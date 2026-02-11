Μπαρτζώκας: «Έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα»
Στη media day του Ολυμπιακού ενόψει του ματς με τον Ερυθρό Αστέρα και αναφέρθηκε στην κατάσταση της ομάδας του συνολικά, αλλά και των τραυματιών.
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Πέμπτη (12/2, 21:15) τον Ερυθρό Αστέρα για την 29η αγωνιστική της Euroleague και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη media day ενόψει της αναμέτρησης.
Ο Έλληνας τεχνικός στάθηκε, μεταξύ άλλων, στην κατάσταση των τραυματιών, Κώστα Παπανικολάου, Φρανκ Νιλικίνα, Κόρι Τζόσεφ και Μόντε Μόρις, τονίζοντας πως θα περιμένει και την σημερινή προπόνηση για να ξεκαθαρίσει αν θα είναι κάποιος διαθέσιμος.
«Είναι αβέβαιο. Χθες προπονήθηκαν Νιλικίνα, Παπανικολάου. Σήμερα θα δοκιμάσει ο Μόρις. Δεν είμαι σίγουρος. Μετά την προπόνηση θα ξέρω καλύτερα», ανέφερε ο Έλληνας τεχνικός.
Αναλυτικά όσα ανέφερε ο κόουτς Μπαρτζώκας
Για τους τραυματίες: «Προπονήθηκαν οι Νιλικίνα και ο Παπανικολάου. Ο Μόρις κάνει ατομικές. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά από τη σημερινή προπόνηση θα ξέρουμε. Ο Τζόζεφ πάει καλά και θα κάνει νέα μαγνητική».
Για το ματς: «Πολύ σκληρή ομάδα. πιστεύω παίζει πιο σκληρά από όλους. Παίζουν πολύ επιθετικά. Για αυτό και είχαμε θέμα στο ματς εκεί και γύρισε το ματς. Δεν αντέξαμε την πίεση. Παίξαμε μακριά απ’ τους κανόνες μας. Ειδική η ατμόσφαιρα εδώ, αλλά το ματς είναι δύσκολο και κρίσιμο. Υπάρχει μεγάλη διαφορά από τον πρώτο γύρο. Έχουν μεγάλη αθλητικότητα σε όλες τις θέσεις, παίζουν άλλαγες. Και εμείς είμαστε καλύτεροι από τότε και έχουμε τον Τζόουνς. Είμαστε καλύτερη ομάδα και μπορούμε να κερδίσουμε»
Για το αν υπάρχει κάποιος φόβος: «Δεν θα το έλεγα. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα και ποιότητα στην προπόνηση. Δεν βλέπω εφησυχασμό. Δεν έχω να φοβάμαι κάτι. Κάθε είδους χαλάρωση πληρώνεται. Στην Ευρωλίγκα όλοι θέλουν να διακριθούν. Όλες οι ομάδες παίζουν καλά και μπορούν να σε κερδίσουν. Αυτό που χρειάζεται είναι να είμαστε συμπαγείς».
Για την πορεία του Ολυμπιακού: «Δεν ξέρω, κάθε ομάδα είναι διαφορετική. Πρέπει να είμαστε σταθεροί ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Είμαστε σε μια θέση που σου έλεγα στην αρχή της χρονιάς είμαστε εκεί που πρέπει».
Για τον Τζόουνς: «Σούπερ ευχαριστημένος, είναι σκληρός, αθλητικός και ξέρει καλό μπάσκετ και καταλαβαίνει το παιχνίδι καλά»
Για τον ανταγωνισμό στη θέση 5: «Είναι καλά παιδιά και καταλαβαίνουν τον ανταγωνισμό. Είναι μια ομάδα που μπορούμε να το καλύψουμε όλοι αυτό και ο Τζόουνς το ξέρει για τον ανταγωνισμό. Όλοι θα ενοχληθούν αν δεν παίξουν»
