Η αγορά του αλκοόλ υπέστη… «hangover» – Τι έφερε τη βουτιά [γράφημα]

Πτώση της κατανάλωσης σε αλκοολούχα ποτά παρατηρείται το τελευταίο διάστημα ως απόρροια του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας με τα «τσουχτερά» πρόστιμα, αλλά και των εκτεταμένων ελέγχων αλκοτέστ.

Αν και προσώρας δεν έχει αποτυπωθεί με ακρίβεια σε τι ποσοστό συνέβαλαν τα αυστηρότερα μέτρα στη μείωση, ο κλάδος της εστίασης έχει «εισπράξει» την αλλαγή ταχύτητας των καταναλωτών.

Η «πίεση» στα αλκοολούχα ποτά και στην εστίαση

Αυτό που συζητείται στον ευρύτερο κλάδο της εστίασης είναι ότι όντως η αυστηροποίηση των μέτρων έχει φέρει μείωση της κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών, θα πει μιλώντας στον ΟΤ ο κ. Γιώργος Καββαθάς, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (αλλά και της ΓΣΕΒΕΕ).

Ωστόσο εκτιμά ότι «θα πάμε σε έναν εξορθολογισμό ως προς την κατανάλωση το επόμενο διάστημα, διότι το ζητούμενο είναι να αλλάξει η κουλτούρα γύρω από την κατανάλωση αλκοόλ και την οδήγηση». «Πρέπει να γίνει συνείδηση ότι στην παρέα ο ένας δεν θα πιει», θα συμπληρώσει.

Τα μη αλκοολούχα ποτά

Ο κ. Καββαθάς όμως την πτώση στην κατανάλωση αλκοόλ, τη συνδέει και με δύο άλλες παραμέτρους. Την περιορισμένη αγοραστική δύναμη του καταναλωτή που έχει επηρεάσει το σύνολο της εστίασης αλλά και τις νέες τάσεις που κερδίζουν έδαφος για χαμηλής ή μηδενικής περιεκτικότητας αλκοόλ.

Όπως θα πει τα τελευταία δύο χρόνια περίπου η εστίαση έχει εισπράξει την οικονομική στενότητα των καταναλωτών, «με τις παραγγελίες να περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα», ενώ «η τάση alcohol free κερδίζει συνεχώς έδαφος και σε λίγο δεν θα υπάρχει κατάστημα που να μην προσφέρει π.χ. μπίρα χωρίς αλκοόλ».

Πτώση τζίρου στην εστίαση

Για την εστίαση ο κ. Γιώργος Καββαθάς θα επισημάνει ότι το κόστος στην εστίαση έχει αυξηθεί τα τελευταία δύο χρόνια κατά 40%, οι αυξήσεις που έχουν προχωρήσει οι επαγγελματίες του κλάδου ανέρχονται σε 15% και την ίδια στιγμή η μείωση του τζίρου στο πρώτο εξάμηνο του 2025 ανήλθε σε 6,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

«Έτσι θα πάμε και φέτος», εκτιμά, σημειώνοντας τις διαφορετικές ταχύτητες που κινούνται τα καταστήματα εστίασης ανάλογα την περιοχή που δραστηριοποιούνται και την κίνηση που έχει αυτή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τα στοιχεία ερευνών που έχουν δει το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα τα υπό στενό οικονομικό κλοιό νοικοκυριά, σε ποσοστό σχεδόν 70% χρειάστηκε να μειώσει ή να κόψει τις δαπάνες για ψυχαγωγία και διασκέδαση.

Υπεύθυνη κατανάλωση στα αλκοολούχα ποτά

Από την πλευρά του ο κ. Κωνσταντίνος Τσιλιλής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της οινοποιίας – αποσταγματοποιίας «Τσιλιλής» και μέλος της διοίκησης του Συνδέσμου Παραγωγών Αποσταγμάτων Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ), μιλώντας στον ΟΤ θα αναφέρει ότι η αυστηροποίηση των μέτρων είναι ένας ακόμη κρίκος στην αλυσίδα των «πιέσεων» που ασκούνται στα αλκοολούχα ποτά και οδηγούν σε μείωση της κατανάλωσης.

