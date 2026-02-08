newspaper
Σημαντική είδηση:
08.02.2026 | 19:59
Μεγάλη πυρκαγιά στον Βόλο - Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο (vid)
Μόσχα: Δίνει τρία ονόματα ως εμπλεκόμενους στην απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου στρατηγού
Κόσμος 08 Φεβρουαρίου 2026, 20:30

Μόσχα: Δίνει τρία ονόματα ως εμπλεκόμενους στην απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου στρατηγού

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν 3 υπόπτους για την απόπειρα δολοφονίας κατά του αντιστράτηγου Αλεξέγεφ και πως έχουν βρει το όπλο του εγκλήματος. Δύο άτομα συνελήφθησαν, μια γυναίκα διαφεύγει

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τρεις υπόπτους κατονόμασε η Ρωσία για την απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του αντιστάτηγου Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ. Ο ένας είναι ο άνδρας που συνελήφθη στα ΗΑΕ και οδηγήθηκε στη Μόσχα και δύο ακόμη. Ένας άνδρας και μία γυναίκα.

Ο Αλεξέγεφ είναι το δεύτερο στέλεχος της GRU, της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, και ένας από τους πολλούς στρατιωτικούς της Ρωσίας, που έχουν στοχοποιηθεί από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο 64χρονος Αλεξέγεφ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά την επίθεση. Χειρουργήθηκε και έκτοτε έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Οι τρεις ύποπτοι

Ο πρώτος ύποπτος για την απόπειρα δολοφονίας, σύμφωνα με τις ρωσικές εισαγγελικές αρχές είναι ένας Ρώσος πολίτης, γεννημένος στην Ουκρανία. Ονομάζεται Λιουμπομίρ Κόρμπα. Είναι ο άνδρας που φέρεται ότι πυροβόλησε τον Αλεξέγεφ.

Η Επιτροπή Ερευνών της Ρωσίας (SK) δήλωσε ότι ο Κόρμπα έφτασε στη Μόσχα στα τέλη Δεκεμβρίου «μετά από εντολή των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών για να διαπράξει τρομοκρατική επίθεση». Το Κίεβο φέρεται να αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή.

Φέρεται ότι πυροβόλησε τον Αλεξέγεφ τρεις φορές πριν φύγει. Στη συνέχεια, ο Κόρμπα ταξίδεψε στη συνέχεια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ). Εκεί συνελήφθη και εκδόθηκε στις ρωσικές αρχές. Το ρωσικό κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Ru-24 μετέδωσε πλάνα που δείχνουν πράκτορες ασφαλείας να συνοδεύουν τον Κόρμπα από ένα αεροπλάνο σε άγνωστη τοποθεσία.

«Οι ερευνητές διεξήγαγαν ενδελεχή έλεγχο στον τόπο του εγκλήματος, κατά τη διάρκεια του οποίου ανακάλυψαν το όπλο της δολοφονίας. Ένα πιστόλι Makarov με σιγαστήρα και τρία φυσίγγια», δήλωσε εκπρόσωπος της SK. Το όπλο βρίσκεται για εξέταση στην εγκληματολογική υπηρεσία.

Ο Κόρμπα φέρεται να είχε τουλάχιστον έναν συνεργό. Ένας άνδρας που κατονομάστηκε από την SK ως Βίκτορ Βάσιν συνελήφθη. Του έχουν ήδη απαγγελθεί κατηγορίες από τις αρχές στη Μόσχα.

Στην επίθεση πιστεύεται ότι εμπλέκεται και μια γυναίκα. Κατονομάστηκε ως Ζινάιντα Σερεμπρίτσκαγια, η οποία έκτοτε έχει φύγει για την Ουκρανία. Ωστόσο, η SK δεν διευκρίνισε ποια ακριβώς είναι η εμπλοκή της.

Αρνείται την ευθύνη η Ουκρανία

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Σιμπίχα δήλωσε την Παρασκευή ότι το Κίεβο δεν είχε καμία σχέση με τους πυροβολισμούς, υπονοώντας ότι επρόκειτο για εσωτερική ρωσική υπόθεση.

Ο Ρώσος ομόλογός του Σεργκέι Λαβρόφ, ωστόσο, κατηγόρησε το Κίεβο ότι πραγματοποίησε την επίθεση με σκοπό να διαταράξει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών.

Ο προϊστάμενος του Αλεξέγεφ, επικεφαλής της GRU, ναύαρχος Ιγκόρ Κοστιούκοφ, ηγείται της ρωσικής αντιπροσωπείας στις πρόσφατες τριμερείς συνομιλίες με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ στο Άμπου Ντάμπι, την πρωτεύουσα των ΗΑΕ.

