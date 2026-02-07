newspaper
Σημαντική είδηση:
07.02.2026 | 11:45
Hellenic Train: Ακυρώνονται δρομολόγια του Οδοντωτού λόγω πτώσης δέντρων
Σημαντική είδηση:
07.02.2026 | 09:33
Αυτοκίνητο έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην Πάργα – Νεκρός 42χρονος οδηγός
Η αγορά του αλκοόλ υπέστη… «hangover» – Τι έφερε τη βουτιά [γράφημα]
Οικονομικές Ειδήσεις 07 Φεβρουαρίου 2026, 11:58

Η αγορά του αλκοόλ υπέστη… «hangover» – Τι έφερε τη βουτιά [γράφημα]

Αν και προσώρας δεν έχει αποτυπωθεί με ακρίβεια σε τι ποσοστό συνέβαλαν τα αυστηρότερα μέτρα στη μείωση, ο κλάδος της εστίασης έχει «εισπράξει» την αλλαγή ταχύτητας των καταναλωτών

ΡεπορτάζΜαρία Σιδέρη
Spotlight

Πτώση της κατανάλωσης σε αλκοολούχα ποτά παρατηρείται το τελευταίο διάστημα ως απόρροια του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας με τα «τσουχτερά» πρόστιμα, αλλά και των εκτεταμένων ελέγχων αλκοτέστ.

Αν και προσώρας δεν έχει αποτυπωθεί με ακρίβεια σε τι ποσοστό συνέβαλαν τα αυστηρότερα μέτρα στη μείωση, ο κλάδος της εστίασης έχει «εισπράξει» την αλλαγή ταχύτητας των καταναλωτών.

Η «πίεση» στα αλκοολούχα ποτά και στην εστίαση

Αυτό που συζητείται στον ευρύτερο κλάδο της εστίασης είναι ότι όντως η αυστηροποίηση των μέτρων έχει φέρει μείωση της κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών, θα πει μιλώντας στον ΟΤ ο κ. Γιώργος Καββαθάς, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (αλλά και της ΓΣΕΒΕΕ).

Ωστόσο εκτιμά ότι «θα πάμε σε έναν εξορθολογισμό ως προς την κατανάλωση το επόμενο διάστημα, διότι το ζητούμενο είναι να αλλάξει η κουλτούρα γύρω από την κατανάλωση αλκοόλ και την οδήγηση». «Πρέπει να γίνει συνείδηση ότι στην παρέα ο ένας δεν θα πιει», θα συμπληρώσει.

Τα μη αλκοολούχα ποτά

Ο κ. Καββαθάς όμως την πτώση στην κατανάλωση αλκοόλ, τη συνδέει και με δύο άλλες παραμέτρους. Την περιορισμένη αγοραστική δύναμη του καταναλωτή που έχει επηρεάσει το σύνολο της εστίασης αλλά και τις νέες τάσεις που κερδίζουν έδαφος για χαμηλής ή μηδενικής περιεκτικότητας αλκοόλ.

Όπως θα πει τα τελευταία δύο χρόνια περίπου η εστίαση έχει εισπράξει την οικονομική στενότητα των καταναλωτών, «με τις παραγγελίες να περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα», ενώ «η τάση alcohol free κερδίζει συνεχώς έδαφος και σε λίγο δεν θα υπάρχει κατάστημα που να μην προσφέρει π.χ. μπίρα χωρίς αλκοόλ».