Υπάρχει μία παγκόσμια εκστρατεία, θα πει, για τις επιπτώσεις του αλκοόλ στην υγεία με τους νεότερους ηλικιακά καταναλωτές να ανταποκρίνονται και την τελευταία δεκαετία η κατα κεφαλήν κατανάλωση στην ΕΕ, μαζί και την Ελλάδα, έχει μειωθεί. Είναι, δε, από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη με περίπου 6,3 λίτρα ανά άτομο.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ελλάδα

Με βάση τα στοιχεία, που έβαλε στο «τραπέζι» ο κ. Τσιλιλής, την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα σημείωσε εντυπωσιακή πρόοδο στη μείωση της επιβλαβούς κατανάλωσης αλκοόλ. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον οργανισμο SpiritsEurope δείχνουν ότι στην Ελλάδα η κατά κεφαλήν κατανάλωση αλκοόλ μειώθηκε κατά 36,2%, η μείωση στην επιβλαβή κατανάλωση ήταν 17,65%, στα τροχαία ατυχήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ κατά 34,1%, κατά 13% στην κατανάλωση από ανηλίκους και 20,1% μείωση του ποσοστού θνησιμότητας που αποδίδεται στο αλκοόλ.

Οι διαφορετικοί ρυθμοί πωλήσεων στα αλκοολούχα ποτά

Όπως θα σημειώσει η πρόοδος δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα μιας κοινής προσπάθειας τόσο της πολιτείας όσο και των ίδιων των εταιρειών του κλάδου που εστιάζουν στην υπεύθυνη κατανάλωση και την καλύτερη δυνατή ενημέρωση των καταναλωτών.

Ο κ. Τσιλιλής, θα αναφέρει ότι κάθε κατηγορία αλκοολούχου ποτού κινείται με διαφορετικούς ρυθμούς: «Τα λεγόμενα “σκληρά” ποτά όπως το ουίσκι έχουν μεγαλύτερη πτώση κατανάλωσης ή το εμφιαλωμένο κρασί πλήττεται λόγω των υψηλών τιμών που διατίθεται στην εστίαση».

Αντίθετα, «εμείς στον ΣΕΑΟΠ βλέπουμε ότι υπάρχει μικρή αύξηση των ελληνικών αποσταγμάτων», θα πει και ειδικά για το τσίπουρο θα συμπληρώσει ότι η τυποποίηση, η απόκτηση ταυτότητας και η προσιτή τιμή διάθεσης έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο.

Παράλληλα, ο κ. Τσιλιλής θα επισημάνει κι αυτός από την πλευρά του τη συνεχώς αυξανόμενη τάση προς τα μη αλκοολούχα ποτά που οδηγείται κατά κανόνα από τις νεότερες γενιές, ενώ ερωτηθείς για το πώς εκτιμά ότι θα κινηθεί ο κλάδος φέτος θα χαρακτηρίσει «ρευστή την κατάσταση».

Τα «χαρτοφυλάκια» που ενισχύονται

Οι αναδυόμενες καταναλωτικές τάσεις, η επίδραση της γενιάς Ζ και η ισχυρή της θέση απέναντι στα αλκοολούχα ποτά, έχουν μπει για τα καλά στις στρατηγικές των εταιρειών αλκοολούχων ποτών, σε συνδυασμό με τα προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ.

Η Diageo για παράδειγμα έχει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο μη αλκοολούχων ποτών και έχει λανσάρει, μεταξύ άλλων, και τζιν με 0% αλκοόλ, ενώ αντίστοιχη στρατηγική ακολουθεί και η Pernod Ricard.

Χαρακτηριστικό των αλλαγών είναι ότι η Β. Σ. Καρούλιας με σημαντικό αποτύπωμα στον τομέα της διανομής στην Ελλάδα και την Κύπρο, για την χρήση που έληξε στις 31 Μαρτίου 2025 «είδε» τη συμμετοχή των μη αλκοολούχων ποτών στο σύνολο του τζίρου να ανεβαίνει από το 23% στο 27%, διατηρώντας τους τζίρους στην κατηγορία των αλκοολούχων. Και παραμένει σε ενεργή αναζήτηση νέων κερδοφόρων συνεργασιών.

Πηγή: ot.gr