Ξανά στον πάγκο του Βόλου ο Κώστας Μπράτσος

Ο Κώστας Μπράτσος είναι από την Τρίτη ο νέος προπονητής του Βόλου, όπως ανακοίνωσε επίσημα η θεσσαλική ΠΑΕ. Ο Έλληνας τεχνικός επιστρέφει στη Μαγνησία για να καθίσει για τρίτη φορά στην καριέρα του στον πάγκο της ομάδας. Μαζί του ως βοηθός θα είναι ο Λευτέρης Κοσμαδάκης και ως αναλυτής ο Κώστας Παρασκευόπουλος.

Ο 48χρονος προπονητής που άλλωστε κατάγεται από τον Βόλο, διαδέχεται έτσι τον Ισπανό, Χουάν Φεράντο, ο οποίος αποτέλεσε παρελθόν μετά την ήττα από τον Αστέρα στην Τρίπολη. Μέσα στο 2026, αυτή ήταν η έκτη διαδοχική ήττα του Βόλου.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Βόλου:

«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την πρόσληψη του Κώστα Μπράτσου στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο Κώστας Μπράτσος θα έχει για βοηθό τον Λευτέρη Κοσμαδάκη, ενώ αναλυτής της ομάδας αναλαμβάνει ο Κώστας Παρασκευόπουλος».