Αυτοί είναι οι «12» του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ
Επιστρέφει ο Φρανκ Νιλικίνα, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημά του, όμως εξακολουθούν να υπάρχουν απουσίες. Ποιοι έμειναν εκτός
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ για την 28η αγωνιστική, σε ένα παιχνίδι κομβικό και για τις δύο ομάδες, καθώς οι ερυθρόλευκοι θέλουν να συνεχίσουν στις θέσεις που δίνει πλεονέκτημα στα playoffs, ενώ ο Ερυθρός θέλει να βρίσκεται στην εξάδα.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανακοίνωσε τους παίκτες με τους οποίους θα πάει στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Εκτός παραμένουν οι Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Μόντε Μόρις που μετρούν αντίστροφα για την επιστροφή τους, όπως και ο Κόρι Τζόσεφ που έχει υποστεί θλάση.
Φυσικά, οι Ερυθρόλευκοι δεν υπολογίζουν τους Κίναν Έβανς και Μουστάφα Φαλ. Επιστρέφει μετά από αρκετό καιρό ο Φρανκ Νιλικίνα σε αποστολή των Πειραιωτών.
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Νιλικίνα, ΜακΚίσικ, Ντόρσεϊ, Νετζήπογλου, Γουόρντ, Φουρνιέ, Πίτερς, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς.