Πτώση τζίρου στην εστίαση

Για την εστίαση ο κ. Γιώργος Καββαθάς θα επισημάνει ότι το κόστος στην εστίαση έχει αυξηθεί τα τελευταία δύο χρόνια κατά 40%, οι αυξήσεις που έχουν προχωρήσει οι επαγγελματίες του κλάδου ανέρχονται σε 15% και την ίδια στιγμή η μείωση του τζίρου στο πρώτο εξάμηνο του 2025 ανήλθε σε 6,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

«Έτσι θα πάμε και φέτος», εκτιμά, σημειώνοντας τις διαφορετικές ταχύτητες που κινούνται τα καταστήματα εστίασης ανάλογα την περιοχή που δραστηριοποιούνται και την κίνηση που έχει αυτή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τα στοιχεία ερευνών που έχουν δει το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα τα υπό στενό οικονομικό κλοιό νοικοκυριά, σε ποσοστό σχεδόν 70% χρειάστηκε να μειώσει ή να κόψει τις δαπάνες για ψυχαγωγία και διασκέδαση.

Υπεύθυνη κατανάλωση στα αλκοολούχα ποτά

Από την πλευρά του ο κ. Κωνσταντίνος Τσιλιλής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της οινοποιίας – αποσταγματοποιίας «Τσιλιλής» και μέλος της διοίκησης του Συνδέσμου Παραγωγών Αποσταγμάτων Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ), μιλώντας στον ΟΤ θα αναφέρει ότι η αυστηροποίηση των μέτρων είναι ένας ακόμη κρίκος στην αλυσίδα των «πιέσεων» που ασκούνται στα αλκοολούχα ποτά και οδηγούν σε μείωση της κατανάλωσης.

Υπάρχει μία παγκόσμια εκστρατεία, θα πει, για τις επιπτώσεις του αλκοόλ στην υγεία με τους νεότερους ηλικιακά καταναλωτές να ανταποκρίνονται και την τελευταία δεκαετία η κατα κεφαλήν κατανάλωση στην ΕΕ, μαζί και την Ελλάδα, έχει μειωθεί. Είναι, δε, από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη με περίπου 6,3 λίτρα ανά άτομο.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ελλάδα

Με βάση τα στοιχεία, που έβαλε στο «τραπέζι» ο κ. Τσιλιλής, την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα σημείωσε εντυπωσιακή πρόοδο στη μείωση της επιβλαβούς κατανάλωσης αλκοόλ. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον οργανισμο SpiritsEurope δείχνουν ότι στην Ελλάδα η κατά κεφαλήν κατανάλωση αλκοόλ μειώθηκε κατά 36,2%, η μείωση στην επιβλαβή κατανάλωση ήταν 17,65%, στα τροχαία ατυχήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ κατά 34,1%, κατά 13% στην κατανάλωση από ανηλίκους και 20,1% μείωση του ποσοστού θνησιμότητας που αποδίδεται στο αλκοόλ.

Οι διαφορετικοί ρυθμοί πωλήσεων στα αλκοολούχα ποτά

Όπως θα σημειώσει η πρόοδος δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα μιας κοινής προσπάθειας τόσο της πολιτείας όσο και των ίδιων των εταιρειών του κλάδου που εστιάζουν στην υπεύθυνη κατανάλωση και την καλύτερη δυνατή ενημέρωση των καταναλωτών.

Ο κ. Τσιλιλής, θα αναφέρει ότι κάθε κατηγορία αλκοολούχου ποτού κινείται με διαφορετικούς ρυθμούς: «Τα λεγόμενα “σκληρά” ποτά όπως το ουίσκι έχουν μεγαλύτερη πτώση κατανάλωσης ή το εμφιαλωμένο κρασί πλήττεται λόγω των υψηλών τιμών που διατίθεται στην εστίαση».

Αντίθετα, «εμείς στον ΣΕΑΟΠ βλέπουμε ότι υπάρχει μικρή αύξηση των ελληνικών αποσταγμάτων», θα πει και ειδικά για το τσίπουρο θα συμπληρώσει ότι η τυποποίηση, η απόκτηση ταυτότητας και η προσιτή τιμή διάθεσης έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο.

