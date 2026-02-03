Ιράν: Μεγάλη πυρκαγιά σε αγορά της Τεχεράνης [Φωτογραφίες, βίντεο]

Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα σε αγορά στο δυτικό τμήμα της Τεχεράνης, μετέδωσε ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν προς το παρόν διευκρινιστεί.

Η φωτιά, εκδηλώθηκε σε τοπική αγορά της συνοικίας Τζανάτ Αμπάντ, σε μέρος γεμάτο πάγκους και καταστήματα, δήλωσε ο Τζαλάλ Μαλεκί, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Τεχεράνης, τις δηλώσεις του οποίου επικαλέστηκε η κρατική τηλεόραση.

«Η πυρκαγιά είναι τόσο μεγάλη που είναι ορατή από διάφορα μέρη της Τεχεράνης», διευκρίνισε ο Μαλεκί.