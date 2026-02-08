Προφυλακίστηκε η δασκάλα γιόγκα που παγίδευε ΙΧ με εκρηκτικούς μηχανισμούς
Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, η 56χρονη χρησιμοποιούσε για τις επιθέσεις της γκαζάκι, μαζί με βενζίνη και στουπί.
Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία της η δασκάλα γιόγκα που κατηγορείται ότι παγίδευε με εμπρηστικούς μηχανισμούς αυτοκίνητα συγγενών και φίλων της.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η 56χρονη γυναίκα στην απολογία της αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στη συγκεκριμένη υπόθεση, αναφέροντας μάλιστα πως εδώ και χρόνια στοχοποιείται άδικα από τους δικούς της ανθρώπους.
Υπενθυμίζεται ότι μέσα σε 12 ημέρες, η δασκάλα γιόγκα φέρεται να ανατίναξε τρία αυτοκίνητα φίλων και συγγενικών της προσώπων για να τους εκδικηθεί, σε Νέα Ερυθραία, Μεταμόρφωση και Κηφισιά.
Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, η 56χρονη χρησιμοποιούσε για τις επιθέσεις της γκαζάκι, μαζί με βενζίνη και στουπί.
Βρισκόταν σε άλλες περιοχές
Η 56χρονη ανέφερε μάλιστα στην ανακρίτρια ότι το διάστημα πριν τη σύλληψή της δεν είχε σταθερή κατοικία και ότι διέμενε προσωρινά σε ξενοδοχεία σε διάφορες περιοχές της Αττικής.
Επίσης, υποστήριξε ότι όταν έγιναν οι εμπρηστικές επιθέσεις σε βάρος των δικών της ανθρώπων, εκείνη βρισκόταν σε άλλες περιοχές της Αττικής.
Ζήτησε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη
Παράλληλα, η δασκάλα γιόγκα αναφέρθηκε και σε προσωπικές δυσκολίες, όπως το ότι έχει εδώ και χρόνια να μιλήσει με τον γιο της, ενώ ανέφερε ότι ζήτησε μάλιστα και η ίδια ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.
Ωστόσο, με την απολογία της δεν φαίνεται πως πείστηκε ούτε ο ανακριτής ούτε ο εισαγγελέας, καθώς η 56χρονη οδηγήθηκε στην ψυχιατρική κλινική των φυλακών Κορυδαλλού.