Η Ουκρανία έχει αναλάβει στο παρελθόν την ευθύνη για ορισμένες επιθέσεις εναντίον Ρώσων στρατιωτικών. Επίσης, Ρώσοι αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών ισχυρίστηκαν ότι είχαν αποτρέψει μια απόπειρα επίθεσης εναντίον ενός Ρώσου στρατιώτη στην Αγία Πετρούπολη στα τέλη του περασμένου μήνα.

Ένας Ουζμπέκος φυλακίστηκε τον Ιανουάριο για τη δολοφονία του στρατηγού Ιγκόρ Κιρίλοφ το 2024 σε έκρηξη έξω από πολυκατοικία στη Μόσχα. Πηγές στις μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας (SBU) ανέφεραν τότε ότι βρισκόταν πίσω από την επίθεση.

Ο Αντιστράτηγος Κιρίλοφ ήταν επικεφαλής των στρατευμάτων πυρηνικής, βιολογικής και χημικής προστασίας της Ρωσίας.

Τον Δεκέμβριο του 2025, ένας άλλος υψηλόβαθμος αξιωματικός της GRU, ο Αντιστράτηγος Φανίλ Σαρβάροφ, σκοτώθηκε όταν εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός τοποθετημένος κάτω από αυτοκίνητο στη Μόσχα. Ήταν επικεφαλής του τμήματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης των ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με την SK.

Η Ρωσία πιστεύεται επίσης ότι στοχοποίησε υψηλού προφίλ Ουκρανούς στρατιωτικούς και πολιτικούς κατά τη διάρκεια του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.

Τον περασμένο Ιούλιο, οι ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας δήλωσαν ότι απέτρεψαν μια απόπειρα κατά της ζωής του Σεργκέι Φιλιμόνοφ. Ο Φιλιμόνοφ είναι διοικητής της μονάδας εφόδου γνωστής ως «Λύκοι Ντα Βίντσι».

Αυτό συνέβη μετά την απόπειρα θανάτου ενός ανώτερου Ουκρανού αξιωματικού των μυστικών υπηρεσιών σε δρόμο στο Κίεβο, τη δολοφονία του οποίου η Ουκρανία απέδωσε σε πράκτορες που εργάζονταν για λογαριασμό της Ρωσίας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει καταγγείλει επίσης πολυάριθμες απόπειρες δολοφονίας και σχέδια απαγωγής εις βάρος του. Επίσης, ο Κίριλο Μπουντάνοφ, που μέχρι τον Ιανουάριο ήταν επικεφαλής των στρατιωτικών πληροφοριών της Ουκρανίας, λέει επίσης ότι έχει γίνει στόχος επιθέσεων.

Σύνταξη
Το Ιράν καταδικάζει τη νομπελίστα Ναργκίς Μοχαμάντι σε άλλα επτά χρόνια φυλάκισης
Δικαιώματα των γυναικών 08.02.26

Το Ιράν καταδικάζει τη νομπελίστα Ναργκίς Μοχαμάντι σε άλλα επτά χρόνια φυλάκισης

Η ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν, που συνελήφθη σε διαδήλωση τον Δεκέμβριο, φέρεται να βρίσκεται σε απεργία πείνας

Σύνταξη
Γαλλία: Ο πρώην υπουργός Πολιτισμού Τζακ Λανγκ παραιτήθηκε λόγω έρευνας σχετικής με τον Έπσταϊν
Γαλλία 08.02.26

Γαλλία: Ο πρώην υπουργός Πολιτισμού Τζακ Λανγκ παραιτήθηκε λόγω έρευνας σχετικής με τον Έπσταϊν

Ο πρώην υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Τζακ Λανγκ, ένας από τους επιφανείς Γάλλους πολιτικούς, φέρεται να είχε παλαιότερα οικονομικές συναλλαγές με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Έπσταϊν

Σύνταξη
Λίβανος: Πολυκατοικία κατέρρευσε στην Τρίπολη – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες
Μέση Ανατολή 08.02.26

Λίβανος: Πολυκατοικία κατέρρευσε στην Τρίπολη – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Οι διασώστες και οι κάτοικοι έχουν ανασύρει τρεις επιζώντες μέχρι στιγμής, στη γειτονιά Μπαμπ αλ-Ταμπανέ της Τρίπολης. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στο κτίριο βρίσκονταν δύο οικογένειες.

