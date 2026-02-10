sports betsson
Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
10.02.2026 | 15:49
– Προσοχή – Νέα ανάκληση παρτίδων προϊόντων βρεφικού γάλακτος
Ξανά στον πάγκο του Βόλου ο Κώστας Μπράτσος
Ποδόσφαιρο 10 Φεβρουαρίου 2026, 15:10

Ξανά στον πάγκο του Βόλου ο Κώστας Μπράτσος

Την επιστροφή του Κώστα Μπράτσου στον πάγκο του Βόλου ανακοίνωσε την Τρίτη η θεσσαλική ΠΑΕ.

Σύνταξη
A
A
Ο Κώστας Μπράτσος είναι από την Τρίτη ο νέος προπονητής του Βόλου, όπως ανακοίνωσε επίσημα η θεσσαλική ΠΑΕ. Ο Έλληνας τεχνικός επιστρέφει στη Μαγνησία για να καθίσει για τρίτη φορά στην καριέρα του στον πάγκο της ομάδας. Μαζί του ως βοηθός θα είναι ο Λευτέρης Κοσμαδάκης και ως αναλυτής ο Κώστας Παρασκευόπουλος.

Ο 48χρονος προπονητής που άλλωστε κατάγεται από τον Βόλο, διαδέχεται έτσι τον Ισπανό, Χουάν Φεράντο, ο οποίος αποτέλεσε παρελθόν μετά την ήττα από τον Αστέρα στην Τρίπολη. Μέσα στο 2026, αυτή ήταν η έκτη διαδοχική ήττα του Βόλου.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Βόλου:

«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την πρόσληψη του Κώστα Μπράτσου στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο Κώστας Μπράτσος θα έχει για βοηθό τον Λευτέρη Κοσμαδάκη, ενώ αναλυτής της ομάδας αναλαμβάνει ο Κώστας Παρασκευόπουλος».

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Στις 16 Φεβρουαρίου στην Αθήνα η Chevron για τις συμβάσεις παραχώρησης

Υδρογονάνθρακες: Στις 16 Φεβρουαρίου στην Αθήνα η Chevron για τις συμβάσεις παραχώρησης

Αθλητική Ροή
«Απόλυτη μυθομανία» χαρακτηρίζει την εμπλοκή του Ριμπερί στα «αρχεία Επστάιν» ο δικηγόρος του
Ποδόσφαιρο 10.02.26

«Απόλυτη μυθομανία» χαρακτηρίζει την εμπλοκή του Ριμπερί στα «αρχεία Επστάιν» ο δικηγόρος του

Ο δικηγόρος του Φρανκ Ριμπερί χαρακτήρισε δημοσιεύματα που «συνδέουν» τον πελάτη του με την υπόθεση Έπσταϊν ως ψευδή και προειδοποίησε ότι θα κινηθεί νομικά.

Σύνταξη
Euroleague 10.02.26

Παναθηναϊκός: Μπήκε στις προπονήσεις ο Ναν και φορτσάρει για επιστροφή κόντρα στη Φενέρ

Στην τελική ευθεία για την επιστροφή του στη δράση μπήκε ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος προπονήθηκε κανονικά την Τρίτη και όπως όλα δείχνουν θα είναι στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για το ματς της Παρασκευής κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Σύνταξη
The day after
On Field 10.02.26

The day after

Τα γενέθλια του Μέντι, η κουβέντα στον Ρέντη και η εικόνα της Κυριακής

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Πώς η Γροιλανδία μπορεί να γίνει η αφορμή για να πάψει η Ευρώπη να εξαρτάται από τις ΗΠΑ και την Κίνα
Διεθνής Οικονομία 10.02.26

Πώς η Γροιλανδία μπορεί να γίνει η αφορμή για να πάψει η Ευρώπη να εξαρτάται από τις ΗΠΑ και την Κίνα

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες την Πέμπτη για μια σύνοδο κορυφής, όπου θα συζητήσουν μέτρα για την ενίσχυση της οικονομίας της ΕΕ και την καλύτερη ικανότητά της να αντισταθεί στις ΗΠΑ

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τι αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το άσυλο – Τι αλλάζει για ασφαλείς τρίτες χώρες και χώρες καταγωγής
ΕΕ 10.02.26

Τι αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το άσυλο – Τι αλλάζει για ασφαλείς τρίτες χώρες και χώρες καταγωγής

Την Τρίτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε αλλαγές στους κανόνες της ΕΕ για τη διαδικασία ασύλου, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχύτερη επεξεργασία των σχετικών αιτήσεων

Σύνταξη
«Τα παιδιά δεν ξέρουν ότι πέθανε η πεθερά μου» -Τι λέει ο πρώην σύζυγος της 44χρονης για την τραγωδία στην Ελευσίνα
Ελλάδα 10.02.26

«Τα παιδιά δεν ξέρουν ότι πέθανε η πεθερά μου» -Τι λέει ο πρώην σύζυγος της 44χρονης για την τραγωδία στην Ελευσίνα

«Η γυναίκα μου είναι σοκ, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ακόμα τι έχει γίνει», ανέφερε ο πρώην σύζυγος της 44χρονης που σκότωσε την ηλικιωμένη μητέρα της προσπαθώντας παρκάρει το ΙΧ.

Σύνταξη
Κάλλας για Ουκρανία: Η ΕΕ πρέπει πρώτα να συμφωνήσει ως προς αυτά που αναμένει από την Ρωσία πριν μιλήσει στον Πούτιν
Κόσμος 10.02.26

Κάλλας για Ουκρανία: Η ΕΕ πρέπει πρώτα να συμφωνήσει ως προς αυτά που αναμένει από την Ρωσία πριν μιλήσει στον Πούτιν

«Για να υπάρξει βιώσιμη ειρήνη, όλες οι πλευρές στο τραπέζι, περιλαμβανομένων των Ρώσων και των Αμερικανών, χρειάζεται να αντιληφθούν ότι πρέπει να συμφωνήσουν οι Ευρωπαίοι», τόνισε η Κάγια Κάλλας

Σύνταξη
Η Mercosur ξανά στο τραπέζι: Ηχηρό «όχι» των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ σε μια χειρότερη συμφωνία για τους αγρότες
Ευρωκοινοβούλιο 10.02.26

Η Mercosur ξανά στο τραπέζι: Ηχηρό «όχι» των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ σε μια χειρότερη συμφωνία για τους αγρότες

«Δεν είμαστε απέναντι στο διεθνές εμπόριο. Είμαστε απέναντι σε συμφωνίες που θυσιάζουν την ευρωπαϊκή αγροτική παραγωγή, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, για βραχυπρόθεσμα εμπορικά οφέλη άλλων κλάδων», λένε για τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ευρείας κλίμακας ανάπλαση στο παραλιακό μέτωπο της Καστοριάς
Δημόσιος χώρος 10.02.26

Ευρείας κλίμακας ανάπλαση στο παραλιακό μέτωπο της Καστοριάς

Εκδόθηκε η απόφαση ένταξης της πράξης «Ανάπλαση του παραλίμνιου κοινόχρηστου χώρου τμήματος νότιας παραλιακής ζώνης πόλης Καστοριάς» στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2025.

Σύνταξη
Ο Τζορτζ Λούκας είχε πουλήσει τα δικαιώματα του Star Wars για 10.000 δολάρια το 1971 – Ευτυχώς η συμφωνία ακυρώθηκε
Αν έχεις τύχη 10.02.26

Ο Τζορτζ Λούκας είχε πουλήσει τα δικαιώματα του Star Wars για 10.000 δολάρια το 1971 – Ευτυχώς η συμφωνία ακυρώθηκε

Σήμερα το Star Wars θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα κινηματογραφικά franchises όλων των εποχών. Ωστόσο το 1971 ο Τζορτζ Λούκας παραλίγο να το πουλήσει όσο-όσο, καθώς χρειαζόταν απεγνωσμένα χρήματα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τσουκαλάς: Στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ η αμφίπλευρη κοινωνική και πολιτική διεύρυνση
Πολιτική Γραμματεία 10.02.26

Τσουκαλάς: Στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ η αμφίπλευρη κοινωνική και πολιτική διεύρυνση

Στόχος είναι «να αγγίξει ξανά η παράταξη τα πραγματικά κοινωνικά, πολιτικά και εκλογικά της όρια και να μπορέσει να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κικίλιας: «138 νέα οχήματα για το Λιμενικό, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοπιστίας»
Δείτε φωτογραφίες 10.02.26

Κικίλιας: «138 νέα οχήματα για το Λιμενικό, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοπιστίας»

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας είπε ότι η συγκεκριμένη παράδοση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του στόλου των χερσαίων επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος

Σύνταξη
The day after
On Field 10.02.26

The day after

Τα γενέθλια του Μέντι, η κουβέντα στον Ρέντη και η εικόνα της Κυριακής

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

