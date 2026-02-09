Ο Ντάντε Έξουμ έμεινε κι επίσημα ελεύθερος – Τι ισχύει με τον τραυματισμό του
Ελεύθερος και διαθέσιμος στην αγορά είναι ο Ντάντε Έξουμ – Τα δεδομένα με τον τραυματισμό του.
- Τέμπη: Συνεχίζεται η δίκη για τα βίντεο, να κληθεί ως μάρτυρας ο εφέτης ανακριτής ζητά η Καρυστιανού
- Νεαρός ξυλοκόπησε κουρέα με γκλοπ επειδή δεν του άρεσε το κούρεμα
- Τρεις νεκροί σε επιδρομές της Ρωσίας τη νύχτα στην Ουκρανία
- Δένδιας για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Ταυτοτικό στοιχείo και απόδειξη της ιστορικής μας συνέχειας
Ο Ντάντε Έξουμ έμεινε και τυπικά ελεύθερος από τους Ουίζαρντς, καθώς η ομάδα του Ουάσινγκτον ολοκλήρωσε την αποδέσμευσή του.
Οι Γουίζαρντς που απέκτησαν πακέτο από τους Μάβερικς τους Ντάντε Έξουμ και Άντονι Ντέιβις, άφησαν ελεύθερο την Κυριακή (8/2) τον Αυστραλό γκαρντ/φόργουορντ.
Ο Έξουμ αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα στο παρελθόν, υποβλήθηκε σε επέμβαση στο γόνατο το καλοκαίρι, αλλά υπήρξαν επιπλοκές με αποτέλεσμα να χρειαστεί δεύτερο χειρουργείο και επί της ουσίας έμεινε εκτός πρόωρα στη σεζόν.
Ο τραυματισμός του Έξουμ
Την περσινή σεζόν είχε σπασμένο χέρι και αγωνίστηκε μόλις σε 20 παιχνίδια, έχοντας μέσο όρο 8,7 πόντους, 1,7 ριμπάουντ και 2,8 ασίστ ανά παιχνίδι.
Ο Έξουμ επέστρεψε στο ΝΒΑ μετά από μία διετία στη Euroleague με την Μπαρτσελόνα και την Παρτιζάν, πλέον, μετά την αποδέσμευσή του ο ίδιος καλείται να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και ταυτόχρονα να δουλέψει σκληρά για να επανέλθει μετά τους τραυματισμούς του.
- Ο Ντάντε Έξουμ έμεινε κι επίσημα ελεύθερος – Τι ισχύει με τον τραυματισμό του
- Μια μπάλα εμπνευσμένη από πολεμίστριες
- Αντιδράσεις με τη διαφήμιση της Σερένα Γούιλιαμς με ένεση φαρμάκου κατά της παχυσαρκίας (vids)
- Η «μάχη» για τον τίτλο στη Super League: Το πρόγραμμα Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας
- Τσιτσιπάς για το γήπεδο: «Έχω να παίξω πάνω από μία δεκαετία σε τόσο κακό κορτ»
- Τελικός Κυπέλλου: ΑΕΚ – Ολυμπιακός «μάχονται» στο Καματερό για την κούπα
- Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός: Το πρόγραμμα μέχρι το φινάλε στη μάχη της 4ης θέσης
- «Οι Λέικερς ετοιμάζουν πακέτο ανταλλαγής για τον Αντετοκούνμπο»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις