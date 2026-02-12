Κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός για να παραμείνει σε τροχιά κορυφής
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο ΣΕΦ τον Ερυθρό Αστέρα (12/2, 21:15) για την 28η αγωνιστική της Euroleague με στόχο να παραμείνει στα... ψηλά της βαθμολογίας.
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε (12/2, 21:15) τον Ερυθρό Αστέρα για την 28η αγωνιστική της Euroleague, με τους Πειραιώτες να θέλουν να παραμείνουν σε τροχία τετράδας, αλλά και στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.
Στη δεύτερη θέση και στο 17-9 η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, με τον Έλληνα τεχνικό να μιλά στη media day ενόψει της αναμέτρησης και να αναφέρεται μεταξύ άλλων για την κατάσταση των τραυματιών.
Με επιστροφές (;) ο Ολυμπιακός
«Είναι αβέβαιο. Χθες (σ.σ. προχθές, 10/2) προπονήθηκαν Νιλικίνα, Παπανικολάου. Σήμερα (11/2) θα δοκιμάσει ο Μόρις. Δεν είμαι σίγουρος. Μετά την προπόνηση θα ξέρω καλύτερα», ανέφερε ο Έλληνας τεχνικός.
Παράλληλα, ο κόουτς Μπαρτζώκας μίλησε και για το ματς αναφέροντας: «Πολύ σκληρή ομάδα. πιστεύω παίζει πιο σκληρά από όλους. Παίζουν πολύ επιθετικά. Για αυτό και είχαμε θέμα στο ματς εκεί και γύρισε το ματς. Δεν αντέξαμε την πίεση. Παίξαμε μακριά απ’ τους κανόνες μας. Ειδική η ατμόσφαιρα εδώ, αλλά το ματς είναι δύσκολο και κρίσιμο. Υπάρχει μεγάλη διαφορά από τον πρώτο γύρο.
Από την άλλη, ο Ερυθρός Αστέρας είναι στην έβδομη θέση και στο 16-11, που έχει στόχο τη νίκη που θα τον διατηρήσει στην οκτάδα και σε πορεία playoffs.
Να σημειωθεί πως, στο παιχνίδι του πρώτου γύρου, ο Ολυμπιακός είχε ηττηθεί με σκορ 91-80 στην «Beogradska Arena», από τον Ερυθρό Αστέρα. Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Μιγκέλ Άνγκελ Πέρεθ, Σέφι Σέμες και Μαξίμ Μπουμπέρ.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας στη Euroleague
19:30, Αναντολού Εφές – Βίρτους Μπολόνια, NovaSports 5
21:05, Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου, NovaSports 2
21:15, Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας, NovaSports Prime
21:30, Μπαρτσελόνα – Παρί, NovaSports 4
21:30, Βαλένθια – Βιλερμπάν, NovaSports Start
