.

Η Ράγιο Βαγιεκάνο ήταν τυπικά γηπεδούχος στο «Μπουτάρκε» της Λεγανές λόγω ακαταλληλότητας της έδρας της. Πλέον, βρίσκεται στην 16η θέση της βαθμολογίας με 25 βαθμούς έχοντας ένα ματς λιγότερο. Η Ατλέτικο, που γνώρισε δεύτερη σερί ήττα στη La Liga, είναι 4η με 45 βαθμούς και μετρά συνολικά τρία παιχνίδια χωρίς νίκη.

Στο ξεκίνημα του αγώνα η Ατλέτικο Μαδρίτης είχε την ελαφρά υπεροχή, όμως αντιμετώπιζε πρόβλημα στην τελική πάσα και δεν μπόρεσε να διασπάσει την άμυνα της Ράγιο Βαγιεκάνο. Πάντως, οι τυπικά γηπεδούχοι θα μπορούσαν να έχουν την καλύτερη στιγμή στο 34’, όμως ο Ακομά κόπηκε από τους αμυντικούς. Στο 37’ παίκτες της Ατλέτικο Μαδρίτης ζήτησαν πέναλτι σε πτώση του Μπαένα.

Το 1-0 έγινε στο 40’ με σουτ του Φραν Πέρεθ, ο οποίος έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία του Ομπλακ μετά από πάσα του Ρατίου που τον είδε σε καλή θέση. Στο 42’ ο Ομπλακ πρόλαβε και σταμάτησε τον Πέρεθ.

Το 2-0 σημειώθηκε στο 45’ σουτ του Οσκαρ Βαλεντίν μέσα στην περιοχή. Στο 76’ η Ράγιο Βαγιεκάνο, ουσιαστικά, τερμάτισε κάθε ελπίδα των αντιπάλων της καθώς ο Μεντί με κεφαλιά έκανε το 3-0, μετά από κούρσα του Γκαρθία.

ΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ: Μπατάλια, Ρατίου, Λεζέουνε, Μεντί, Εσπίνο, Βαλεντίν, Γκουμπάου (83’ Λόπεθ), Ακομάς (74’ Εντεκά), Παλαθόν (64’ Ντίαζ), Πέρεθ (65’ Γκαρθία), Ντε Φρούτος (64’ Βέρτρουντ).

ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Ομπλακ, Μολίνα, Χιμένεθ, Λενγκλέ (64’ Λούκμαν), Ρουγκέρι (56’ Βάργκας), Μπαένα (57’ Αλβάρες), Μεντόζα (56’ Νορμάν), Καρντόσο (63’ Γιορέντε), Γκονζάλεζ, Αλμάντα, Σάρλοθ.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής στη La Liga

Παρασκευή (13/02)

Έλτσε-Οσασούνα 0-0

Σάββατο (14/02)

Εσπανιόλ-Θέλτα 2-2

(66′ Γκαρσία, 86′ Ντολάν – 38′ Γιούτγκλα, 90’+3′ Ιγκλέσιας)

Χετάφε-Βιγιαρεάλ 2-1

(41′ Αραμπάρι, 53′ Σατριάνο – 76′ Μικαουτάτζε)

Σεβίλλη-Αλαβές 1-1

(42′ Σο – 60′ Μαρτίνεθ)

Ρεάλ Μαδρίτης-Ρεάλ Σοσιεδάδ 4-1

(5′ Γκαρθία, 25’/48′ Βινίσιους, 35′ Βαλβέρδε – 21′ Ογιαρθάμπαλ)

Κυριακή (15/02)

Οβιέδο-Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-2

(30’ Σαΐρα – 58’ Χαουρεγκίθαρ, 59’ Σανθέτ (πέν.)

Ράγιο Βαγιεκάνο-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0

40’ Πέρεθ, 45’ Βαλεντίν, 76’ Πέρεθ

(19:30) Λεβάντε-Βαλένθια

(22:00) Μαγιόρκα-Μπέτις

Δευτέρα (16/02)

(22:00) Τζιρόνα-Μπαρτσελόνα

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Το πρόγραμμα της επόμενης (25ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή (20/02)

(22:00) Αθλέτικ Μπιλμπάο-Έλτσε

Σάββατο (21/02)

(15:00) Ρεάλ Σοσιεδάδ-Οβιέδο

(17:15) Μπέτις-Ράγιο Βαγιεκάνο

(19:30) Οσασούνα-Ρεάλ Μαδρίτης

(22:00) Ατλέτικο Μαδρίτης-Εσπανιόλ

Κυριακή (22/02)

(15:00) Χετάφε-Σεβίλλη

(17:15) Μπαρτσελόνα-Λεβάντε

(19:30) Θέλτα-Μαγιόρκα

(22:00) Βιγιαρεάλ-Βαλένθια

Δευτέρα (23/02)

(22:00) Αλαβές-Τζιρόνα