Εσπανιόλ – Θέλτα 2-2: Βαθμό στις καθυστερήσεις για την ομάδα του Βίγκο πριν την Τούμπα
Με γκολ του Ιγκλέσιας στο 90+3′ η Θέλτα πήρε βαθμό (2-2) στην έδρα της Εσπανιόλ και έρχεται στην Τούμπα για το ματς με τον ΠΑΟΚ.
Μετά από έξι σερί ματς χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα η Εσπανιόλ έφτασε πολύ κοντά στο να πανηγυρίσει ένα τρίποντο, αλλά ο Ιγκλέσιας της χάλασε τα σχέδια στις καθυστερήσεις. Έτσι η Θέλτα πήρε τον βαθμό με 2-2 στη Βαρκελώνη για την 24η αγωνιστική της La Liga και έρχεται στην Τούμπα για το πρώτο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στα πλέι οφ του Europa League. Χωρίς νίκη στα τέσσερα τελευταία ματς και η ομάδα του Βίγκο που παραμένει στο κόλπο της Ευρώπης και έναν βαθμό πίσω από τη σημερινή της αντίπαλο.
Η Θέλτα ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ όταν στο 38′ και μετά από αντεπίθεση ο Γιουτγκλά με προβολή έκανε το 0-1. Στο 66′ όμως ο Κίκε Γκαρθία με σουτ έκανε το 1-1 και στο 77′ ο Ιγκλέσιας σκόραρε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ. Τελικά στο 86′ ο Μανόλο Γκονζάλες έκανε το 2-1 για την Εσπανιόλ, η οποία δεν κατάφερε να κρατήσει μέχρι το τέλος το προβάδισμά της. Αυτό γιατί στο 90+3′ ο Ιγκλέσιας με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα διαμορφώνοντας το τελικό 2-2.
Εσπανιόλ: Ντμίτροβιτς, Ελ Χιλάλι, Ρίντελ, Καμπρέρα, Κάρλος Ρομέρο, Πικέλ (56′ Ντόλαν), Πολ Λοθάνο, Ενγκόνγκ (56′ Κίκε Γκαρθία), Έντου Εξπόζιτο (56′ Ούρκο Γκονζάλες), Πέρε Μίγια (72′ Ζοφρέ), Ρομπέρτο (83′ Τέρατς)
Θέλτα: Ράντου, Χάβι Ροντρίγκες (87′ Άσπας), Στάρφελτ, Μάρκος Αλόνσο, Καρέιρα, Φερ Λόπεθ, Ρομάν (88′ Βεσίνο), Ρουέδα (70′ Μινγκέθα), Γιουτγκλά (70′ Μοριμπά), Μπόρχα Ιγκλέσιας, Σβέντμπεργκ (70′ Ντουράν)
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής:
Παρασκευή (13/02)
Έλτσε-Οσασούνα 0-0
Σάββατο (14/02)
Εσπανιόλ-Θέλτα 2-2
(17:15) Ράγιο Βαγιεκάνο-Ατλέτικο Μαδρίτης
(19:30) Σεβίλλη-Αλαβές
(22:00) Ρεάλ Μαδρίτης-Ρεάλ Σοσιεδάδ
Κυριακή (15/02)
(15:00) Οβιέδο-Αθλέτικ Μπιλμπάο
(17:15) Χετάφε-Βιγιαρεάλ
(19:30) Λεβάντε-Βαλένθια
(22:00) Μαγιόρκα-Μπέτις
Δευτέρα (16/02)
(22:00) Τζιρόνα-Μπαρτσελόνα
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της επόμενης (25ης) αγωνιστικής:
Παρασκευή (20/02)
(22:00) Αθλέτικ Μπιλμπάο-Έλτσε
Σάββατο (21/02)
(15:00) Ρεάλ Σοσιεδάδ-Οβιέδο
(17:15) Μπέτις-Ράγιο Βαγιεκάνο
(19:30) Οσασούνα-Ρεάλ Μαδρίτης
(22:00) Ατλέτικο Μαδρίτης-Εσπανιόλ
Κυριακή (22/02)
(15:00) Χετάφε-Σεβίλλη
(17:15) Μπαρτσελόνα-Λεβάντε
(19:30) Θέλτα-Μαγιόρκα
(22:00) Βιγιαρεάλ-Βαλένθια
Δευτέρα (23/02)
(22:00) Αλαβές-Τζιρόνα
