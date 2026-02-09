Ιράκ: Ένας νεκρός και δεκατρείς τραυματίες από πυρκαγιά στο διυλιστήριο πετρελαίου Baiji

Μια πυρκαγιά στο Baiji στο βόρειο Ιράκ στοίχισε τη ζωή ενός εργαζομένου και τραυμάτισε δεκαπέντε άλλους τη Δευτέρα, σύμφωνα με τις ιρακινές αρχές.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε μια μονάδα αναβάθμισης μέσα στο διυλιστήριο στην επαρχία Σαλαχεντίν. Η Υπηρεσία Ασφάλειας του Ιράκ δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι οι πυροσβεστικές ομάδες έθεσαν γρήγορα την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

«Ένας εργαζόμενος σκοτώθηκε και έξι άλλοι τραυματίστηκαν στο περιστατικό», ανέφερε η αρχική δήλωση, χωρίς να παρέχει περαιτέρω λεπτομέρειες για την κατάσταση των τραυματιών.

Ένας τοπικός αξιωματούχος στο Baiji, ο Adel al-Daj, δήλωσε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από τεχνική βλάβη, τονίζοντας ότι η κατάσταση τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.

At least ten workers were injured in a blast at the Baiji oil refinery in Iraq’s northern Salahaddin province on Monday, security sources said, with civil defense teams promptly arriving to battle the flames pic.twitter.com/GVQSygcEHc — The New Region (@thenewregion) February 9, 2026

Οι υποδομές του Ιράκ

Το διυλιστήριο Baiji, που βρίσκεται περίπου 200 χιλιόμετρα βόρεια της Βαγδάτης, ήταν κάποτε η μεγαλύτερη μονάδα επεξεργασίας πετρελαίου στο Ιράκ.

Υπέστη εκτεταμένες ζημιές κατά τη διάρκεια έντονων μαχών με το ISIS, μετά την κατάληψη μεγάλων τμημάτων της χώρας από τους μαχητές το 2014.

Iraq’s PMU Launches Major Operation to Secure Haditha-Baiji Roadhttps://t.co/7vI1X3Sfsp pic.twitter.com/lGSxEYsYro — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) December 8, 2025

Μετά από μια ολοκληρωμένη διαδικασία αποκατάστασης, το διυλιστήριο άνοιξε ξανά επίσημα τον Φεβρουάριο του 2024, στο πλαίσιο των προσπαθειών του Ιράκ να αποκαταστήσει τις βασικές ενεργειακές υποδομές.

Το Ιράκ είναι ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς πετρελαίου στον κόσμο, με τις εξαγωγές αργού πετρελαίου να αντιπροσωπεύουν περίπου το 90% των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού.