Ο πρώην παίκτης της Premier League που είχε υπογράψει συμβόλαιο με ρήτρα που απαγόρευε ταξίδι… στο διάστημα!

Μία απίθανη ιστορία ήρθε στο φως της δημοσιότητας από το πρωτάθλημα της Premier League με πρωταγωνιστή τον Στέφαν Σβαρτς, που αγωνίστηκε από το 1999 έως το 2003 στη Σάντερλαντ.

Ο 56χρονος Σουηδός επέστρεψε στο Γουέαρσαϊντ και μεταξύ άλλων, αποκάλυψε και μία παράξενη ιστορία που αφορούσε μία ρήτρα στο συμβόλαιό του τότε, η οποία του απαγόρευε να ταξιδέψει στο… διάστημα.

Την περίοδο που υπέγραψε ο Σβαρτς προβαλλόταν η ταινία Moonraker και ο ίδιος είχε εκφράσει το ενδιαφέρον του να ταξιδέψει στο διάστημα για να ζήσει μία διαφορετική εμπειρία… τουρισμού.

Έτσι, χτύπησε «συναγερμός» στη Σάντερλαντ και οι Μαύρες Γάτες αναγκάστηκαν να βάλουν αυτή την ειδική ρήτρα στο συμβόλαιό του, απαγορεύοντας του να ταξιδέψει στο διάστημα.

Ο Σουηδός πάντως περιέγραψε την περίοδο που αγωνίστηκε στη Σάντερλαντ ως τα καλύτερα χρόνια της ζωής του, δίνοντας το «παρών» σε μια εκδήλωση της ομάδας.

«Έχω πολλές όμορφες αναμνήσεις από την καριέρα μου, αλλά τα χρόνια στο Στάδιομ οφ Λάιτ ήταν ξεχωριστά. Είχα να έρθω εδώ και καιρό και ήταν εμπνευστικό να δω την πρόοδο του συλλόγου. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τους φιλάθλους, που με έκαναν να νιώσω σαν στο σπίτι μου», ανέφερε ο Σβαρτς για τη Σάντερλαντ.