Σύνταξη
Washington Post: Ο εκδότης της, Γουίλ Λιούις, αφού απέλυσε το ένα τρίτο των εργαζομένων, παραιτήθηκε
ΗΠΑ 08.02.26

Washington Post: Ο εκδότης της, Γουίλ Λιούις, αφού απέλυσε το ένα τρίτο των εργαζομένων, παραιτήθηκε

Ούτε ο Λιούις ούτε ο ιδιοκτήτης της Washington Post Μπέζος παρέστησαν στη συνάντηση με το προσωπικό, όπου ανακοινώθηκαν οι απολύσεις. Είπε ότι μετά από δύο χρόνια μετασχηματισμού, «είναι η κατάλληλη στιγμή για να παραιτηθώ»

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Παραιτήθηκε στενός συνεργάτης του Στάρμερ, ως υπεύθυνος για τον διορισμό του Μάντελσον
Βρετανία 08.02.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Παραιτήθηκε στενός συνεργάτης του Στάρμερ, ως υπεύθυνος για τον διορισμό του Μάντελσον

Ο προσωπάρχης του παραιτήθηκε αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τον διορισμό του πρώην πρέσβη, που έδινε πληροφορίες στον Έπσταϊν. Σκληρή κριτική για τον Στάρμερ εντός κυβέρνησης και από την αντιπολίτευση

Σύνταξη
Σανάε Τακαΐτσι: Η «Σιδηρά Κυρία» της Ιαπωνίας ετοιμάζεται για μία σαρωτική εκλογική νίκη
Πρόωρες εκλογές 08.02.26

Σανάε Τακαΐτσι: Η «Σιδηρά Κυρία» της Ιαπωνίας ετοιμάζεται για μία σαρωτική εκλογική νίκη

Η συμμαχία της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι κέρδισε με μεγάλη διαφορά τις εκλογές της Κυριακής, ανοίγοντας το δρόμο για φορολογικές περικοπές και στρατιωτικές δαπάνες που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της Κίνας

Σύνταξη
Μιλάνο: Η Μελόνι χαρακτηρίζει τους διαδηλωτές «εχθρούς της Ιταλίας» – Εκφράζει αλληλεγγύη στην αστυνομία
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 08.02.26

Μιλάνο: Η Μελόνι χαρακτηρίζει τους διαδηλωτές «εχθρούς της Ιταλίας» – Εκφράζει αλληλεγγύη στην αστυνομία

Την αλληλεγγύη της στις Ιταλικές αστυνομικές δυνάμεις μετά τις συγκρούσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες βράδυ εξέφρασε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι

Σύνταξη
Ουκρανία: Επιβάλλει κυρώσεις σε ξένους προμηθευτές εξαρτημάτων για ρωσικούς πυραύλους
Η ανάρτηση Ζελένσκι 08.02.26

Η Ουκρανία επιβάλλει κυρώσεις σε ξένους προμηθευτές εξαρτημάτων για ρωσικούς πυραύλους

«Εισάγουμε νέες κυρώσεις ακριβώς σε βάρος τέτοιων εταιριών – προμηθευτές εξαρτημάτων καθώς και κατασκευαστές πυραύλων και drone», τονίζει η Ουκρανία

Σύνταξη
Χαμάς: Ηγετικό στέλεχος λέει ότι η παλαιστινιακή οργάνωση δεν θα παραδώσει τα όπλα της
«Αντίσταση στην κατοχή» 08.02.26

Ηγετικό στέλεχος της Χαμάς λέει ότι η παλαιστινιακή οργάνωση δεν θα παραδώσει τα όπλα της

«Η ποινικοποίηση της αντίστασης και των όπλων της και αυτών που την πραγματοποιούν είναι κάτι που δεν πρέπει να δεχθούμε», δήλωσε ο Χάλεντ Μεσάαλ από τη Χαμάς

Σύνταξη
Ιράν: «Αδιαπραγμάτευτο» το ζήτημα των πυραύλων, λέει η Τεχεράνη – Χωρίς ορατό αποτέλεσμα οι συνομιλίες με ΗΠΑ
Πιέζει η Ουάσινγκτον 08.02.26

«Αδιαπραγμάτευτο» το ζήτημα των πυραύλων, λέει η Τεχεράνη - Χωρίς ορατό αποτέλεσμα οι συνομιλίες με ΗΠΑ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι το ζήτημα των πυραύλων έχει να κάνει με την άμυνα της χώρας - Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά εταιρειών που συναλλάσσονται με την Τεχεράνη

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
