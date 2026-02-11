Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Ανοίγει παράθυρο σε πυρηνικά όπλα
Τουρκία - Συναγερμός από δηλώσεις Φιντάν • Στη σκιά της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν σήμερα, ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η γειτονική χώρα να αποκτήσει πυρηνικά όπλα
- Βουλγαρία: Έξι μυστηριώδεις θάνατοι στα βουνά ζητούν απαντήσεις – Δολοφονίες ή αυτοκτονίες;
- Συνεχίζεται το θρίλερ με τον απαγωγέα της 84χρονης Νάνσι Γκάθρι – Στη δημοσιότητα πλάνα από ένοπλο μασκοφόρο
- Σε θέση επιφυλακής οι ΗΠΑ - Τοποθέτησαν πυραύλους σε κινητούς εκτοξευτές
- Ανεξαρτητοποιήθηκε με αιχμές η Έλενα Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας – Μένει με πέντε βουλευτές και… κινδυνεύει
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης:
Τουρκία
Συναγερμός από δηλώσεις Φιντάν
Ανοίγει παράθυρο σε πυρηνικά όπλα
• Στη σκιά της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν σήμερα, ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η γειτονική χώρα να αποκτήσει πυρηνικά όπλα • Η πρόφαση του Ιράν, η κόντρα με το Ισραήλ και η αντίδραση της Μόσχας • Τι είχε πει παλαιότερα ο Ερντογάν
===========
Για τις κρίσεις στελεχών
Συνέντευξη τέλος στο Δημόσιο
• Αλλάζει ο τρόπος επιλογής των προϊσταμένων με επαναφορά της γραπτής εξέτασης
===========
Οικόπεδα
Τι αλλάζει στον καθαρισμό
• Τα νέα πρόστιμα, οι νέες προθεσμίες και όλα όσα πρέπει να ξέρετε
===========
Ευρώπη
Πιο σκληρά μέτρα για πρόσφυγες
• Η κοινή στάση ΕΛΚ και Ακρας Δεξιάς, πώς ψήφισαν οι έλληνες ευρωβουλευτές και η νέα λίστα με τις ασφαλείς χώρες
===========
Atlantic Council
Πώς θα είναι ο κόσμος μας σε 10 χρόνια
• 450 ειδικοί προβλέπουν το πώς θα είναι η Ουκρανία, η Κίνα, το ΝΑΤΟ, τα πυρηνικά, το ΑΙ, τα crypto και ο πόλεμος για το νερό
===========
Παρέμβαση ΠΑΣΚΕ
Τρικυμία στο ΠΑΣΟΚ για τον Παναγόπουλο
• Με ανακοίνωσή της τάσσεται υπέρ του προέδρου της ΓΣΕΕ
• Πώς αντιδρά η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη
===========
Σμήναρχος
Κατονόμασε τρεις Κινέζους και προφυλακίστηκε
===========
Τον Ιούνιο
Με «Λυσιστράτη» και ΚΟΑ το ανοιχτό Ηρώδειο
===========
Ερευνα
Πόσους επισκέπτες αντέχουν τελικά τα μουσεία μας;
===========
Διαφθορά
Παραμένουμε ουραγοί στη διαφάνεια διεθνώς
===========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Κύπελλο
Με το όνειρο του τελικού ΠΑΟΚ και ΠΑΟ
Eλ Κααμπί
Η πρώτη «κανονική» εβδομάδα του μετά έξι μήνες
- Ουκρανία: 4 νεκροί, ανάμεσά τους 3 παιδιά, σε ρωσικό πλήγμα στο Χάρκοβο
- Σκάνδαλο Επσταϊν: Μια κατάθεση του 2006 αποκαλύπτει ότι ο Τραμπ γνώριζε για τα εγκλήματα του πρώην φίλου του
- Πορτογαλία: Παραίτηση της υπουργού Εσωτερικών υπό το βάρος των επικρίσεων έπειτα από τη φονική κακοκαιρία
- Ισραήλ: Αποβίβασαν δημοσιογράφο από το αεροσκάφος του Νετανιάχου για «να ελέγξουν τις επαφές του»
- Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Ανοίγει παράθυρο σε πυρηνικά όπλα
- Νορβηγία: Το σκάνδαλο Έπσταϊν θα διερευνηθεί από κοινοβουλευτική επιτροπή
- Νέο εργαλείο επιτρέπει να διαγράψετε ανεπιθύμητες φωτογραφίες από το Google Search
- Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1: Γλίτωσαν την ήττα στο 90+6′ οι «κόκκινοι διάβολοι»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις