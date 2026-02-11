sports betsson
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026
Μπαρτζώκας: «Έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα»
Euroleague 11 Φεβρουαρίου 2026, 12:50

Μπαρτζώκας: «Έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα»

Στη media day του Ολυμπιακού ενόψει του ματς με τον Ερυθρό Αστέρα και αναφέρθηκε στην κατάσταση της ομάδας του συνολικά, αλλά και των τραυματιών.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Πέμπτη (12/2, 21:15) τον Ερυθρό Αστέρα για την 29η αγωνιστική της Euroleague και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη media day ενόψει της αναμέτρησης.

Ο Έλληνας τεχνικός στάθηκε, μεταξύ άλλων, στην κατάσταση των τραυματιών, Κώστα Παπανικολάου, Φρανκ Νιλικίνα, Κόρι Τζόσεφ και Μόντε Μόρις, τονίζοντας πως θα περιμένει και την σημερινή προπόνηση για να ξεκαθαρίσει αν θα είναι κάποιος διαθέσιμος.

«Είναι αβέβαιο. Χθες προπονήθηκαν Νιλικίνα, Παπανικολάου. Σήμερα θα δοκιμάσει ο Μόρις. Δεν είμαι σίγουρος. Μετά την προπόνηση θα ξέρω καλύτερα», ανέφερε ο Έλληνας τεχνικός.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο κόουτς Μπαρτζώκας

Για τους τραυματίες: «Προπονήθηκαν οι Νιλικίνα και ο Παπανικολάου. Ο Μόρις κάνει ατομικές. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά από τη σημερινή προπόνηση θα ξέρουμε. Ο Τζόζεφ πάει καλά και θα κάνει νέα μαγνητική».

Για το ματς: «Πολύ σκληρή ομάδα. πιστεύω παίζει πιο σκληρά από όλους. Παίζουν πολύ επιθετικά. Για αυτό και είχαμε θέμα στο ματς εκεί και γύρισε το ματς. Δεν αντέξαμε την πίεση. Παίξαμε μακριά απ’ τους κανόνες μας. Ειδική η ατμόσφαιρα εδώ, αλλά το ματς είναι δύσκολο και κρίσιμο. Υπάρχει μεγάλη διαφορά από τον πρώτο γύρο. Έχουν μεγάλη αθλητικότητα σε όλες τις θέσεις, παίζουν άλλαγες. Και εμείς είμαστε καλύτεροι από τότε και έχουμε τον Τζόουνς. Είμαστε καλύτερη ομάδα και μπορούμε να κερδίσουμε»

Για το αν υπάρχει κάποιος φόβος: «Δεν θα το έλεγα. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα και ποιότητα στην προπόνηση. Δεν βλέπω εφησυχασμό. Δεν έχω να φοβάμαι κάτι. Κάθε είδους χαλάρωση πληρώνεται. Στην Ευρωλίγκα όλοι θέλουν να διακριθούν. Όλες οι ομάδες παίζουν καλά και μπορούν να σε κερδίσουν. Αυτό που χρειάζεται είναι να είμαστε συμπαγείς».

Για την πορεία του Ολυμπιακού: «Δεν ξέρω, κάθε ομάδα είναι διαφορετική. Πρέπει να είμαστε σταθεροί ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Είμαστε σε μια θέση που σου έλεγα στην αρχή της χρονιάς είμαστε εκεί που πρέπει».

