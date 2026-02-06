ΟΦΗ: Απέκτησε τον Αθανασίου δανεικό από τον Ολυμπιακό
Παίκτης του ΟΦΗ και τυπικά είναι από το βράδυ της Παρασκευής (6/2) ο 24χρονος αμυντικός Νίκος Αθανασίου που ανήκει στον Ολυμπιακό.
Ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ επίσημα είναι ο Νίκος Αθανασίου, με τους Κρητικούς να ανακοινώνουν τον δανεισμό του από τον Ολυμπιακό.
Στο… παρά ένα των μεταγραφών η κρητική ομάδα πρόλαβε να σφραγίσει το deal, με την ομάδα του Χρήστου Κόντη να γνωστοποιεί το βράδυ της Παρασκευής (6/2) τον δανεισμό του 24χρονου αριστερού μπακ μέχρι το τέλος της σεζόν.
Η ανακοίνωση του ΟΦΗ για τον Αθανασίου:
«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, Νίκου Αθανασίου, με την μορφή δανεισμού από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, ως τον Ιούνιο του 2026.
Ο 24χρονος αμυντικός (γενν. 16/3/2001, Αθήνα), διεθνής με τις «μικρές» εθνικές ομάδες (Κ18, Κ21), προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του Ατρόμητου, έχοντας αγωνιστεί με την ομάδα του Περιστερίου σε 66 αναμετρήσεις πρωταθλήματος και κυπέλλου, με απολογισμό 5 γκολ και 8 ασίστς.
Τον Ιανουάριο του 2025 αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό και τον περασμένο Ιούλιο παραχωρήθηκε δανεικός στην Rio Ave, τα χρώματα της οποίας φόρεσε σε 18 αναμετρήσεις.
Νίκο, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΟΦΗ!».