Παράλληλα, ο κ. Τσιλιλής θα επισημάνει κι αυτός από την πλευρά του τη συνεχώς αυξανόμενη τάση προς τα μη αλκοολούχα ποτά που οδηγείται κατά κανόνα από τις νεότερες γενιές, ενώ ερωτηθείς για το πώς εκτιμά ότι θα κινηθεί ο κλάδος φέτος θα χαρακτηρίσει «ρευστή την κατάσταση».

Τα «χαρτοφυλάκια» που ενισχύονται

Οι αναδυόμενες καταναλωτικές τάσεις, η επίδραση της γενιάς Ζ και η ισχυρή της θέση απέναντι στα αλκοολούχα ποτά, έχουν μπει για τα καλά στις στρατηγικές των εταιρειών αλκοολούχων ποτών, σε συνδυασμό με τα προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ.

Η Diageo για παράδειγμα έχει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο μη αλκοολούχων ποτών και έχει λανσάρει, μεταξύ άλλων, και τζιν με 0% αλκοόλ, ενώ αντίστοιχη στρατηγική ακολουθεί και η Pernod Ricard.

Χαρακτηριστικό των αλλαγών είναι ότι η Β. Σ. Καρούλιας με σημαντικό αποτύπωμα στον τομέα της διανομής στην Ελλάδα και την Κύπρο, για την χρήση που έληξε στις 31 Μαρτίου 2025 «είδε» τη συμμετοχή των μη αλκοολούχων ποτών στο σύνολο του τζίρου να ανεβαίνει από το 23% στο 27%, διατηρώντας τους τζίρους στην κατηγορία των αλκοολούχων. Και παραμένει σε ενεργή αναζήτηση νέων κερδοφόρων συνεργασιών.

Πηγή: ot.gr

Business
Economy
Αγορά εργασίας: Το οξύμωρο… φαινόμενο με τους μισθούς και την απασχόληση 

Αγορά εργασίας: Το οξύμωρο… φαινόμενο με τους μισθούς και την απασχόληση 

inWellness
inTown
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Stream newspaper
Νέα αύξηση τιμών στα σούπερ μάρκετ – Ποια προϊόντα οδήγησαν στην άνοδο [πίνακες]
Ακρίβεια 07.02.26

Νέα αύξηση τιμών στα σούπερ μάρκετ – Ποια προϊόντα οδήγησαν στην άνοδο [πίνακες]

Τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ για τα σούπερ μάρκετ αναδεικνύουν με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο τις ανατιμήσεις οι οποίες συνεχίζονται στην ελληνική αγορά, την ώρα που η κυβέρνηση της ΝΔ παραμένει αδρανής

Σύνταξη
Ακίνητα: Αυξάνονται οι τιμές, μικραίνουν τα σπίτια – Τι αγοράζει κάποιος με 250.000 ευρώ (γραφήματα)
Οικονομικές Ειδήσεις 07.02.26

Αυξάνονται οι τιμές, μικραίνουν τα σπίτια - Τι αγοράζει κάποιος με 250.000 ευρώ (γραφήματα)

Τι δείχνει έρευνα για την αγοραστική δύναμη όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια με την άνοδο των τιμών - Πόση είναι η μέση απώλεια σε τετραγωνικά μέτρα από το 2023

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Τα μηνύματα Λαγκάρντ για τα επιτόκια και το ευρώ – Τι συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες της ΕΚΤ
Τα στοιχεία 07.02.26

Τα μηνύματα Λαγκάρντ για τα επιτόκια και το ευρώ – Τι συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες της ΕΚΤ

Στο επιτελείο της ΕΚΤ εκτιμούν ότι είναι πολύ νωρίς για να αποτυπωθούν σε όλο τους το εύρος οι επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία (και στην ελληνική) από τις αυξήσεις των αμερικανικών δασμών

Σύνταξη
Στροφή στην καινοτομία ή «άγκυρα» στα παλιά – Το δίπολο ανάπτυξης φαρμάκου στην Ευρώπη
Έρευνα 07.02.26