Για τον Τζόουνς: «Σούπερ ευχαριστημένος, είναι σκληρός, αθλητικός και ξέρει καλό μπάσκετ και καταλαβαίνει το παιχνίδι καλά»

Για τον ανταγωνισμό στη θέση 5: «Είναι καλά παιδιά και καταλαβαίνουν τον ανταγωνισμό. Είναι μια ομάδα που μπορούμε να το καλύψουμε όλοι αυτό και ο Τζόουνς το ξέρει για τον ανταγωνισμό. Όλοι θα ενοχληθούν αν δεν παίξουν»

Business
AKTOR: Μνημόνιο συνεργασίας με τη Suez International

AKTOR: Μνημόνιο συνεργασίας με τη Suez International

Κοινωνία
Πλαίσιο: Πέθανε ο ιδρυτής της αλυσίδας Γιώργος Γεράρδος

Πλαίσιο: Πέθανε ο ιδρυτής της αλυσίδας Γιώργος Γεράρδος

Αθλητική Ροή
Euroleague 11.02.26

Η… ιδιαίτερη ανάρτηση του Λεσόρ: «Ευτυχώς δεν τσακώθηκα με τη μητέρα μου, θα είχα μπερδέψει το ΣΕΦ και το ΟΑΚΑ»

Ο Ματίας Λεσόρ με ένα ιδιαίτερο story στο instagram απάντησε εμμέσως στον Μίσκο Ραζνάτοβιτς σε όσα είπε ο γνωστός ατζέντης για το τέλος της συνεργασίας τους.

Σύνταξη
Μονακό: «Ηχηρά» ονόματα απειλούν με αποχώρηση
Μπάσκετ 10.02.26

Μονακό: «Ηχηρά» ονόματα απειλούν με αποχώρηση

Παίκτες όπως ο Τζέιμς, ο Μίροτιτς, ο Μπλοσομγκέιμ αλλά και ο Ντιαλό κάθε άλλο παρά σίγουροι θα πρέπει να θεωρούνται στη Μονακό, παρά το γεγονός ότι ο Πρίγκιπας Αλβέρτος προσπαθεί να βρει

Σύνταξη
Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ στηρίζει τον Ιτούδη: «Καλύτερα να αλλάξω παίκτες παρά προπονητή»
Μπάσκετ 10.02.26

Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ στηρίζει τον Ιτούδη: «Καλύτερα να αλλάξω παίκτες παρά προπονητή»

Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι τοποθετήθηκε υπέρ του Δημήτρη Ιτούδη, ενώ άσκησε δριμεία κριτική στους παίκτες για την πτωτική πορεία της ομάδας το τελευταίο διάστημα.

Σύνταξη
«Περιπλέκονται τα πράγματα για την παραμονή των Χεζόνια και Λάιλς στη Ρεάλ»
Μπάσκετ 10.02.26

«Περιπλέκονται τα πράγματα για την παραμονή των Χεζόνια και Λάιλς στη Ρεάλ»

«Οι υπερβολικές απαιτήσεις του Λάιλς για την ανανέωση συμβολαίου, σε συνδυασμό με τις προτάσεις που έχει από Ευρωλίγκα και NBA Χεζόνια, περιπλέκουν τα πράγματα για τη Ρεάλ Μαδρίτης».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μια νίκη θα δώσει εισιτήριο τετράδας
On Field 10.02.26

Μια νίκη θα δώσει εισιτήριο τετράδας

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Πέμπτη τον Ερυθρό Αστέρα και μπαίνει στην τελική ευθεία της κανονικής περιόδου, έχοντας στο μυαλό το πλεονέκτημα έδρας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Παναθηναϊκός: Μπήκε στις προπονήσεις ο Ναν και φορτσάρει για επιστροφή κόντρα στη Φενέρ
Euroleague 10.02.26

Παναθηναϊκός: Μπήκε στις προπονήσεις ο Ναν και φορτσάρει για επιστροφή κόντρα στη Φενέρ

Στην τελική ευθεία για την επιστροφή του στη δράση μπήκε ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος προπονήθηκε κανονικά την Τρίτη και όπως όλα δείχνουν θα είναι στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για το ματς της Παρασκευής κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Η ετοιμότητα των Ναν και Σλούκα ενόψει Φενερμπαχτσέ
Μπάσκετ 10.02.26

Παναθηναϊκός: Η ετοιμότητα των Ναν και Σλούκα ενόψει Φενερμπαχτσέ

Κώστας Σλούκας και Κέντρικ Ναν είναι είναι δύο κομβικοί παίκτες για τον Παναθηναϊκό. Τα δεδομένα αναφορικά με το αν θα μπορέσουν να βοηθήσουν την ομάδα τους στο δύσκολο παιχνίδι με τη Φενέρ.

