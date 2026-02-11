Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
ps. post
scriptum

Εκφοβισμός δημοσιογράφων και βουλευτών της αντιπολίτευσης, ποινικοποίηση της κριτικής. Ετσι λειτουργούν τα καθεστώτα. Οποιαδήποτε ομοιότητα με την κυβέρνηση είναι (;) συμπτωματική

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Ανοίγει παράθυρο σε πυρηνικά όπλα
Media 11 Φεβρουαρίου 2026, 01:00

Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Ανοίγει παράθυρο σε πυρηνικά όπλα

Τουρκία - Συναγερμός από δηλώσεις Φιντάν • Στη σκιά της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν σήμερα, ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η γειτονική χώρα να αποκτήσει πυρηνικά όπλα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ραντεβού μετά το χωρισμό: How soon is too soon…;

Ραντεβού μετά το χωρισμό: How soon is too soon…;

Spotlight

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης:

Τουρκία
Συναγερμός από δηλώσεις Φιντάν
Ανοίγει παράθυρο σε πυρηνικά όπλα

• Στη σκιά της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν σήμερα, ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η γειτονική χώρα να αποκτήσει πυρηνικά όπλα • Η πρόφαση του Ιράν, η κόντρα με το Ισραήλ και η αντίδραση της Μόσχας • Τι είχε πει παλαιότερα ο Ερντογάν

===========

Για τις κρίσεις στελεχών
Συνέντευξη τέλος στο Δημόσιο
• Αλλάζει ο τρόπος επιλογής των προϊσταμένων με επαναφορά της γραπτής εξέτασης

===========

Οικόπεδα
Τι αλλάζει στον καθαρισμό
• Τα νέα πρόστιμα, οι νέες προθεσμίες και όλα όσα πρέπει να ξέρετε

===========

Ευρώπη
Πιο σκληρά μέτρα για πρόσφυγες
• Η κοινή στάση ΕΛΚ και Ακρας Δεξιάς, πώς ψήφισαν οι έλληνες ευρωβουλευτές και η νέα λίστα με τις ασφαλείς χώρες

===========

Atlantic Council
Πώς θα είναι ο κόσμος μας σε 10 χρόνια

• 450 ειδικοί προβλέπουν το πώς θα είναι η Ουκρανία, η Κίνα, το ΝΑΤΟ, τα πυρηνικά, το ΑΙ, τα crypto και ο πόλεμος για το νερό

===========

Παρέμβαση ΠΑΣΚΕ
Τρικυμία στο ΠΑΣΟΚ για τον Παναγόπουλο

• Με ανακοίνωσή της τάσσεται υπέρ του προέδρου της ΓΣΕΕ
• Πώς αντιδρά η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη

===========

Σμήναρχος
Κατονόμασε τρεις Κινέζους και προφυλακίστηκε

===========

Τον Ιούνιο
Με «Λυσιστράτη» και ΚΟΑ το ανοιχτό Ηρώδειο

===========

Ερευνα
Πόσους επισκέπτες αντέχουν τελικά τα μουσεία μας;

===========

Διαφθορά
Παραμένουμε ουραγοί στη διαφάνεια διεθνώς

===========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Κύπελλο
Με το όνειρο του τελικού ΠΑΟΚ και ΠΑΟ

Eλ Κααμπί
Η πρώτη «κανονική» εβδομάδα του μετά έξι μήνες

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
MSCI: Αμετάβλητος ο δείκτης – Οκτώ ελληνικές μετοχές παραμένουν

MSCI: Αμετάβλητος ο δείκτης – Οκτώ ελληνικές μετοχές παραμένουν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ραντεβού μετά το χωρισμό: How soon is too soon…;

Ραντεβού μετά το χωρισμό: How soon is too soon…;

World
Ευρωπαϊκή Ένωση: Το μυστικό όπλο για να αποκλείσει τις κινεζικές εταιρείες

Ευρωπαϊκή Ένωση: Το μυστικό όπλο για να αποκλείσει τις κινεζικές εταιρείες

inWellness
inTown
Media
Συνέδριο ALL THINGS RADIO 2026: Το κορυφαίο θεσμικό γεγονός της ελληνικής ραδιοφωνικής και audio αγοράς
Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου 10.02.26

Συνέδριο ALL THINGS RADIO 2026: Το κορυφαίο θεσμικό γεγονός της ελληνικής ραδιοφωνικής και audio αγοράς

Διακεκριμένοι διεθνείς ομιλητές και κορυφαία στελέχη της ελληνικής αγοράς συναντιούνται για να συζητήσουν όλα όσα διαμορφώνουν την επόμενη ημέρα του ραδιοφώνου και του audio στο ολοήμερο συνέδριο του ALL THINGS RADIO στο πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σκάνδαλο Επσταϊν: Μια κατάθεση του 2006 αποκαλύπτει ότι ο Τραμπ γνώριζε για τα εγκλήματα του πρώην φίλου του
Πριν 20 χρόνια 11.02.26

«Ολοι ήξεραν» τι έκανε ο Επσταϊν φέρεται τώρα να είχε δηλώσει ο Τραμπ

«Ολοι ήξεραν ότι τα έκανε αυτά», φέρεται να είχε δηλώσει ο Τραμπ για τον Επσταϊν, εγείροντας ερωτήματα για τον ισχυρισμό του ότι δεν ήξερε απολύτως τίποτα για τα εγκλήματα του πρώην φίλου του.