Στροφή στην καινοτομία ή «άγκυρα» στα παλιά – Το δίπολο ανάπτυξης φαρμάκου στην Ευρώπη

Η καινοτομία υπόσχεται κέρδη 30% και διεθνή επέκταση, όταν τα καταξιωμένα σκευάσματα εγγυώνται εδραιωμένες πωλήσεις με χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης – H θέση της Ελλάδας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Τα πραγματικά εισοδήματα στην ΕΕ μετά την πανδημία – Γιατί η Ελλάδα παραμένει στον πάτο της κατάταξης
Στοιχεία Eurostat 06.02.26

Τα πραγματικά εισοδήματα στην ΕΕ μετά την πανδημία - Γιατί η Ελλάδα παραμένει στον πάτο της κατάταξης

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τη μεταπανδημική ανάκαμψη στα εισοδήματα στην Ευρώπη και τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στα Γιάννενα ο τέταρτος σταθμός της «Ιθάκης» – «Σήμα» από την Ήπειρο στέλνει ο Αλέξης Τσίπρας
«Νέα μεταπολίτευση» 07.02.26

Στα Γιάννενα ο τέταρτος σταθμός της «Ιθάκης» – «Σήμα» από την Ήπειρο στέλνει ο Αλέξης Τσίπρας

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το βιβλίο του «Ιθάκη» στα Γιάννενα και αυτή τη φορά, σύμφωνα με πληροφορίες, θα κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιστροφή της «ερημοποίησης» της ελληνικής υπαίθρου και θα θέσει ακόμη πιο καθαρά το πολιτικό διακύβευμα της εποχής και φυσικά του νέου κόμματος που θα εκφράσει τη Δημοκρατική Παράταξη.

Σύνταξη
«Την έκανα follow, μπορείτε να κοιμηθείτε»: Τίτλοι τέλους στην κόντρα Μαίρη Συνατσάκη- Κατερίνα Καινούργιου
«Μην την ενοχλήσουμε» 07.02.26

«Την έκανα follow, μπορείτε να κοιμηθείτε»: Τίτλοι τέλους στην κόντρα Μαίρη Συνατσάκη- Κατερίνα Καινούργιου

«Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα, αλλά εγώ πάντως το follow το έχω κάνει και της στέλνω συνέχεια τις ευχές μου», δήλωσε μεταξύ άλλων η Μαίρη Συνατσάκη για την Κατερίνα Καινούργιου

Σύνταξη
Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ έδωσαν τελεσίγραφο σε Ουκρανία και Ρωσία να τερματίσουν τον πόλεμο μέχρι τον Ιούνιο
Δηλώσεις Ζελένσκι 07.02.26

Τελεσίγραφο των ΗΠΑ σε Ουκρανία και Ρωσία να τερματίσουν τον πόλεμο μέχρι τον Ιούνιο

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι εάν η προθεσμία των ΗΠΑ δεν τηρηθεί, ο Ντόναλντ Τραμπ θα ασκήσει πίεση και στις δύο πλευρές

Σύνταξη
Βιολάντα: Κατασκευαστικό λάθος φαίνεται να ευθύνεται για την έκρηξη – Χωρίς έλεγχο για 12 χρόνια οι σωληνώσεις
Νέες πληροφορίες 07.02.26

Κατασκευαστικό λάθος φαίνεται να ευθύνεται για την έκρηξη στη Βιολάντα - Χωρίς έλεγχο για 12 χρόνια οι σωληνώσεις

Εκτός κάδρου φαίνεται πως βγαίνει το σενάριο διάβρωσης των σωληνώσεων λόγω της κακοκαιρίας Ντάνιελ στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

Σύνταξη
Φάμελλος: Ρουσφέτια, υποκλοπές και σκάνδαλα διαβρώνουν την εμπιστοσύνη προς την πολιτική και τους θεσμούς
Συνάντηση με Κουτσόλαμπρο 07.02.26

