Οι ΗΠΑ καλούν σε διεξαγωγή «πολυμερών» διαπραγματεύσεων για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων στις οποίες θα περιληφθεί και η Κίνα.

ΗΠΑ και Ρωσία τοποθετήθηκαν μετά τη λήξη της συνθήκης New Start

Ταυτόχρονα, ο πρεσβευτής της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη δηλώνει ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε πολυμερείς διαπραγματεύσεις για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, «αν η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο περιληφθούν σε αυτές».

«Οι επανειλημμένες παραβιάσεις τις συνθήκης New Start από την Ρωσία, η αύξηση των παγκόσμιων στοκ και τα κενά στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της επιβάλλουν στις Ηνωμένες Πολιτείες την σαφή επιταγή να ζητήσουμε έναν νέο σχεδιασμό (…)», δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αρμόδιος για τον έλεγχο των εξοπλισμών Τόμας ΝτιΝάνο κατά την διάρκεια συνεδρίασης της Διάσκεψης για τον Αφοπλισμό στην έδρα του ΟΗΕ στην Γενεύη την επομένη της εκπνοής της συνθήκης για τον έλεγχο των στρατηγικών όπλων.

«Την ώρα αυτή, το κινεζικό πυρηνικό οπλοστάσιο, στο σύνολό του, βρίσκεται χωρίς περιορισμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς καταγραφή και χωρίς έλεγχο», πρόσθεσε.

Η Ρωσία για τον έλεγχο των στρατηγικών όπλων

Από την πλευρά του ο Ρώσος πρεσβευτής στον ΟΗΕ στην Γενεύη Γκενάντι Γκαντίλοφ δήλωσε: «Η Ρωσία, κατ’ αρχήν, θα μπορούσε να συμμετάσχει σε μία τέτοια (διαπραγματευτική) διαδικασία, αν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, στρατιωτικοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, που δηλώνει πυρηνική συμμαχία, συμμετάσχουν επίσης»