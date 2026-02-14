Η θεατρική παράσταση «Λόλα» στηρίζει το «Μαζί για το Παιδί»

Η παράσταση «Λόλα», μια παραγωγή του Πολιτιστικού Οργανισμού Λυκόφως, που παρουσιάζεται στο Θέατρο Παλλάς, την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου είναι αφιερωμένη στο «Μαζί για το Παιδί».

Με αφορμή την επέτειο 30 χρόνων παρουσίας του οργανισμού στην Ελλάδα, μέρος των εσόδων της παράστασης θα διατεθεί για την ενίσχυση του έργου του Μαζί για το Παιδί.

H «Λόλα», βασισμένη στο έργο του Ηλία Λυμπερόπουλου και σε διασκευή–σκηνοθεσία του Χρήστου Σουγάρη, προσεγγίζει με σεβασμό την αρχική δημιουργία, προτείνοντας ταυτόχρονα μια σύγχρονη, δυναμική νουάρ ανάγνωση. Η παράσταση αξιοποιεί θεατρικά ευρήματα και ζωντανή κινηματογράφηση επί σκηνής, διαμορφώνοντας μια ανανεωμένη σκηνική εμπειρία. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται η Έλλη Τρίγγου, ο Γιάννης Στάνκογλου και ο Γιώργος Γάλλος, πλαισιωμένοι από έναν εξαιρετικό 20μελή θίασο.

Η συγκεκριμένη βραδιά τιμάει το Μαζί για το Παιδί, το οποίο επί τρεις δεκαετίες υλοποιεί προγράμματα και δράσεις με όραμα τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών και την πρόσβαση σε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για όλα τα παιδιά, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, ώρα 20.00

Θέατρο Παλλάς

Για κρατήσεις εισιτηρίων: https://www.ticketservices.gr/event/mazi-gia-to-paidi-lola/

Ταυτότητα Παράστασης:

Με τους: Έλλη Τρίγγου, Γιάννη Στάνκογλου, Γιώργο Γάλλο

Πρωταγωνιστούν: Μαρίζα Τσάρη, Κωνσταντίνος Σειραδάκης, Δημήτρης Μπίτος, Τάσος Σωτηράκης, Κώστας Ξυκομηνός, Κλεοπάτρα Μάρκου, Στέφανος Μουαγκιέ, Πανάγος Ιωακείμ, Έλενα Βακάλη, Χάρης Γεωργιάδης, Πάνος Κούγιας, Νεφέλη Παπαναστασοπούλου, Ιωάννης Τζεδάκης, Δημήτρης Δημάκης, Γιάννης Ίτσιος, Έλσα Λουμπαρδιά, Νεφέλη Φραντσέσκα Βλαχούλη, Νάστια Ντεντιάεβα, Χρόνης Στρίκος

Και ο Νίκος Αρβανίτης στο ρόλο του Δεσμοφύλακα.

Συντελεστές:

Διασκευή/Σκηνοθεσία: Χρήστος Σουγάρης

Σκηνικά: Τίνα Τζόκα

Κοστούμια: Εύα Γουλάκου

Σύνθεση Πρωτότυπης Μουσικής: Τζεφ Βάγγερ

Κίνηση: Άντι Τζούμα

Σχεδιασμός Φωτισμών: Αλέκος Αναστασίου

Σκηνοθεσία Ζωντανής Κινηματογράφησης / Video Σχεδιασμός: Χρήστος Σουγάρης

Σχεδιασμός Ήχου: Χρήστος Λαμπρόπουλος

Σκηνές Πάλης: Χάρης Γεωργιάδης

Τεχνική Υποστήριξη Σχεδιασμού Βίντεο: Ιγνάτιος Σκανδάλης, Δημήτρης Κλουβάτος

Εικονολήπτες: Γεωργία Αδάμη – Χρήστος Κεκές

Παραγωγή: Λυκόφως – Γιώργος Λυκιαρδόπουλος

Λίγα λόγια για το «Μαζί για το Παιδί»:

Το Μαζί για το Παιδί εργάζεται εδώ και 30 χρόνια για την προστασία χιλιάδων παιδιών στη χώρα μας. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών με στόχο κάθε παιδί σε κάθε γωνιά της Ελλάδας να έχει πρόσβαση σε βιώσιμες συνθήκες διαβίωσης και σε ίσες ευκαιρίες.

Το έργο του Μαζί για το Παιδί επικεντρώνεται στην καταπολέμηση της φτώχειας, στην υγεία και την ψυχική υγεία, στην εκπαίδευση, καθώς και την υποστήριξη πληθυσμών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ), που στηρίζεται σε πόρους από χορηγίες εταιρειών, δωρεές ιδιωτών και από τη διοργάνωση πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Περισσότερα www.mazigiatopaidi.gr