Φάμελλος: Ρουσφέτια, υποκλοπές και σκάνδαλα διαβρώνουν την εμπιστοσύνη προς την πολιτική και τους θεσμούς

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, συναντήθηκε με τον πρόεδρο του ΔΣΑ, Ανδρέα Κουτσόλαμπρο - Τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει πραγματοποιήσει «βάναυσες και πολλαπλές καταπατήσεις του Συντάγματος»

Σύνταξη
Φοινικούντα: Αγωγή από την αδελφή του 68χρονου θύματος για να κηρυχθεί ανάξιος κληρονόμος ο ανιψιός
Διπλό φονικό 07.02.26

Αγωγή από την αδελφή του 68χρονου που εκτελέστηκε στη Φοινικούντα για να κηρυχθεί ανάξιος κληρονόμος ο ανιψιός

Η υπόθεση αφορά τη διαθήκη που φέρεται να συνέταξε το θύμα και ιδιοκτήτης του κάμπινγκ στη Φοινικούντα τρεις ημέρες πριν από τη δολοφονία του, παρουσία τριών μαρτύρων

Σύνταξη
Μετά τις αποδοκιμασίες πριν λίγες εβδομάδες, ξανά αποθέωση για τον Αντετοκούνμπο στο Μιλγουόκι (vids)
Μπάσκετ 07.02.26

Μετά τις αποδοκιμασίες πριν λίγες εβδομάδες, ξανά αποθέωση για τον Αντετοκούνμπο στο Μιλγουόκι (vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο γήπεδο των Μπακς μετά την οριστική παραμονή του και το κοινό του Μιλγουόκι τον αποθέωσε ξανά...

Σύνταξη
Mega-Cancel: Το προσωπικό του πρώην πρίγκιπα Άντριου αρνείται να εργαστεί για αυτόν στη σκιά του σκανδάλου Έπσταϊν
Διαπόμπευση 07.02.26

Mega-Cancel: Το προσωπικό του πρώην πρίγκιπα Άντριου αρνείται να εργαστεί για αυτόν στη σκιά του σκανδάλου Έπσταϊν

Από την αποχώρηση από το Royal Lodge μέχρι τη μοναχική εγκατάσταση στο Σάντριγχαμ, ο άλλοτε πρίγκιπας Άντριου αντιμετωπίζει κοινωνική και οικογενειακή απομόνωση, καθώς νέα έγγραφα για την υπόθεση Έπσταϊν επαναφέρουν το όνομά του στο επίκεντρο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τα επόμενα βήματα και ο κίνδυνος απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας
Πολιτική 07.02.26

Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τα επόμενα βήματα και ο κίνδυνος απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας

Τα άρθρα στα οποία εμπίπτουν οι κατηγορίες για κατασκοπεία που βαρύνουν το Σμήναρχο, ο ρόλος του Υπουργείου Εξωτερικών, οι αναφορές Δένδια, τα κενά ασφαλείας και οι εξελίξεις που αναμένονται τις επόμενες μέρες.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Ρονάλντο συνέχισε την «απεργία» του και ο κόσμος της Αλ Νασρ τον στήριξε (pics)
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Ο Ρονάλντο συνέχισε την «απεργία» του και ο κόσμος της Αλ Νασρ τον στήριξε (pics)

Η κόντρα του Κριστιάνο Ρονάλντο με τη Saudi Pro League συνεχίζεται, ο Πορτογάλος απείχε και από δεύτερο σερί ματς, κατά το οποίο ο κόσμος της Αλ Νασρ στάθηκε μαζικά στο πλευρό του σηκώνοντας πλακάτ με το «7».

