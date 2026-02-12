Παλαιό Φάληρο: Πτώση σοβάδων σε τουαλέτες δημοτικού σχολείου – Από τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός

Εικόνες ντροπής αλλά και έντονου προβληματισμού σε σχολείο στα νότια προάστια, μετά από πτώση σοβάδων σε τουαλέτες δημοτικού σχολείου.

Συγκεκριμένα στο Παλαιό Φάληρο, τρία αγόρια πήγαν στις συγκεκριμένες τουαλέτες του εν λόγω σχολείου. Κάποια στιγμή έπεσε τμήμα από την οροφή.

Η εικόνα στους τουαλέτες του σχολείου

Τα παιδιά τρόμαξαν ωστόσο δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Τίθεται για ακόμα μία φορά το θέμα της ασφάλειας στις κτιριακές υποδομές, και οι ιθύνοντες οφείλουν να εξετάσουν το περιστατικό και να προχωρήσουν σε ενέργειες για την επίλυσή του.