Σύνταξη
Πορτογαλία: Παραίτηση της υπουργού Εσωτερικών υπό το βάρος των επικρίσεων έπειτα από τη φονική κακοκαιρία
Πορτογαλία 11.02.26

Η φονική κακοκαιρία σάρωσε και την υπουργό Εσωτερικών

Παραιτήθηκε η υπουργός Εσωτερικών της Πορτογαλίας, η οποία δεχόταν φραστικά πυρά για τον τρόπο που χειρίστηκε την κρίση εξαιτίας της φονικής κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα τις τελευταίες ημέρες.

Σύνταξη
Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1: Γλίτωσαν την ήττα στο 90+6′ οι «κόκκινοι διάβολοι»
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1: Γλίτωσαν την ήττα στο 90+6′ οι «κόκκινοι διάβολοι»

Με γκολ του Σέσκο στο 90'+6' η Γιουνάιτεντ απέφυγε την ήττα κόντρα στη Γουέστ Χαμ (1-1) όμως και κρατήθηκε στην 4η της βαθμολογίας, μετά το 2-2 της Τσέλσι με τη Λιντς.

Σύνταξη
Τσέλσι – Λιντς 2-2: Ισοπαλία σοκ για τους «μπλε» (2-2) – Μία ακόμη ήττα για την Τότεναμ (1-2)
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Τσέλσι – Λιντς 2-2: Ισοπαλία σοκ για τους «μπλε» (2-2) – Μία ακόμη ήττα για την Τότεναμ (1-2)

Η Τσέλσι ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0 ως το 66′, όμως η Λιντς έκανε μεγάλη επιστροφή στο Στάμφορντ Μπριτζ αποσπώντας 2-2, για την 26η αγωνιστική της Premier League. Έχασαν έδαφος για την 4άδα οι μπλε.

Σύνταξη
Ο Νετανιάχου ταξιδεύει στις ΗΠΑ και η Τεχεράνη προειδοποιεί τον Τραμπ: «Μην τον αφήσεις να τα διαλύσει όλα»
Η «οπτική» του Ισραήλ 10.02.26

Ο Νετανιάχου ταξιδεύει στις ΗΠΑ και η Τεχεράνη προειδοποιεί τον Τραμπ: «Μην τον αφήσεις να τα διαλύσει όλα»

«Εμείς διαπραγματευόμαστε με την Αμερική. Σ' εκείνη εναπόκειται να αποφασίσει να ενεργήσει ανεξάρτητα από τις καταστροφικές επιρροές», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Διχασμός στους «πράσινους» συνδικαλιστές για τα μάτια του Παναγόπουλου
Σε θέση μάχης 10.02.26

Διχασμός στους «πράσινους» συνδικαλιστές για τα μάτια του Παναγόπουλου

Οι καταιγιστικές εξελίξεις με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, διχάζουν το ΠΑΣΟΚ. Σημαντικές αποφάσεις καλείται να πάρει το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη. Η ξεκάθαρη θέση του Δικτύου Συνδικαλιστικού του κόμματος εξόργισε την ΠΑΣΚΕ.

Σύνταξη
Μονακό: «Ηχηρά» ονόματα απειλούν με αποχώρηση
Μπάσκετ 10.02.26

Μονακό: «Ηχηρά» ονόματα απειλούν με αποχώρηση

Παίκτες όπως ο Τζέιμς, ο Μίροτιτς, ο Μπλοσομγκέιμ αλλά και ο Ντιαλό κάθε άλλο παρά σίγουροι θα πρέπει να θεωρούνται στη Μονακό, παρά το γεγονός ότι ο Πρίγκιπας Αλβέρτος προσπαθεί να βρει

Σύνταξη
Σε πανικό η κυβέρνηση εκφοβίζει με ποινικές διώξεις κατά δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων
Πολιτική Γραμματεία 10.02.26

Σε πανικό η κυβέρνηση εκφοβίζει με ποινικές διώξεις κατά δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων

Όχι μόνο επιμένει στην επιχείρηση εκφοβισμού, περί «νομικών συνεπειών» κατά δημοσιογράφου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης, αλλά φτάνει στο σημείο να μιλήσει για «κύκλωμα» σε «διάφορα Μέσα» με στόχο την «αποσταθεροποίηση». Ανάλογη επιχείρηση εκφοβισμού για ποινικές διώξεις και από Βορίδη κατά κεντρικών στελεχών της Νέας Αριστεράς.