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Νέα αύξηση τιμών στα σούπερ μάρκετ – Ποια προϊόντα οδήγησαν στην άνοδο [πίνακες]
Ακρίβεια 07.02.26

Νέα αύξηση τιμών στα σούπερ μάρκετ – Ποια προϊόντα οδήγησαν στην άνοδο [πίνακες]

Τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ για τα σούπερ μάρκετ αναδεικνύουν με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο τις ανατιμήσεις οι οποίες συνεχίζονται στην ελληνική αγορά, την ώρα που η κυβέρνηση της ΝΔ παραμένει αδρανής

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Τραμπ βιάζεται να κλείσει τη συμφωνία, ο Ζελένσκι συναντά τους Ευρωπαίους και μεγάλο μέρος της χώρας δεν έχει ρεύμα
Οι τελευταίες εξελίξεις 07.02.26

Χωρίς ρεύμα μεγάλο μέρος της Ουκρανίας μετά τις «καλές» συνομιλίες - Ο Τραμπ βιάζεται για το deal, ο Ζελένσκι πάει στους Ευρωπαίους

Ο δεύτερος γύρος συνομιλιών για την Ουκρανία ολοκληρώθηκε με μόνη επίσημη συμφωνία την ανταλλαγή αιχμαλώτων - Οι ρωσικές επιθέσεις στο ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο συνεχίζονται και οι ΗΠΑ αυξάνουν την πίεση στον Ζελένσκι

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Υπόθεση Παναγόπουλου: Ερευνούν τη διαδρομή του χρήματος οι Αρχές – Οι εταιρείες «οχήματα» και η παραίτηση Στρατινάκη
Ελλάδα 07.02.26

Υπόθεση Παναγόπουλου: Ερευνούν τη διαδρομή του χρήματος οι Αρχές – Οι εταιρείες «οχήματα» και η παραίτηση Στρατινάκη

Ο Γιάννης Παναγόπουλος ελέγχεται για διαδρομή χρήματος που φέρεται να ξεκινά από τα ταμεία της ΓΣΕΕ και να καταλήγει σε ιδιωτικούς λογαριασμούς - Στο μικροσκόπιο έξι άτομα, ανοιχτό να προστεθούν και άλλα

Σύνταξη
Πυρηνικά «σύννεφα» πάνω από τον πλανήτη – Η λήξη της συμφωνίας New Start και το Ρολόι της Αποκάλυψης
Οι φόβοι 07.02.26

Πυρηνικά «σύννεφα» πάνω από τον πλανήτη – Η λήξη της συμφωνίας New Start και το Ρολόι της Αποκάλυψης

Καθώς το Doomsday Clock χτυπά απειλητικά, η ανθρωπότητα καλείται να αποφασίσει αν θα συνεχίσει να βαδίζει προς το χείλος του γκρεμού ή αν θα βρει τον δρόμο της επιστροφής στη διπλωματική λογική

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
«Μελανί Αντουανέτα»: Περούκες, οργή και «όχι άλλα φέουδα» στην πρεμιέρα της Μελάνια Τραμπ
«Ας φάνε Whole Foods» 07.02.26

«Μελανί Αντουανέτα»: Περούκες, οργή και «όχι άλλα φέουδα» στην πρεμιέρα της Μελάνια Τραμπ

Ακτιβιστές καλλιτέχνες υποδέχθηκαν τους επίτιμους καλεσμένους στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ για την πρώτη κυρία Μελάνια με συνθήματα κατά των Τραμπ και της αυλής τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σοκαριστικά στοιχεία για τις «θεραπείες μεταστροφής» στην ΕΕ – Πρώτη η Ελλάδα στη ντροπιαστική λίστα
LGBTQI+ 07.02.26

Σοκαριστικά στοιχεία για τις «θεραπείες μεταστροφής» στην ΕΕ – Πρώτη η Ελλάδα στη ντροπιαστική λίστα

Η «θεραπεία μεταστροφής» (conversion therapy), είναι ένα είδος ψευδοεπιστήμης που ισχυρίζεται ότι μπορεί να αλλάξει τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου ενός ατόμου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μετανάστες και πρόσφυγες θα συνεχίσουν να πνίγονται γιατί η Ευρώπη δεν προσφέρει κανέναν ασφαλή τρόπο να φτάσουν
Διαρκής βαναυσότητα 07.02.26

