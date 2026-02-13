Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026
Πλήρη ίαση στον παιδικό καρκίνο σε 4 από τα 5 παιδιά
Υγεία 13 Φεβρουαρίου 2026

Πλήρη ίαση στον παιδικό καρκίνο σε 4 από τα 5 παιδιά

Χρειάζεται αναβάθμιση της περίθαλψης στη χώρα μας επισημαίνουν οι παιδίατροι – ογκολόγοι, με εθνικό σχέδιο δράσης κατά του καρκίνου

Άννα Παπαδομαρκάκη
Κάθε μέρα, σχεδόν ένα παιδί διαγνώσκεται με καρκίνο στη χώρα μας και στην Ευρώπη. Ευτυχώς όμως, τα 4 στα 5 παιδιά με καρκίνο μπορούν να πετύχουν πλήρη ίαση, ενώ σε ορισμένες μορφές κακοήθειας τα ποσοστά επιβίωσης ξεπερνούν το 90%, χάρη στην επιστημονική πρόοδο στη διάγνωση και θεραπεία και σε ευρωπαϊκά ερευνητικά πρωτόκολλα.

Παρόλα αυτά, παραμένουν ορισμένες νεοπλασίες με χαμηλότερα ποσοστά ίασης, με αποτέλεσμα να καθίσταται επιτακτική η συνέχιση και εντατικοποίηση της έρευνας.

Τα στοιχεία αυτά παρουσίασε η Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Αιματολογίας–Ογκολογίας (ΕΕΠΑΟ), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο στο Παιδί και στον Έφηβο, που τιμάται κάθε χρόνο στις 15 Φεβρουαρίου.

Χρειάζεται υλοποίηση μακροπρόθεσμου Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά του Καρκίνου, με ειδική μέριμνα για τον παιδιατρικό και εφηβικό πληθυσμό για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Η πρόοδος της επιστήμης έχει πετύχει ίαση στο 80% των παιδικών καρκίνων

Η πρόεδρος της ΕΕΠΑΟ Σοφία Πολυχρονοπούλου επεσήμανε ότι η σύγχρονη, τεκμηριωμένη ιατρική γνώση και η ολιστική προσέγγιση του παιδιού και του εφήβου με καρκίνο — από τη διάγνωση ως τη θεραπεία, την αποκατάσταση και τη μακροχρόνια παρακολούθηση — αποτελούν βασικούς πυλώνες της υψηλής ποιότητας φροντίδας που παρέχεται στη χώρα μας.

Πρόσθεσε ότι στη θεραπευτική φαρέτρα περιλαμβάνονται εξειδικευμένες μοριακές γενετικές αναλύσεις, στοχευμένες θεραπείες, ανοσοθεραπείες, κυτταρικές θεραπείες με τροποποιημένα CAR-T λεμφοκύτταρα και εφαρμογές της ιατρικής ακριβείας, θεραπείες που διενεργούνται όλες εντός της Ελλάδας.

Κεντρικός στόχος της ΕΕΠΑΟ, σύμφωνα με την κ. Πολυχρονοπούλου, παραμένει όχι μόνο η ίαση, αλλά και η διασφάλιση της ποιότητας ζωής των παιδιών και εφήβων που νοσούν ή έχουν νοσήσει. Σταθερές προτεραιότητες της Εταιρείας, αποτελούν η θεσμοθετημένη αυτόνομη μακροχρόνια παρακολούθηση και φροντίδα των απώτερων επιπλοκών, η ανάπτυξη υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας, η ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους, καθώς και η ιδιαίτερη μέριμνα για τους εφήβους και νεαρούς ενήλικες.

Αναβάθμιση περίθαλψης

Για το λόγο αυτό, η συνεργασία με την Πολιτεία είναι καθοριστικής σημασίας. «Έχουμε καταθέσει προτάσεις για υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου και μακροπρόθεσμου Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά του Καρκίνου, με ειδική μέριμνα για τον παιδιατρικό και εφηβικό πληθυσμό και ουσιαστικές, στρατηγικές παρεμβάσεις και θεσμικές αλλαγές για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών», επεσήμανε η κ. Πολυχρονοπούλου και πρόσθεσε: «Η επαρκής στελέχωση με ιατρούς, νοσηλευτές, φαρμακοποιούς, βιολόγους και διοικητικό προσωπικό, των Τμημάτων Παιδιατρικής Αιματολογίας–Ογκολογίας, Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Αιμοδοσιών, Εργαστηρίων και Νοσοκομειακών Φαρμακείων, καθώς και η εξασφάλιση σύγχρονης υλικοτεχνικής υποδομής, είναι αναγκαία για τη διατήρηση και περαιτέρω βελτίωση του επιπέδου φροντίδας.

Παράλληλα υπενθυμίζουμε την σημασία της εθελοντικής αιμοδοσίας και της δωρεάς μυελού των οστών καθώς και της ενεργού στήριξης των φορέων που υποστηρίζουν τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους».

Ο παιδικός καρκίνος διεθνώς

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Παιδικού Καρκίνου, 400.000 παιδιά αναπτύσσουν καρκίνο κάθε χρόνο. Από αυτά, τα 9 στα 10 ζουν σε χώρες μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος, όπου η θεραπεία είτε δεν είναι διαθέσιμη, είτε εξαιρετικά ακριβή. Το 30% των παιδιών με καρκίνο σε αυτές τις χώρες επιβιώνει τελικά, έναντι ποσοστού επιβίωσης άνω του 80% στις χώρες υψηλού εισοδήματος.

Το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας για τον Παιδικό Καρκίνο 2026 είναι «Παρουσίαση των επιπτώσεων: Από την Πρόκληση στην Αλλαγή», σηματοδοτώντας το τρίτο έτος διεθνούς καμπάνιας για «Ίση πρόσβαση στην περίθαλψη για όλα τα παιδιά με καρκίνο». Φέτος επικεντρώνεται στον αντίκτυπο της νόσου, με στόχο οι προκλήσεις να μετατραπούν σε πραγματική αλλαγή, υπογραμμίζοντας πώς οι συλλογικές προσπάθειες σε όλο τον κόσμο κάνουν τη διαφορά. Συγκρίνοντας τις προκλήσεις που εγείρει η κοινότητα με τις δράσεις που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους, φετινή ημέρα παρουσιάζει την πρόοδο προς την ισότιμη πρόσβαση στην περίθαλψη, ενώ παράλληλα εντοπίζει πού απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες.

