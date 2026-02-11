Βλάβη στον Οδοντωτό με 77 επιβάτες – Ακινητοποιήθηκε και η εφεδρική αμαξοστοιχία – Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής
Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού, με τη συμμετοχή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Πολιτικής Προστασίας, καθώς και συνεργείων της ΕΜΟΔΕ.
Βλάβη παρουσίασε σήμερα Τετάρτη 11/2 η αμαξοστοιχία του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου που εκτελούσε το δρομολόγιο 1332 (Καλάβρυτα – Διακοπτό).
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε κοντά στην περιοχή Νιάματα.
Ακινητοποιήθηκε και η εφεδρική αμαξοστοιχία
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα, εστάλη εφεδρική αμαξοστοιχία προς παροχή συνδρομής. Ωστόσο, εξαιτίας της σοβαρότητας της βλάβης και οι δύο αμαξοστοιχίες ακινητοποιήθηκαν σε σημείο με περιορισμένη πρόσβαση.
Οι 77 επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους και τελούν υπό τη συνεχή μέριμνα του προσωπικού της εταιρείας, το οποίο παραμένει στο πλευρό τους παρέχοντας συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη της κατάστασης.
Επιχείρηση απεγκλωβισμού
Όπως αναφέρεται η Hellenic Train βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία και συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές για την οργανωμένη απομάκρυνση των επιβατών.
Έχει ενημερωθεί η Πολιτική Προστασία, ενώ έχει κληθεί η ΕΜΑΚ να συνδράμει στη διαδικασία, με στόχο την ομαλή ολοκλήρωσή της.
