Συνάντηση Σαμαρά με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την ερχόμενη εβδομάδα

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα, θα πραγματοποιήσει την ερχόμενη εβδομάδα ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Ειδικότερα, οι κ.κ. Τασούλας και Σαμαράς θα συναντηθούν την Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου, στις 11:30, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών του Προέδρου της Δημοκρατίας με πρώην πρωθυπουργούς. Είχαν προηγηθεί οι συναντήσεις με τους Γιώργο Παπανδρέου, Λουκά Παπαδήμο, Κώστα Καραμανλή και Αλέξη Τσίπρα.