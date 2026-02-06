«Τα 100 εκατ. ευρώ δεν συγκινούν την Μπάγερν για τον Καρλ»

Παιδί-θαύμα μέσα από τα σπλάχνα της Μπάγερν είναι ο Λέναρτ Καρλ, ο οποίος έχει καταγράψει 27 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της, σημειώνοντας επτά γκολ και μοιράζοντας τρεις ασίστ. Το συμβόλαιό του λήγει το 2028, όμως υπάρχει πρόβλεψη επέκτασης μέχρι το 2029 που θα ενεργοποιηθεί στις 22 Φεβρουαρίου, στα 18α γενέθλιά του.

Μπορεί η Ρεάλ Μαδρίτης να τον καλοβλέπει, όμως η Μπάγερν έχει άλλα σχέδια για τον Λέναρτ Καρλ. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο της Bild και ειδικό σε θέματα ρεπορτάζ της Μπάγερν Κρίστιαν Φαλκ η Μπάγερν έχει σκοπό να του προτείνει συμβόλαιο έως το 2031. «Υπάρχει επίσης πρόθεση να τον δέσουν με μεγαλύτερο συμβόλαιο έως το 2031 πριν από το Μουντιάλ. Υπάρχουν συζητήσεις με τον ατζέντη του, Μίχαελ Μπάλακ, οι οποίες πιστεύω ότι τελικά θα είναι επιτυχημένες και θα αποφέρουν στον νεαρό περισσότερα χρήματα», προβλέπει ο Φαλκ.

Ο Βινσέντ Κομπανί έχει κάθε λόγο να είναι ευχαριστημένος από τον Καρλ. Αλλωστε, ο ίδιος τον ανέδειξε. Παράλληλα, ούτε οι ιθύνοντες της ομάδας έχουν λόγο να πουλήσουν τον παίκτη στη Ρεάλ Μαδρίτης ή σε όποια άλλη ομάδα, άσχετα αν ο «μικρός» στο παρελθόν έχει παραδεχθεί ότι είναι όνειρό του να φορέσει τη φανέλα της ομάδας της Μαδρίτης.

«Η Μπάγερν δεν θα πουλήσει αυτόν τον παίκτη. Δεν θέλουν να τον πουλήσουν», πρόσθεσε. «Έχει σπουδαίο μέλλον, είναι Γερμανός και προέρχεται από τις ακαδημίες της Μπάγερν. Σε αυτή την περίπτωση, τα 100 εκατομμύρια ευρώ πιθανότατα δεν αρκούν», αναφέρει το ρεπορτάζ του Φαλκ.

«Για να είμαστε ξεκάθαροι: οποιοσδήποτε σύλλογος παγκοσμίως θα έπρεπε να εξετάσει μια πρόταση πολύ πάνω από τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Η Ρεάλ Μαδρίτης θα έπρεπε να καταθέσει μια τέτοια προσφορά, και μόνο τότε η Μπάγερν θα άνοιγε καν συζήτηση, συνέχισε ο Φαλκ.

Από την πλευρά του, ο προπονητής της Μπάγερν Βινσέντ Κομπανί κάλεσε τον Καρλ να απολαύσει τις στιγμές χωρίς πίεση, τονίζοντας ότι είναι 17 ετών και δεν πρέπει να φορτώνεται άγχος από τις προσδοκίες. Ακόμη, τόνισε ότι έχει δρόμο μπροστά του και θέλει να βλέπει τον παίκτη να εξελίσσεται σταδιακά στο υψηλότερο επίπεδο αλλά και να συζητούν τα όποια λάθη του.