Σύνταξη
Γαλλία: Η εφημερίδα Le Monde δημοσιεύει αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία της Ζιζέλ Πελικό
Κόσμος 10.02.26

Γαλλία: Η εφημερίδα Le Monde δημοσιεύει αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία της Ζιζέλ Πελικό

Η Ζιζέλ Πελικό έγραψε τα απομνημονεύματά της σχετικά με την συγκλονιστική δίκη και το σοκ που έζησε μαθαίνοντας πως ο σύζυγός της ωθούσε άτομα να την κακοποιούν σεξουαλικά.

Σύνταξη
Απασφάλισε ο παραγωγός του Melania με τους Γκρίνγουντ και Άντερσον: «Γελοίες» οι κατηγορίες ότι κλάπηκε η μουσική τους
«Barbara Rose» 10.02.26

Απασφάλισε ο παραγωγός του Melania με τους Γκρίνγουντ και Άντερσον: «Γελοίες» οι κατηγορίες ότι κλάπηκε η μουσική τους

O συνθέτης Τζόνι Γκρίνγουντ και ο σκηνοθέτης Πολ Τόμας Άντερσον κατήγγειλαν δημόσια τη χρήση μουσικής από το Phantom Thread στο Melania, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είχαν ενημερωθεί ούτε δώσει τη συγκατάθεσή τους

Σύνταξη
Κατάρ: Σε θέση επιφυλακής οι ΗΠΑ – Τοποθέτησαν πυραύλους σε κινητούς εκτοξευτές
Δορυφορικές εικόνες 10.02.26

Σε θέση επιφυλακής οι ΗΠΑ - Τοποθέτησαν πυραύλους σε κινητούς εκτοξευτές

Πύραυλοι Patriot έχουν τοποθετηθεί σε κινητές πλατφόρμες και όχι σε ημιμόνιμες εγκαταστάσεις εκτόξευσης, στη βάση Αλ-Ουντέιντ του Κατάρ, μεταδίδει το Reuters. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό.

Σύνταξη
Μετανάστευση: Σύγκρουση δύο κόσμων στην Ευρώπη – Οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή
Λεπτές ισορροπίες 10.02.26

Σύγκρουση δύο διαφορετικών κόσμων στην Ευρώπη - Οι Βρυξέλλες, η Ισπανία και η Ελλάδα

Η Ισπανία έβαλα «φωτιά» στην Ευρώπη με την απόφαση να προχωρήσει σε μια ιστορική αμνηστία για περίπου μισό εκατομμύριο μετανάστες. Η κίνηση της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ αντιμετωπίστηκε με αποδοκιμασία στις Βρυξέλλες ενώ στην Αθήνα η μετανάστευση δοκιμάζει τις αντοχές της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ν. Ανδρουλάκης: Δεν είναι κομματικό μας καθήκον, αλλά εθνικό να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία
Πολιτική Γραμματεία 10.02.26

Ν. Ανδρουλάκης: Δεν είναι κομματικό μας καθήκον, αλλά εθνικό να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία

Στην αναποτελεσματικότητα και την αποτυχία της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες, αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης και υπογράμμισε ότι η πολιτική αλλαγή μπορεί να γίνει πράξη μόνο από το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Το πρώτο supermodel και η δίκη του αιώνα: Η άνοδος και η πτώση της Έβελιν Νέσμπιτ σε έναν κόσμο που δεν είχε φτιαχτεί για εκείνη
Ομορφιά και σκάνδαλο 10.02.26

Το πρώτο supermodel και η δίκη του αιώνα: Η άνοδος και η πτώση της Έβελιν Νέσμπιτ σε έναν κόσμο που δεν είχε φτιαχτεί για εκείνη

Στα 16 της χρόνια ήταν το πιο γνωστό πρόσωπο και η πιο ωραία γυναίκα στις ΗΠΑ. Προτού κλείσει τα 22 της, η Έβελιν Νέσμπιτ είχε μεταμορφωθεί στην «πέτρα του σκανδάλου» στη δίκη του αιώνα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βουλγαρία: Έξι μυστηριώδεις θάνατοι στα βουνά ζητούν απαντήσεις – Δολοφονίες ή αυτοκτονίες;
Βουλγαρικό «Tween Peaks» 10.02.26

Βουλγαρία: Έξι μυστηριώδεις θάνατοι στα βουνά ζητούν απαντήσεις – Δολοφονίες ή αυτοκτονίες;

Οι θάνατοι των έξι ανδρών σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες φαίνεται ότι συνδέονται. Όλοι έφεραν σφαίρες στο κεφάλι. Αλλά όσο οι αρχές καθυστερούν να διελευκάνουν την υπόθεση, οι θεωρίες φουντώνουν.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η απόφαση για τους «Σπαρτιάτες» εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη δημοκρατία
Επικαιρότητα 10.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η απόφαση για τους «Σπαρτιάτες» εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη δημοκρατία

«Πρόκειται για μια απόφαση που εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους, πρόκειται για μια απόφαση ντροπιαστική για τους θεσμούς και τη Δημοκρατία», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο