Ιράν: Μεγάλη πυρκαγιά σε αγορά της Τεχεράνης [Φωτογραφίες, βίντεο]
Συναγερμός στις Αρχές στο Ιράν για μεγάλη πυρκαγιά σε τοπική αγορά της συνοικίας Τζανάτ Αμπάντ, στην Τεχεράνη
Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα σε αγορά στο δυτικό τμήμα της Τεχεράνης, μετέδωσε ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης.
Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν προς το παρόν διευκρινιστεί.
Huge fire has been reported in Jannat Abbad market, in West of Tehran.
Firefighters & ambulances have been sent to the place.
No details of the number of injured or the reason for the fire have been announced yet. pic.twitter.com/RvroiHVQlp
— Tala Taslimi (@tala_taslimi) February 3, 2026
Η φωτιά, εκδηλώθηκε σε τοπική αγορά της συνοικίας Τζανάτ Αμπάντ, σε μέρος γεμάτο πάγκους και καταστήματα, δήλωσε ο Τζαλάλ Μαλεκί, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Τεχεράνης, τις δηλώσεις του οποίου επικαλέστηκε η κρατική τηλεόραση.
#Tehran https://t.co/XEh5Ioo3nZ pic.twitter.com/26mAER6yfV
— Tehran Times (@TehranTimes79) February 3, 2026
«Η πυρκαγιά είναι τόσο μεγάλη που είναι ορατή από διάφορα μέρη της Τεχεράνης», διευκρίνισε ο Μαλεκί.
