Μόσχα: Δίνει τρία ονόματα ως εμπλεκόμενους στην απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου στρατηγού

Τρεις υπόπτους κατονόμασε η Ρωσία για την απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του αντιστάτηγου Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ. Ο ένας είναι ο άνδρας που συνελήφθη στα ΗΑΕ και οδηγήθηκε στη Μόσχα και δύο ακόμη. Ένας άνδρας και μία γυναίκα.

Ο Αλεξέγεφ είναι το δεύτερο στέλεχος της GRU, της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, και ένας από τους πολλούς στρατιωτικούς της Ρωσίας, που έχουν στοχοποιηθεί από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο 64χρονος Αλεξέγεφ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά την επίθεση. Χειρουργήθηκε και έκτοτε έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Οι τρεις ύποπτοι

Ο πρώτος ύποπτος για την απόπειρα δολοφονίας, σύμφωνα με τις ρωσικές εισαγγελικές αρχές είναι ένας Ρώσος πολίτης, γεννημένος στην Ουκρανία. Ονομάζεται Λιουμπομίρ Κόρμπα. Είναι ο άνδρας που φέρεται ότι πυροβόλησε τον Αλεξέγεφ.

Η Επιτροπή Ερευνών της Ρωσίας (SK) δήλωσε ότι ο Κόρμπα έφτασε στη Μόσχα στα τέλη Δεκεμβρίου «μετά από εντολή των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών για να διαπράξει τρομοκρατική επίθεση». Το Κίεβο φέρεται να αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή.

Φέρεται ότι πυροβόλησε τον Αλεξέγεφ τρεις φορές πριν φύγει. Στη συνέχεια, ο Κόρμπα ταξίδεψε στη συνέχεια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ). Εκεί συνελήφθη και εκδόθηκε στις ρωσικές αρχές. Το ρωσικό κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Ru-24 μετέδωσε πλάνα που δείχνουν πράκτορες ασφαλείας να συνοδεύουν τον Κόρμπα από ένα αεροπλάνο σε άγνωστη τοποθεσία.

«Οι ερευνητές διεξήγαγαν ενδελεχή έλεγχο στον τόπο του εγκλήματος, κατά τη διάρκεια του οποίου ανακάλυψαν το όπλο της δολοφονίας. Ένα πιστόλι Makarov με σιγαστήρα και τρία φυσίγγια», δήλωσε εκπρόσωπος της SK. Το όπλο βρίσκεται για εξέταση στην εγκληματολογική υπηρεσία.

Ο Κόρμπα φέρεται να είχε τουλάχιστον έναν συνεργό. Ένας άνδρας που κατονομάστηκε από την SK ως Βίκτορ Βάσιν συνελήφθη. Του έχουν ήδη απαγγελθεί κατηγορίες από τις αρχές στη Μόσχα.

Στην επίθεση πιστεύεται ότι εμπλέκεται και μια γυναίκα. Κατονομάστηκε ως Ζινάιντα Σερεμπρίτσκαγια, η οποία έκτοτε έχει φύγει για την Ουκρανία. Ωστόσο, η SK δεν διευκρίνισε ποια ακριβώς είναι η εμπλοκή της.

Αρνείται την ευθύνη η Ουκρανία

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Σιμπίχα δήλωσε την Παρασκευή ότι το Κίεβο δεν είχε καμία σχέση με τους πυροβολισμούς, υπονοώντας ότι επρόκειτο για εσωτερική ρωσική υπόθεση.

Ο Ρώσος ομόλογός του Σεργκέι Λαβρόφ, ωστόσο, κατηγόρησε το Κίεβο ότι πραγματοποίησε την επίθεση με σκοπό να διαταράξει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών.

Ο προϊστάμενος του Αλεξέγεφ, επικεφαλής της GRU, ναύαρχος Ιγκόρ Κοστιούκοφ, ηγείται της ρωσικής αντιπροσωπείας στις πρόσφατες τριμερείς συνομιλίες με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ στο Άμπου Ντάμπι, την πρωτεύουσα των ΗΑΕ.

Η Ουκρανία έχει αναλάβει στο παρελθόν την ευθύνη για ορισμένες επιθέσεις εναντίον Ρώσων στρατιωτικών. Επίσης, Ρώσοι αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών ισχυρίστηκαν ότι είχαν αποτρέψει μια απόπειρα επίθεσης εναντίον ενός Ρώσου στρατιώτη στην Αγία Πετρούπολη στα τέλη του περασμένου μήνα.

Ένας Ουζμπέκος φυλακίστηκε τον Ιανουάριο για τη δολοφονία του στρατηγού Ιγκόρ Κιρίλοφ το 2024 σε έκρηξη έξω από πολυκατοικία στη Μόσχα. Πηγές στις μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας (SBU) ανέφεραν τότε ότι βρισκόταν πίσω από την επίθεση.

Ο Αντιστράτηγος Κιρίλοφ ήταν επικεφαλής των στρατευμάτων πυρηνικής, βιολογικής και χημικής προστασίας της Ρωσίας.

Τον Δεκέμβριο του 2025, ένας άλλος υψηλόβαθμος αξιωματικός της GRU, ο Αντιστράτηγος Φανίλ Σαρβάροφ, σκοτώθηκε όταν εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός τοποθετημένος κάτω από αυτοκίνητο στη Μόσχα. Ήταν επικεφαλής του τμήματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης των ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με την SK.

Η Ρωσία πιστεύεται επίσης ότι στοχοποίησε υψηλού προφίλ Ουκρανούς στρατιωτικούς και πολιτικούς κατά τη διάρκεια του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.

Τον περασμένο Ιούλιο, οι ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας δήλωσαν ότι απέτρεψαν μια απόπειρα κατά της ζωής του Σεργκέι Φιλιμόνοφ. Ο Φιλιμόνοφ είναι διοικητής της μονάδας εφόδου γνωστής ως «Λύκοι Ντα Βίντσι».

Αυτό συνέβη μετά την απόπειρα θανάτου ενός ανώτερου Ουκρανού αξιωματικού των μυστικών υπηρεσιών σε δρόμο στο Κίεβο, τη δολοφονία του οποίου η Ουκρανία απέδωσε σε πράκτορες που εργάζονταν για λογαριασμό της Ρωσίας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει καταγγείλει επίσης πολυάριθμες απόπειρες δολοφονίας και σχέδια απαγωγής εις βάρος του. Επίσης, ο Κίριλο Μπουντάνοφ, που μέχρι τον Ιανουάριο ήταν επικεφαλής των στρατιωτικών πληροφοριών της Ουκρανίας, λέει επίσης ότι έχει γίνει στόχος επιθέσεων.