Μετανάστες και πρόσφυγες θα συνεχίσουν να πνίγονται γιατί η Ευρώπη δεν προσφέρει κανέναν ασφαλή τρόπο να φτάσουν

Στην πραγματικότητα η Ευρώπη θεωρεί το να κινδυνεύουν οι πρόσφυγες και μετανάστες αντιμεταναστευτική πολιτική

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Stoiximan GBL: Χωρίς «αιώνιους» αλλά με σημαντικά ματς η πρώτη μέρα της 18ης αγωνιστικής
Μπάσκετ 07.02.26

Stoiximan GBL: Χωρίς «αιώνιους» αλλά με σημαντικά ματς η πρώτη μέρα της 18ης αγωνιστικής

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τον Κολοσσό, η ΑΕΚ υποδέχεται το Μαρούσι, ενώ δύο ακόμα σημαντικά παιχνίδια διεξάγονται σε Νέα Σμύρνη και Περιστέρι, κατά την πρώτη ημέρα της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
AI: Πώς αλλάζει τον προσυμπτωματικό έλεγχο για τον επιθετικό καρκίνο του μαστού
Έρευνα 07.02.26

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον προσυμπτωματικό έλεγχο για τον επιθετικό καρκίνο του μαστού

Μεγάλη έρευνα στη Σουηδία δείχνει πώς η AI θα μπορούσε να συμβάλει στον πιο έγκαιρο εντοπισμό επιθετικών μορφών καρκίνου του μαστού και να μειώσει τον φόρτο εργασίας των ακτινολόγων

Σύνταξη
Ο Γιάννης Παναγόπουλος πολλά χρόνια τώρα δεν εκπροσωπεί πραγματικά τους εργαζομένους
Editorial 07.02.26

Ο Γιάννης Παναγόπουλος πολλά χρόνια τώρα δεν εκπροσωπεί πραγματικά τους εργαζομένους

Η αλήθεια είναι απλή: η θητεία του Γιάννη Παναγόπουλου στην προεδρία της ΓΣΕΕ συμπίπτει με την αδυναμία του επίσημου συνδικαλιστικού κινήματος να εκπροσωπήσει τους εργαζομένους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η Μπιάνκα Σενσόρι αποκάλυψε ότι η σχέση της με τον Κάνιε Γουέστ ξεκίνησε πριν το διαζύγιό του με την Κιμ Καρντάσιαν
Trash 07.02.26

Η Μπιάνκα Σενσόρι αποκάλυψε ότι η σχέση της με τον Κάνιε Γουέστ ξεκίνησε πριν το διαζύγιό του με την Κιμ Καρντάσιαν

Σε συνέντευξή της που προκαλεί αντιδράσεις, η Μπιάνκα Σενσόρι αποκαλύπτει ότι η σχέση της με τον Κάνιε Γουέστ ξεκίνησε ενώ εκείνος ήταν ακόμη παντρεμένος με την Κιμ Καρντάσιαν, μιλώντας για την περίοδο που ήρθαν κοντά μέσα από τη συνεργασία τους στη Yeezy

Σύνταξη
Speed debate φοιτητών και επιχειρηματία για την κατοικία – Αγορά, ενοικίαση και τα σοβαρά προβλήματα
Ελλάδα 07.02.26

Speed debate φοιτητών και επιχειρηματία για την κατοικία – Αγορά, ενοικίαση και τα σοβαρά προβλήματα

Το οξύ στεγαστικό πρόβλημα βρέθηκε στο επίκεντρο αντιπαράθεσης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - Οι νέοι καλούνται να σχεδιάσουν το μέλλον τους σε μια αγορά με πολλές προκλήσεις και συχνές αλλαγές κανόνων

Σύνταξη
