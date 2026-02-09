Ο Ντάντε Έξουμ έμεινε κι επίσημα ελεύθερος – Τι ισχύει με τον τραυματισμό του

Ο Ντάντε Έξουμ έμεινε και τυπικά ελεύθερος από τους Ουίζαρντς, καθώς η ομάδα του Ουάσινγκτον ολοκλήρωσε την αποδέσμευσή του.

Οι Γουίζαρντς που απέκτησαν πακέτο από τους Μάβερικς τους Ντάντε Έξουμ και Άντονι Ντέιβις, άφησαν ελεύθερο την Κυριακή (8/2) τον Αυστραλό γκαρντ/φόργουορντ.

Ο Έξουμ αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα στο παρελθόν, υποβλήθηκε σε επέμβαση στο γόνατο το καλοκαίρι, αλλά υπήρξαν επιπλοκές με αποτέλεσμα να χρειαστεί δεύτερο χειρουργείο και επί της ουσίας έμεινε εκτός πρόωρα στη σεζόν.

Ο τραυματισμός του Έξουμ

Την περσινή σεζόν είχε σπασμένο χέρι και αγωνίστηκε μόλις σε 20 παιχνίδια, έχοντας μέσο όρο 8,7 πόντους, 1,7 ριμπάουντ και 2,8 ασίστ ανά παιχνίδι.

Ο Έξουμ επέστρεψε στο ΝΒΑ μετά από μία διετία στη Euroleague με την Μπαρτσελόνα και την Παρτιζάν, πλέον, μετά την αποδέσμευσή του ο ίδιος καλείται να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και ταυτόχρονα να δουλέψει σκληρά για να επανέλθει μετά τους τραυματισμούς του.