Σύνταξη
Ο πρίγκιπας Αλβέρτος ανησυχεί για την κατάσταση στη μπασκετική ομάδα της Μονακό
Μπάσκετ 09.02.26

Ο πρίγκιπας Αλβέρτος ανησυχεί για την κατάσταση στη μπασκετική ομάδα της Μονακό

«Θα κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι η Μονακό θα μπορέσει να ολοκληρώσει τη σεζόν», υποσχέθηκε ο Πρίγκιπας Αλβέρτος για τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που βιώνει η Μονακό.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Η ελπίδα θέλει σκληρή δουλειά» – Η επίδειξη SS26 του Marc Jacobs καταπιάστηκε με το θέμα της θλίψης
Live in Style 11.02.26

«Η ελπίδα θέλει σκληρή δουλειά» - Η επίδειξη SS26 του Marc Jacobs καταπιάστηκε με το θέμα της θλίψης

Η Αμερική βρίσκεται σε κατάσταση πένθους και απογοήτευσης – και η επίδειξη SS26 του Marc Jacobs τη Δευτέρα (9 Φεβρουαρίου) στην έναρξη της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης συνάντησε τους ανθρώπους εκεί όπου ακριβώς βρίσκονται.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ενοίκια: Ράλι στις τιμές και στεγαστική ασφυξία για τους νέους – Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο του Reuters
Αβάσταχτο κόστος 11.02.26

Ράλι στις τιμές ενοικίων και στεγαστική ασφυξία για τους νέους - Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο του Reuters

Καθώς τα ενοίκια αυξάνονται με ταχύτερους ρυθμούς από τα εισοδήματα, τα νοικοκυριά περιορίζουν δαπάνες και καταφεύγουν σε μεγαλύτερο δανεισμό

Σύνταξη
Καναδάς: «Φράξαμε την πόρτα της τάξης με θρανία» – Μαθητής περιγράφει πώς γλίτωσαν από το μακελειό
Άγνωστα τα κίνητρα 11.02.26

«Φράξαμε την πόρτα της τάξης με θρανία» - Μαθητής περιγράφει πώς γλίτωσαν από το μακελειό στο σχολείο του Καναδά

Σε σοκ ο Καναδάς μετά το περιστατικό μαζικών δολοφονιών σε μία μικρή κοινότητα 2300 κατοίκων - Η επίθεση στο σχολείο και σε ένα γειτονικό σπίτι φαίνεται να έγιναν από το ίδιο πρόσωπο

Σύνταξη
Τσικνοπέμπτη: Πώς επηρεάζουν το παραδοσιακό τραπέζι οι ανατιμήσεις στο κρέας
Προτιμήσεις καταναλωτών 11.02.26

Πώς επηρεάζουν το τραπέζι της Τσικνοπέμπτης οι ανατιμήσεις στο κρέας - Πού κινούνται μοσχάρι και αρνί

Οι τιμές σε μοσχαρίσιο κρέας και αμνοερίφια είναι οι πιο τσιμπημένες, οπότε οι καταναλωτές στρέφονται σε χοιρινό και κοτόπουλο για την Τσικνοπέμπτη

Σύνταξη
Δένδιας για τις σημερινές γεωπολιτικές προκλήσεις: Η Ευρώπη βιώνει μία αναδιάταξη ισχύος σε παγκόσμιο επίπεδο
Δείτε βίντεο 11.02.26

Δένδιας για τις σημερινές γεωπολιτικές προκλήσεις: Η Ευρώπη βιώνει μία αναδιάταξη ισχύος σε παγκόσμιο επίπεδο

Ο Νίκος Δένδιας μίλησε στην 1η Ημερίδα Άμυνας & Γεωπολιτικής - «Έπειτα από τον Ψυχρό Πόλεμο, βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα παγκόσμια τάξη», υποστήριξε

Σύνταξη
Η «χορογραφία» της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν – Οι στόχοι του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας
Διπλωματία 11.02.26

Η «χορογραφία» της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν – Οι στόχοι του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας

Μητσοτάκης και Ερντογάν συναντιούνται με στόχο την διατήρηση των ήρεμων νερών, ενώ η Αθήνα θέλει να αποφύγει τις εκπλήξεις σημειώνοντας την αξία της ηρεμίας των τελευταίων δύο ετών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Καταδίκη Αυστραλής συγγραφέα για ερωτικό μυθιστόρημα που κρίθηκε ως υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων
Culture Live 11.02.26

Καταδίκη Αυστραλής συγγραφέα για ερωτικό μυθιστόρημα που κρίθηκε ως υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων

Δικαστήριο της Νέας Νότιας Ουαλίας έκρινε ότι ερωτικό μυθιστόρημα με μεγάλη ηλικιακή διαφορά «σεξουαλικοποιεί παιδιά», απορρίπτοντας τον ισχυρισμό της συγγραφέα πως η ηρωίδα είναι ενήλικη, και την καταδίκασε για δημιουργία, κατοχή και διανομή υλικού κακοποίησης ανηλίκων

Σύνταξη
Δύο χρόνια Μεντιλίμπαρ: «Ο Ολυμπιακός ήταν μια από τις καλύτερες αποφάσεις της αθλητικής ζωής μου» (vid)
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Δύο χρόνια Μεντιλίμπαρ: «Ο Ολυμπιακός ήταν μια από τις καλύτερες αποφάσεις της αθλητικής ζωής μου» (vid)

Δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (11/2) από την ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την πρόσληψη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο Βάσκος τεχνικός έστειλε το μήνυμά του για τη «χρυσή» αυτή περίοδο.

Σύνταξη
Γάζα: Τουλάχιστον 2.842 Παλαιστίνιοι εξαϋλώθηκαν εξαιτίας θερμοβαρικών όπλων που χρησιμοποίησε το Ισραήλ
Ανατριχιαστική έρευνα 11.02.26

Τουλάχιστον 2.842 Παλαιστίνιοι εξαϋλώθηκαν εξαιτίας θερμοβαρικών όπλων που χρησιμοποίησε το Ισραήλ στη Γάζα

Το Ισραήλ χρησιμοποίησε στη Γάζα διεθνώς απαγορευμένα θερμικά και θερμοβαρικά όπλα - Σώματα θυμάτων έλιωσαν στους 3.500 βαθμούς Κελσίου - Τι λένε νομικοί εμπειρογνώμονες

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Εθνική Οδός: Μεθυσμένος οδηγός κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα επί 25 χιλιόμετρα και συγκρούστηκε με νταλίκα
Προκάλεσε τροχαίο 11.02.26

Πανικός στην Εθνική Οδό από μεθυσμένο οδηγό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα επί 25 χιλιόμετρα

Ο μεθυσμένος οδηγός είχε προορισμό τη Λαμία όπου επρόκειτο να παρουσιαστεί σε δικαστήριο αλλά κινούνταν προς Φάρσαλα, μέχρι που συγκρούστηκε με νταλίκα που κινούταν κανονικά στο ρεύμα της

Σύνταξη
Με ιστορική εμφάνιση του Γουεμπανιάμα οι Σπερς διέλυσαν τους Λέικερς – Τα αποτελέσματα του NBA (vids)
Μπάσκετ 11.02.26

Με ιστορική εμφάνιση του Γουεμπανιάμα οι Σπερς διέλυσαν τους Λέικερς – Τα αποτελέσματα του NBA (vids)

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έγραψε Ιστορία με την απίθανη εμφάνισή του και οι Σαν Αντόνιο Σπερς συνέτριψαν τους Λέικερς στο Λος Άντζελες – Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της ημέρας στο NBA.

Σύνταξη
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο