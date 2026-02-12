Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Μισό βήμα μπρος
Μια συνάντηση που γεννά προσδοκίες • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε θέμα casus belli, επανέλαβε την ελληνική θέση για τη μοναδική διαφορά των δύο χωρών και ζήτησε «να κάνουμε τη μοίρα, σύμμαχο»
- Γαλλία: Τρίτος θάνατος μωρού μετά από κατανάλωση βρεφικού γάλακτος
- Χαλάνδρι: «Λες και είμαστε αγροτικές φυλακές» – Νέες καταγγελίες για την καθηγήτρια που έσβηνε απουσίες σε μαθητές
- Πιστεύουν οι Έλληνες στους εξωγήινους; Οι απαντήσεις θα σας εκπλήξουν!
- Φάμελλος για ακρίβεια: Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη ακόμα και το έθιμο της Τσικνοπέμπτης έχει γίνει πολυτέλεια
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:
Μια συνάντηση που γεννά προσδοκίες
Μισό βήμα μπρος
• Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε θέμα casus belli, επανέλαβε την ελληνική θέση για τη μοναδική διαφορά των δύο χωρών και ζήτησε «να κάνουμε τη μοίρα, σύμμαχο»
• Ο Ταγίπ Ερντογάν μίλησε για ακανθώδη, αλλά όχι άλυτα, προβλήματα, αναφέρθηκε (γενικά ωστόσο) στο Διεθνές Δίκαιο, και εμμέσως έθεσε θέμα SAFE
============
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Ερευνώνται άλλοι οκτώ κυβερνητικοί
Στο μικροσκόπιο των Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. ακόμη τρεις (πρώην και νυν) υπουργοί και πέντε βουλευτές της ΝΔ
============
Οσα πρέπει να ξέρετε σε περίπτωση μεταβίβασης
Φόροι και κοινόχρηστοι χώροι
• Πότε οφείλεται • Ποιες είναι οι νέες οδηγίες της ΑΑΔΕ • Αναλυτικά παραδείγματα
============
Εκλογή συνέδρων
Βαθαίνει το χάσμα στο ΠΑΣΟΚ
• Ο αλγόριθμος της Χαριλάου Τρικούπη και οι αντιδράσεις
• Επιμένει η ΠΑΣΚΕ για Παναγόπουλο
============
Μαξίμου
Ενα σκληρό πόκερ με τον Τραμπ για την πρόσκληση στη Γάζα
============
Βιβλίο Πελικό
Τα αποσπάσματα για τους βιασμούς που συγκλονίζουν
============
Τραμπ – Νετανιάχου
Τρίωρη συνάντηση με έμφαση στο Ιράν
• Επιμένει – προς το παρόν – στις διαπραγματεύσεις ο πρόεδρος των ΗΠΑ
============
Πειραματισμοί
Οταν τα άστρα παίζουν και αυτά μουσική
============
Υγεία
Προστατεύει η ασπιρίνη τους ηλικιωμένους από τον καρκίνο;
============
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Τελικός Κυπέλλου ΠΑΟΚ – ΟΦΗ
ΠΑΟΚ – ΠΑΟ 2-0
Με πρωταγωνιστές Γιακουμάκη και Χατσίδη
Λεβαδειακός – ΟΦΗ 0-1
Τον σταμάτησε και είναι μπροστά σε πρόκληση Νο 3
- Δυτική Οχθη: Ισραηλινοί έποικοι καταστρέφουν 15 σπίτια Παλαιστινίων σε χωριό κοντά στην Ιεριχώ
- Ουκρανία: 4 νεκροί εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόβσκ
- Σουδάν: Παιδί 3 ετών νεκρό και 13 τραυματίες σε πυρκαγιά που σάρωσε καταυλισμό εκτοπισμένων
- Η Βενεζουέλα απωθεί αντάρτες προς την Κολομβία, λέει ο κολομβιανός υπουργός Αμυνας
- Κακοκαιρία: Υπερχείλισε ρέμα στο Πικέρμι – Καθίζηση στο Πολύγωνο – Διακοπές κυκλοφορίας
- Πέθανε στα 92 του ο ολλανδός συγγραφέας Σέις Νόοτεμποομ
- Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Μισό βήμα μπρος
- Η Mistral χτίζει «sovereign AI» με επένδυση 1,2 δισ.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις