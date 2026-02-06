Έλεγχος στρατηγικών όπλων: ΗΠΑ και Ρωσία ζητούν πολυμερείς διαπραγματεύσεις
Οι ΗΠΑ ζητούν τη συμμετοχή της Κίνας στις διαπραγματεύσεις για τον έλεγχο στρατηγικών όπλων - Η Ρωσία ζητά να πάρουν μέρος Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία
Οι ΗΠΑ καλούν σε διεξαγωγή «πολυμερών» διαπραγματεύσεων για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων στις οποίες θα περιληφθεί και η Κίνα.
ΗΠΑ και Ρωσία τοποθετήθηκαν μετά τη λήξη της συνθήκης New Start
Ταυτόχρονα, ο πρεσβευτής της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη δηλώνει ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε πολυμερείς διαπραγματεύσεις για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, «αν η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο περιληφθούν σε αυτές».
«Οι επανειλημμένες παραβιάσεις τις συνθήκης New Start από την Ρωσία, η αύξηση των παγκόσμιων στοκ και τα κενά στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της επιβάλλουν στις Ηνωμένες Πολιτείες την σαφή επιταγή να ζητήσουμε έναν νέο σχεδιασμό (…)», δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αρμόδιος για τον έλεγχο των εξοπλισμών Τόμας ΝτιΝάνο κατά την διάρκεια συνεδρίασης της Διάσκεψης για τον Αφοπλισμό στην έδρα του ΟΗΕ στην Γενεύη την επομένη της εκπνοής της συνθήκης για τον έλεγχο των στρατηγικών όπλων.
«Την ώρα αυτή, το κινεζικό πυρηνικό οπλοστάσιο, στο σύνολό του, βρίσκεται χωρίς περιορισμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς καταγραφή και χωρίς έλεγχο», πρόσθεσε.
Δείτε σχετική ανάρτηση:
New START expiry puts nuclear limits back on agenda as Washington and Moscow reopen channels https://t.co/S7hdECIovw via @EU_Global_News
— EU Global News (@EU_Global_News) February 6, 2026
Η Ρωσία για τον έλεγχο των στρατηγικών όπλων
Από την πλευρά του ο Ρώσος πρεσβευτής στον ΟΗΕ στην Γενεύη Γκενάντι Γκαντίλοφ δήλωσε: «Η Ρωσία, κατ’ αρχήν, θα μπορούσε να συμμετάσχει σε μία τέτοια (διαπραγματευτική) διαδικασία, αν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, στρατιωτικοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, που δηλώνει πυρηνική συμμαχία, συμμετάσχουν επίσης»
- Έλεγχος στρατηγικών όπλων: ΗΠΑ και Ρωσία ζητούν πολυμερείς διαπραγματεύσεις
- Συνάντηση ΚΕΔΕ – Ένωσης Δήμων Κύπρου: Κοινός βηματισμός και ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας
- Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Μαράια Κάρεϊ θα τραγουδάει στα ιταλικά, όσο η ICE «παρελαύνει» στην τελετή έναρξης
- Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη 5 ετών στον 72χρονο που σκότωσε με σκεπάρνι τον γιο του
- H Κομισιόν απειλεί το TikTok με πρόστιμο για τον «εθιστικό σχεδιασμό» του
- Παναθηναϊκός: Στην Τουρκία συνεχίζει ο Μλαντένοβιτς
- Μετρό: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή – Τα δρομολόγια και οι σταθμοί που επηρεάζονται
- Ισχυρός σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην Ανατολική Τουρκία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις