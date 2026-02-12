Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Μισό βήμα μπρος

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:

Μια συνάντηση που γεννά προσδοκίες

Μισό βήμα μπρος

• Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε θέμα casus belli, επανέλαβε την ελληνική θέση για τη μοναδική διαφορά των δύο χωρών και ζήτησε «να κάνουμε τη μοίρα, σύμμαχο»

• Ο Ταγίπ Ερντογάν μίλησε για ακανθώδη, αλλά όχι άλυτα, προβλήματα, αναφέρθηκε (γενικά ωστόσο) στο Διεθνές Δίκαιο, και εμμέσως έθεσε θέμα SAFE

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Ερευνώνται άλλοι οκτώ κυβερνητικοί

Στο μικροσκόπιο των Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. ακόμη τρεις (πρώην και νυν) υπουργοί και πέντε βουλευτές της ΝΔ

Οσα πρέπει να ξέρετε σε περίπτωση μεταβίβασης

Φόροι και κοινόχρηστοι χώροι

• Πότε οφείλεται • Ποιες είναι οι νέες οδηγίες της ΑΑΔΕ • Αναλυτικά παραδείγματα

Εκλογή συνέδρων

Βαθαίνει το χάσμα στο ΠΑΣΟΚ

• Ο αλγόριθμος της Χαριλάου Τρικούπη και οι αντιδράσεις

• Επιμένει η ΠΑΣΚΕ για Παναγόπουλο

Μαξίμου

Ενα σκληρό πόκερ με τον Τραμπ για την πρόσκληση στη Γάζα

Βιβλίο Πελικό

Τα αποσπάσματα για τους βιασμούς που συγκλονίζουν

Τραμπ – Νετανιάχου

Τρίωρη συνάντηση με έμφαση στο Ιράν

• Επιμένει – προς το παρόν – στις διαπραγματεύσεις ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Πειραματισμοί

Οταν τα άστρα παίζουν και αυτά μουσική

Υγεία

Προστατεύει η ασπιρίνη τους ηλικιωμένους από τον καρκίνο;

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Τελικός Κυπέλλου ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

ΠΑΟΚ – ΠΑΟ 2-0

Με πρωταγωνιστές Γιακουμάκη και Χατσίδη

Λεβαδειακός – ΟΦΗ 0-1

Τον σταμάτησε και είναι μπροστά σε πρόκληση Νο 3