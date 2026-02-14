sports betsson
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
Ολυμπιακός – Απόλλων Σμύρνης 26-15: Διαφορά κλάσης για τους «ερυθρόλευκους»
Άλλα Αθλήματα 14 Φεβρουαρίου 2026, 15:33

Ολυμπιακός – Απόλλων Σμύρνης 26-15: Διαφορά κλάσης για τους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός δεν αντιμετώπισε πρόβλημα ούτε απέναντι στον πολύ καλό φέτος Απόλλωνα Σμύρνης, με τους «ερυθρόλευκους» να νικούν 26-15 και να φτάνουν τις 14 νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές στην Water Polo League.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η καθιστική ζωή δεν βλάπτει… πάντα – Πότε και πώς τονώνει τον εγκέφαλο

Η καθιστική ζωή δεν βλάπτει… πάντα – Πότε και πώς τονώνει τον εγκέφαλο

Spotlight

Η διαφορά κλάσης και ποιότητας έκανε και πάλι τη διαφορά για τον Ολυμπιακό στο εγχώριο πρωτάθλημα.

Με φόρα από την πρόκριση στην οκτάδα του Champions League ως πρώτοι στον όμιλο, οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου (14/2) στο Παπαστράτειο τον πολύ καλό φέτος Απόλλωνα Σμύρνης για τη 14η αγωνιστική της Water Polo League και με εξαίρεση κάποια μικρά διαστήματα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, η ομάδα του Έλβις Φάτοβιτς δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα μέχρι να φτάσει στη νίκη (26-15).

Αυτή ήταν η 14η για τον Ολυμπιακό σε ισάριθμες αγωνιστικές στην Α’ φάση του πρωταθλήματος, την οποία και έκλεισε έτσι με το απόλυτο 14/14, τερματίζοντας ως μόνος πρώτος στον β’ όμιλο. Η επίθεση των «ερυθρόλευκων» ήταν ξανά εντυπωσιακή, με πλουραλισμό και αποτελεσματικότητα στην εκτέλεση, με τον Παπαναστασίου να είναι ο πρώτος σκόρερ με 6 γκολ, ενώ άλλα 5 πρόσθεσε ο Νικολαΐδης.

Η εξέλιξη του αγώνα

Πιο αναλυτικά, στο ξεκίνημα της αναμέτρησης και μέχρι τα μέσα του οκταλέπτου, οι δυο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ, με τον Ολυμπιακό να προηγείται τρεις φορές και τον Απόλλωνα να ισοφαρίζει ισάριθμες. Ωστόσο μετά το 3-3 στο 3:58, οι γηπεδούχοι έτρεξαν ένα 3-0 σερί που προήλθε από τα γκολ του Ζαλάνκι (3:35) και τα δυο διαδοχικά του Παπαναστασίου για να φτάσουν στο 6-3 με το οποίο ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο οκτάλεπτο, διευρύνοντας στο 5-0 το σερί τους μετά τα τέρματα των Νικολαϊδη (7:42) και Γούβη (6:13) για να αυξήσουν στο +5 το προβάδισμα τους, φτάνοντας στο 8-3. Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν μετά από ώρα γκολ με τον Μπογκτάνοβιτς (5:38) και μείωσαν σε 8-4, όμως ο Ολυμπιακός απάντησε με τα γκολ των Γούβη (5:20) και Αλαφραγκή για να αυξήσει στο +6 τη διαφορά και το 10-4 στα 3:56. Ακολούθησε το τρίτο προσωπικό τέρμα του Μπογκτάνοβιτς (10-5) για λογαριασμό των φιλοξενούμενων όμως και πάλι ο Ολυμπιακός δεν επέτρεψε την περαιτέρω μείωση του σκορ και έφτασε στο 12-5 με τα γκολ του Ανγκιάλ και του Παπαναστασίου, 1:51 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Τελικά με το επιμέρους 7-3 και το σκορ στο 13-6 ολοκληρώθηκε το δεύτερο οκτάλεπτο.

Στην τρίτη περίοδο, διατηρήθηκε ο υψηλός ρυθμός με τον Ολυμπιακό να συνεχίζει να ελέγχει το ματς και να αυξάνει στο +8 το υπέρ του προβάδισμα φτάνοντας στο 18-10 με τον Νικολαΐδη (2:11) και στο +9 με τον Γκίλλα να γράφει το 21-12 με γκολ στην εκπνοή του οκταλέπτου. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν βάλει γερές βάσεις για τη νίκη και στην τελευταία περίοδο, δεν δυσκολεύτηκαν να διαχειριστούν τη διαφορά, η οποία έφτασε σε διψήφια νούμερα στο 24-14 (4:11), μετά από εξαιρετική προσπάθεια του Κάκαρη από τη θέση του φουνταριστού. Ο Νικολαϊδης, ένα λεπτό πριν τη λήξη, αύξησε στο +11 τη διαφορά για το 26-15, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ.

Τα δεκάλεπτα: 6-3, 7-3, 8-6, 5-3

Ολυμπιακός (Έλβις Φάτοβιτς): Τζωρτζάτος, Ανγκιάλ 1, Γκίλλας 3, Γενηδουνιάς, Φουντούλης, Γούβης 2, Ζαλάνκι 1, Δήμου 1, Αλαφραγκής 3, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης 5, Παπαναστασίου 6, Αραπίδης, Πούρος 2, Μάρκογλου 1

Απόλλων Σμύρνης (Τεό Λοράντος): Λιμαράκης, Αλαμάνος, Μπογκτάνοβιτς 5, Παππάς, Καπότσης 1, Λασκαρίδης, Ντάουμπε 3, Ρομπόπουλος 1, Μυρίλος 1, Γαρδίκας 2, Αλευρίδης 1, Σολανάκης, Μητράκης Ν., Μητράκης Γ. 1, Σάρρος

Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών:

Ελβις Φάτοβιτς: «Κερδίσαμε και αυτό είναι το σημαντικό. Επιθετικά, δεν ήμασταν κακοί, όμως σίγουρα, δεν είμαι ικανοποιημένος από την άμυνά μας. Θεωρώ, ότι τα 15 τέρματα είναι πολλά. Γνωρίζουμε, ότι διαθέτουν ορισμένους εξαιρετικούς παίκτες, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να δείξουμε την ίδια προσπάθεια και στην άμυνα, όπως και στην επίθεση. Μπροστά μας έχουμε ένα πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι, τον ημιτελικό του Κυπέλλου με τον Απόλλωνα και αυτό είναι το στοιχείο πάνω στο οποίο πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο».

Νίκος Γκίλλας: «Παρά την πολύ καλή επιθετική μας παρουσία, θεωρώ ότι δεχτήκαμε αρκετά γκολ, κάτι που δείχνει πως έχουμε ακόμη περιθώρια βελτίωσης στην άμυνα. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, όπως και όλα τα παιδιά, γιατί προχωράμε βήμα-βήμα και πλησιάζουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Η πρόοδος της ομάδας είναι εμφανής και πιστεύω, ότι θα συνεχιστεί στα επόμενα παιχνίδια. Με δουλειά και συγκέντρωση, θα βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο και είμαι πεπεισμένος, ότι αυτή η ομάδα έχει τις δυνατότητες να κατακτήσει όσα της αξίζουν».

