Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Ανοίγει παράθυρο σε πυρηνικά όπλα

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης:

Τουρκία

Συναγερμός από δηλώσεις Φιντάν

Ανοίγει παράθυρο σε πυρηνικά όπλα



• Στη σκιά της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν σήμερα, ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η γειτονική χώρα να αποκτήσει πυρηνικά όπλα • Η πρόφαση του Ιράν, η κόντρα με το Ισραήλ και η αντίδραση της Μόσχας • Τι είχε πει παλαιότερα ο Ερντογάν

===========

Για τις κρίσεις στελεχών

Συνέντευξη τέλος στο Δημόσιο

• Αλλάζει ο τρόπος επιλογής των προϊσταμένων με επαναφορά της γραπτής εξέτασης

===========

Οικόπεδα

Τι αλλάζει στον καθαρισμό

• Τα νέα πρόστιμα, οι νέες προθεσμίες και όλα όσα πρέπει να ξέρετε

===========

Ευρώπη

Πιο σκληρά μέτρα για πρόσφυγες

• Η κοινή στάση ΕΛΚ και Ακρας Δεξιάς, πώς ψήφισαν οι έλληνες ευρωβουλευτές και η νέα λίστα με τις ασφαλείς χώρες

===========

Atlantic Council

Πώς θα είναι ο κόσμος μας σε 10 χρόνια

• 450 ειδικοί προβλέπουν το πώς θα είναι η Ουκρανία, η Κίνα, το ΝΑΤΟ, τα πυρηνικά, το ΑΙ, τα crypto και ο πόλεμος για το νερό

===========

Παρέμβαση ΠΑΣΚΕ

Τρικυμία στο ΠΑΣΟΚ για τον Παναγόπουλο

• Με ανακοίνωσή της τάσσεται υπέρ του προέδρου της ΓΣΕΕ

• Πώς αντιδρά η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη

===========

Σμήναρχος

Κατονόμασε τρεις Κινέζους και προφυλακίστηκε

===========

Τον Ιούνιο

Με «Λυσιστράτη» και ΚΟΑ το ανοιχτό Ηρώδειο

===========

Ερευνα

Πόσους επισκέπτες αντέχουν τελικά τα μουσεία μας;

===========

Διαφθορά

Παραμένουμε ουραγοί στη διαφάνεια διεθνώς

===========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Κύπελλο

Με το όνειρο του τελικού ΠΑΟΚ και ΠΑΟ

Eλ Κααμπί

Η πρώτη «κανονική» εβδομάδα του μετά έξι μήνες