Συνάντηση Σαμαρά με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την ερχόμενη εβδομάδα
Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών του Προέδρου της Δημοκρατίας με πρώην πρωθυπουργούς. Είχαν προηγηθεί οι συναντήσεις με τους Γιώργο Παπανδρέου, Λουκά Παπαδήμο, Κώστα Καραμανλή και Αλέξη Τσίπρα
Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα, θα πραγματοποιήσει την ερχόμενη εβδομάδα ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.
Ειδικότερα, οι κ.κ. Τασούλας και Σαμαράς θα συναντηθούν την Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου, στις 11:30, στο Προεδρικό Μέγαρο.
Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών του Προέδρου της Δημοκρατίας με πρώην πρωθυπουργούς. Είχαν προηγηθεί οι συναντήσεις με τους Γιώργο Παπανδρέου, Λουκά Παπαδήμο, Κώστα Καραμανλή και Αλέξη Τσίπρα.
- Ο Λανουά (με ποιό δικαίωμα;) μίλησε για την επόμενη σεζόν…
- Ο φόβος για κατολίσθηση έκλεισε δρόμο του Δήμου Πύργου-Προληπτική εκκένωση δέκα κατοικιών
- ΗΠΑ: Ο στρατός ολοκλήρωσε τη μεταφορά κρατουμένων του Ισλαμικού Κράτους από την Συρία στο Ιράκ
- Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ: «Δεν φοβάμαι τα μικρόβια… Συνήθιζα να σνιφάρω κοκαΐνη από καθίσματα τουαλέτας»
- Η Μπαρτσελόνα ετοιμάζει κίνηση για τον Φρανσίσκο (pic)
- Βρετανία: Δικαστήριο έκρινε παράνομη την απαγόρευση φιλοπαλαιστινιακής οργάνωσης – Η κυβέρνηση θα ασκήσει έφεση
- H άσκηση ως «θεραπεία πρώτης γραμμής» για την κατάθλιψη και το άγχος
- Σπάνιο ψάρι που «μοιάζει σαν να βγήκε από τη μυθολογία» ξεβράστηκε στις ακτές της Σικελίας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις