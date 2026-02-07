Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Το νέο δίλημμα

Διαβάστε στα «Νέα Σαββατοκύριακο»:

Συστημικότητα Vs αντισυστημικότητας

Το νέο δίλημμα

• Διαχωριστικές γραμμές τύπου «Δεξιά – Αριστερά» έχουν μείνει προ πολλού στην άκρη

• Κυβερνητικοί παράγοντες μιλούν τώρα για «ορθολογισμό – ανορθολογισμό»

• Το Μαξίμου προβληματίζεται με αυτούς που θα επιλέξουν ψήφο διαμαρτυρίας προς τα μικρά ή προσωποπαγή κόμματα στις εθνικές εκλογές

• Οι δύο άξονες στη στρατηγική του Μητσοτάκη

=============

Περί συναίνεσης και άλλων δαιμονίων

Ποιος φοβάται την αναθεώρηση;

=============

Ενές Καντέρ

Μιλάει στα «ΝΕΑ»

Πολύ δύσκολη η φιλία σας με τον Ερντογάν

• Ο διάσημος μπασκετμπολίστας για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις

=============

Μαρκ Κάρνεϊ

Καναδός πρωθυπουργός

Ολόκληρη η ιστορική ομιλία του

• Οπως την εκφώνησε στο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός

=============

Μέσω Τραμπ

Παράλληλες διαδρομές

Πώς συνδέονται Τεχεράνη και Ουκρανικό

• Ο ιρανικός σκαντζόχοιρος και η αμερικανική αλεπού

=============

Γεωργία Πιτσιλαδή

Γευματίζοντας με «ΤΑ ΝΕΑ»

Το ριφιφί, οι τράπεζες και ο Παναγιωτάκης μου

=============

Ερευνα

Απειλείται και πόσο η ελληνική γλώσσα;

=============

Δικαιοσύνη

Καταπέλτης ο εισαγγελέας για τις υποκλοπές

• Ζήτησε την καταδίκη όλων των κατηγορουμένων